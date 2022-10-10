Губернатор Подмосковья навестил семью добровольца в Серпухове
© Фото : пресс-служба Губернатора Московской области/Антон ЧерновГубернатор Московской области Андрей Воробьев навестил семью добровольца в Серпухове
Губернатор Московской области Андрей Воробьев навестил семью добровольца в Серпухове
МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился с семьей Рашида Дадаева, который в ближайшее время отправится в зону проведения специальной военной операции, говорится в сообщении пресс-службы областного правительства.
Дадаев переехал в Серпухов из Дагестана вместе с женой и двумя детьми в 2015 году. За плечами добровольца - 25 лет выслуги. В августе 2008 года выполнял задачи по поддержанию мира в зоне грузино-осетинского конфликта в Цхинвале, последнее время работал в частном охранном предприятии. В день объявления мобилизации Дадаев, не дожидаясь повестки, пришел в военкомат.
"Я спросил Рашида - можно ли навестить его семью – он дал добро. В каждом муниципалитете мы создали центры, цель которых – уделять внимание семьям мобилизованных. Разные хлопоты бывают, это не только потребительские кредиты или ипотека, школа или детский сад. Поэтому сегодня я еще раз дам коллегам указания, чтобы в случае, если какие-то проблемы возникают, семьи, дети могли туда обратиться", - приводятся в сообщении слова Воробьева.
Супруга Дадаева рассказала губернатору, что ее двоюродные братья и племянники также сейчас защищают рубежи страны в зоне СВО, поблагодарила главу Подмосковья за внимание.
"Приятно, что вы уделяете такое внимание, пришли сегодня к нам в гости. Мы с мужем созваниваемся периодически. Переживала, что мы здесь остаемся одни, мы ведь из другого региона, тут у нас нет ни родителей, ни родных, ни близких. Но сейчас вижу, как все нас поддерживают, думаю, что не будет никаких проблем", - цитирует пресс-служба областного правительства супругу Дадаева.