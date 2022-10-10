https://ria.ru/20221010/sholts-1822774299.html

Шольц разозлил лидеров ЕС важным сигналом о Европе, пишут СМИ

Шольц разозлил лидеров ЕС важным сигналом о Европе, пишут СМИ - РИА Новости, 10.10.2022

Шольц разозлил лидеров ЕС важным сигналом о Европе, пишут СМИ

Канцлер Германии Олаф Шольц разозлил других лидеров стран ЕС, призывая членов Евросоюза к единству, но при этом прокладывая собственный путь для Германии,... РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T13:03

2022-10-10T13:03

2022-10-10T13:40

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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц разозлил других лидеров стран ЕС, призывая членов Евросоюза к единству, но при этом прокладывая собственный путь для Германии, заявил в колонке для Politico Мэтью Карничниг."Касается ли вопрос поставок оружия Киеву или того, как смягчить последствия роста цен на природный газ, подход канцлера был ясен: Германия прежде всего", — написал журналист. По словам автора, больше всего руководителей ЕС злит желание Берлина действовать в одиночку в ключевых вопросах экономики и безопасности. Так, с началом украинского конфликта Шольц заявил о выделении ста миллиардов евро на укрепление безопасности Германии, а не всего Евросоюза. Журналист выразил мнение, что ЕС, скорее всего, останется не более чем условной опорой для Шольца. После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Это привело к тому, что население европейских стран уже столкнулось со значительным подорожанием продуктов, топлива и электроэнергии, а властям пришлось вводить меры экономии из-за энергокризиса.

https://ria.ru/20221010/ukraina-1822704184.html

https://ria.ru/20220914/gaz-1816794791.html

германия

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, олаф шольц, германия, европа, евросоюз