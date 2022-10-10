https://ria.ru/20221010/shkola-1822746795.html
В Красноярске три ученицы пострадали из-за падения светильников в школе
В Красноярске три ученицы пострадали из-за падения светильников в школе - РИА Новости, 10.10.2022
В Красноярске три ученицы пострадали из-за падения светильников в школе
Три семиклассницы получили травмы при обрушении ламп с потолка учебного класса в красноярской школе №90, сообщает прокуратура региона. РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T12:02
2022-10-10T12:02
2022-10-10T13:07
происшествия
красноярск
кировский район
россия
школа
дети
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КРАСНОЯРСК, 10 окт - РИА Новости. Три семиклассницы получили травмы при обрушении ламп с потолка учебного класса в красноярской школе №90, сообщает прокуратура региона.Инцидент произошел во время урока истории в 7 "А" еще в пятницу, но известно о нем стало только сейчас."Произошло обрушение люминесцентых ламп, расположенных на потолке учебного класса. В результате это пострадало три ученицы, которые незамедлительно осмотрены медицинским работником школы, им оказана первая помощь. Двое девочек с законными представителями (родителями) отпущены домой в удовлетворительном состоянии, одна – продолжила обучение в школе", - говорится в релизе.По данным пресс-службы, вызов "скорой" не потребовался, в последующем родители пострадавших в медицинские учреждения не обращались. Прокуратура Кировского района Красноярска организовала проверку по факту случившегося.
https://ria.ru/20220909/shkolnitsa-1815626569.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, красноярск, кировский район, россия, школа, дети
Происшествия, Красноярск, Кировский район, Россия, Школа, Дети
12:02 10.10.2022 (обновлено: 13:07 10.10.2022)
В Красноярске три ученицы пострадали из-за падения светильников в школе
В Красноярске три семиклассницы получили травмы из-за падения светильников в школе
КРАСНОЯРСК, 10 окт - РИА Новости. Три семиклассницы получили травмы при обрушении ламп с потолка учебного класса в красноярской школе №90, сообщает прокуратура региона.
Инцидент произошел во время урока истории в 7 "А" еще в пятницу, но известно о нем стало только сейчас.
"Произошло обрушение люминесцентых ламп, расположенных на потолке учебного класса. В результате это пострадало три ученицы, которые незамедлительно осмотрены медицинским работником школы, им оказана первая помощь. Двое девочек с законными представителями (родителями) отпущены домой в удовлетворительном состоянии, одна – продолжила обучение в школе", - говорится в релизе.
По данным пресс-службы, вызов "скорой" не потребовался, в последующем родители пострадавших в медицинские учреждения не обращались. Прокуратура Кировского района
Красноярска организовала проверку по факту случившегося.