https://ria.ru/20221010/semya-1822873260.html

Губернатор Подмосковья навестил семью добровольца в Серпухове

Губернатор Подмосковья навестил семью добровольца в Серпухове - РИА Новости, 10.10.2022

Губернатор Подмосковья навестил семью добровольца в Серпухове

Губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился с семьей Рашида Дадаева, который в ближайшее время отправится в зону проведения специальной военной... РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T16:45

2022-10-10T16:45

2022-10-10T16:45

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

частичная мобилизация в россии

общество

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МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился с семьей Рашида Дадаева, который в ближайшее время отправится в зону проведения специальной военной операции, говорится в сообщении пресс-службы областного правительства.Дадаев переехал в Серпухов из Дагестана вместе с женой и двумя детьми в 2015 году. За плечами добровольца - 25 лет выслуги. В августе 2008 года выполнял задачи по поддержанию мира в зоне грузино-осетинского конфликта в Цхинвале, последнее время работал в частном охранном предприятии. В день объявления мобилизации Дадаев, не дожидаясь повестки, пришел в военкомат.Супруга Дадаева рассказала губернатору, что ее двоюродные братья и племянники также сейчас защищают рубежи страны в зоне СВО, поблагодарила главу Подмосковья за внимание.

https://ria.ru/20221010/podmoskove-1822821202.html

московская область (подмосковье)

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Алёна Пава

Алёна Пава

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Алёна Пава

московская область (подмосковье), андрей воробьев, частичная мобилизация в россии, общество