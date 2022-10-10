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Губернатор Подмосковья навестил семью добровольца в Серпухове - РИА Новости, 10.10.2022
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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20221010/semya-1822873260.html
Губернатор Подмосковья навестил семью добровольца в Серпухове
Губернатор Подмосковья навестил семью добровольца в Серпухове - РИА Новости, 10.10.2022
Губернатор Подмосковья навестил семью добровольца в Серпухове
Губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился с семьей Рашида Дадаева, который в ближайшее время отправится в зону проведения специальной военной... РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T16:45
2022-10-10T16:45
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
частичная мобилизация в россии
общество
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МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился с семьей Рашида Дадаева, который в ближайшее время отправится в зону проведения специальной военной операции, говорится в сообщении пресс-службы областного правительства.Дадаев переехал в Серпухов из Дагестана вместе с женой и двумя детьми в 2015 году. За плечами добровольца - 25 лет выслуги. В августе 2008 года выполнял задачи по поддержанию мира в зоне грузино-осетинского конфликта в Цхинвале, последнее время работал в частном охранном предприятии. В день объявления мобилизации Дадаев, не дожидаясь повестки, пришел в военкомат.Супруга Дадаева рассказала губернатору, что ее двоюродные братья и племянники также сейчас защищают рубежи страны в зоне СВО, поблагодарила главу Подмосковья за внимание.
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московская область (подмосковье), андрей воробьев, частичная мобилизация в россии, общество
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев, Частичная мобилизация в России, Общество
16:45 10.10.2022
 

Губернатор Подмосковья навестил семью добровольца в Серпухове

© Фото : пресс-служба Губернатора Московской области/Антон ЧерновГубернатор Московской области Андрей Воробьев навестил семью добровольца в Серпухове
Губернатор Московской области Андрей Воробьев навестил семью добровольца в Серпухове - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
© Фото : пресс-служба Губернатора Московской области/Антон Чернов
Губернатор Московской области Андрей Воробьев навестил семью добровольца в Серпухове
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МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился с семьей Рашида Дадаева, который в ближайшее время отправится в зону проведения специальной военной операции, говорится в сообщении пресс-службы областного правительства.
Дадаев переехал в Серпухов из Дагестана вместе с женой и двумя детьми в 2015 году. За плечами добровольца - 25 лет выслуги. В августе 2008 года выполнял задачи по поддержанию мира в зоне грузино-осетинского конфликта в Цхинвале, последнее время работал в частном охранном предприятии. В день объявления мобилизации Дадаев, не дожидаясь повестки, пришел в военкомат.
"Я спросил Рашида - можно ли навестить его семью – он дал добро. В каждом муниципалитете мы создали центры, цель которых – уделять внимание семьям мобилизованных. Разные хлопоты бывают, это не только потребительские кредиты или ипотека, школа или детский сад. Поэтому сегодня я еще раз дам коллегам указания, чтобы в случае, если какие-то проблемы возникают, семьи, дети могли туда обратиться", - приводятся в сообщении слова Воробьева.
Супруга Дадаева рассказала губернатору, что ее двоюродные братья и племянники также сейчас защищают рубежи страны в зоне СВО, поблагодарила главу Подмосковья за внимание.
"Приятно, что вы уделяете такое внимание, пришли сегодня к нам в гости. Мы с мужем созваниваемся периодически. Переживала, что мы здесь остаемся одни, мы ведь из другого региона, тут у нас нет ни родителей, ни родных, ни близких. Но сейчас вижу, как все нас поддерживают, думаю, что не будет никаких проблем", - цитирует пресс-служба областного правительства супругу Дадаева.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
Вчера, 15:06Новости Подмосковья
В Подмосковье предложили организовать работу нотариусов при военкоматах
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Андрей ВоробьевЧастичная мобилизация в РоссииОбщество
 
 
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