https://ria.ru/20221010/sbu-1822931451.html
Захарова сравнила методы СБУ с ИГИЛ* и "Аль-Каидой"*
Захарова сравнила методы СБУ с ИГИЛ* и "Аль-Каидой"* - РИА Новости, 10.10.2022
Захарова сравнила методы СБУ с ИГИЛ* и "Аль-Каидой"*
Официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила методы службы безопасности Украины с запрещенными в России террористическими группировками ИГИЛ* и... РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T18:57
2022-10-10T18:57
2022-10-10T18:57
специальная военная операция на украине
в мире
мария захарова
украина
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
служба безопасности украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила методы службы безопасности Украины с запрещенными в России террористическими группировками ИГИЛ* и "Аль-Каида"*, напомнив о причастности США к их деятельности."Методы СБУ все больше напоминают ИГИЛ* и "Аль-Каиду"*. Немудрено - первопричины появления этих структур одни и те же. Весь мир знает, что майданные чудовища вскормлены кровавыми пирожками Виктории Нуланд", - написала дипломат в своем канале в Telegram.В понедельник из материалов базы данных МВД Украины стало известно, что СБУ объявила в розыск Захарову, зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева и официального представителя российского Минобороны Игоря Конашенкова. Им украинская спецслужба вменяет "посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины".Зимой 2014 года Нуланд, бывшая в тот момент официальным представителем госдепартамента США, посетила лагерь на киевском майдане. В знак поддержки сил, впоследствии устроивших госпереворот на Украине, Нуланд раздавала бутерброды, пирожки и печенье. Тогда появился мем "печеньки госдепа", или "печеньки Нуланд".* Запрещенные в России террористические организации
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Захарова сравнила методы СБУ с ИГИЛ* и "Аль-Каидой"*
Захарова заявила, что методы СБУ все больше напоминают ИГИЛ и "Аль-Каиду"