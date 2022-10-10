13:03 10.10.2022 (обновлено: 13:40 10.10.2022)
Шольц разозлил лидеров ЕС важным сигналом о Европе, пишут СМИ
Politico: канцлер ФРГ Олаф Шольц разозлил лидеров ЕС сигналом о состоянии Европы
Канцлер ФРГ Олаф Шольц. Архивное фото
МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц разозлил других лидеров стран ЕС, призывая членов Евросоюза к единству, но при этом прокладывая собственный путь для Германии, заявил в колонке для Politico Мэтью Карничниг.
"Касается ли вопрос поставок оружия Киеву или того, как смягчить последствия роста цен на природный газ, подход канцлера был ясен: Германия прежде всего", — написал журналист.
"Касается ли вопрос поставок оружия Киеву или того, как смягчить последствия роста цен на природный газ, подход канцлера был ясен: Германия прежде всего", — написал журналист.
По словам автора, больше всего руководителей ЕС злит желание Берлина действовать в одиночку в ключевых вопросах экономики и безопасности. Так, с началом украинского конфликта Шольц заявил о выделении ста миллиардов евро на укрепление безопасности Германии, а не всего Евросоюза.
"Точно так же подход его правительства к надвигающейся нехватке газа и электроэнергии этой зимой был полностью сосредоточен на Германии, а не на Европе", — констатировал автор.
Журналист выразил мнение, что ЕС, скорее всего, останется не более чем условной опорой для Шольца.
После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Это привело к тому, что население европейских стран уже столкнулось со значительным подорожанием продуктов, топлива и электроэнергии, а властям пришлось вводить меры экономии из-за энергокризиса.
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