https://ria.ru/20221010/shkola-1822746795.html

В Красноярске три ученицы пострадали из-за падения светильников в школе

В Красноярске три ученицы пострадали из-за падения светильников в школе - РИА Новости, 10.10.2022

В Красноярске три ученицы пострадали из-за падения светильников в школе

Три семиклассницы получили травмы при обрушении ламп с потолка учебного класса в красноярской школе №90, сообщает прокуратура региона. РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T12:02

2022-10-10T12:02

2022-10-10T13:07

происшествия

красноярск

кировский район

россия

школа

дети

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КРАСНОЯРСК, 10 окт - РИА Новости. Три семиклассницы получили травмы при обрушении ламп с потолка учебного класса в красноярской школе №90, сообщает прокуратура региона.Инцидент произошел во время урока истории в 7 "А" еще в пятницу, но известно о нем стало только сейчас."Произошло обрушение люминесцентых ламп, расположенных на потолке учебного класса. В результате это пострадало три ученицы, которые незамедлительно осмотрены медицинским работником школы, им оказана первая помощь. Двое девочек с законными представителями (родителями) отпущены домой в удовлетворительном состоянии, одна – продолжила обучение в школе", - говорится в релизе.По данным пресс-службы, вызов "скорой" не потребовался, в последующем родители пострадавших в медицинские учреждения не обращались. Прокуратура Кировского района Красноярска организовала проверку по факту случившегося.

https://ria.ru/20220909/shkolnitsa-1815626569.html

красноярск

кировский район

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, красноярск, кировский район, россия, школа, дети