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Шольц разозлил лидеров ЕС важным сигналом о Европе, пишут СМИ - РИА Новости, 10.10.2022
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Шольц разозлил лидеров ЕС важным сигналом о Европе, пишут СМИ
Шольц разозлил лидеров ЕС важным сигналом о Европе, пишут СМИ - РИА Новости, 10.10.2022
Шольц разозлил лидеров ЕС важным сигналом о Европе, пишут СМИ
Канцлер Германии Олаф Шольц разозлил других лидеров стран ЕС, призывая членов Евросоюза к единству, но при этом прокладывая собственный путь для Германии,... РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T13:03
2022-10-10T13:40
в мире
олаф шольц
германия
европа
евросоюз
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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц разозлил других лидеров стран ЕС, призывая членов Евросоюза к единству, но при этом прокладывая собственный путь для Германии, заявил в колонке для Politico Мэтью Карничниг."Касается ли вопрос поставок оружия Киеву или того, как смягчить последствия роста цен на природный газ, подход канцлера был ясен: Германия прежде всего", — написал журналист. По словам автора, больше всего руководителей ЕС злит желание Берлина действовать в одиночку в ключевых вопросах экономики и безопасности. Так, с началом украинского конфликта Шольц заявил о выделении ста миллиардов евро на укрепление безопасности Германии, а не всего Евросоюза. Журналист выразил мнение, что ЕС, скорее всего, останется не более чем условной опорой для Шольца. После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Это привело к тому, что население европейских стран уже столкнулось со значительным подорожанием продуктов, топлива и электроэнергии, а властям пришлось вводить меры экономии из-за энергокризиса.
https://ria.ru/20221010/ukraina-1822704184.html
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в мире, олаф шольц, германия, европа, евросоюз
В мире, Олаф Шольц, Германия, Европа, Евросоюз
13:03 10.10.2022 (обновлено: 13:40 10.10.2022)
 
Шольц разозлил лидеров ЕС важным сигналом о Европе, пишут СМИ

Politico: канцлер ФРГ Олаф Шольц разозлил лидеров ЕС сигналом о состоянии Европы

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкКанцлер ФРГ Олаф Шольц
Канцлер ФРГ Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Канцлер ФРГ Олаф Шольц. Архивное фото
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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц разозлил других лидеров стран ЕС, призывая членов Евросоюза к единству, но при этом прокладывая собственный путь для Германии, заявил в колонке для Politico Мэтью Карничниг.

"Касается ли вопрос поставок оружия Киеву или того, как смягчить последствия роста цен на природный газ, подход канцлера был ясен: Германия прежде всего", — написал журналист.
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По словам автора, больше всего руководителей ЕС злит желание Берлина действовать в одиночку в ключевых вопросах экономики и безопасности. Так, с началом украинского конфликта Шольц заявил о выделении ста миллиардов евро на укрепление безопасности Германии, а не всего Евросоюза.

"Точно так же подход его правительства к надвигающейся нехватке газа и электроэнергии этой зимой был полностью сосредоточен на Германии, а не на Европе", — констатировал автор.

Журналист выразил мнение, что ЕС, скорее всего, останется не более чем условной опорой для Шольца.
После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Это привело к тому, что население европейских стран уже столкнулось со значительным подорожанием продуктов, топлива и электроэнергии, а властям пришлось вводить меры экономии из-за энергокризиса.
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