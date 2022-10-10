https://ria.ru/20221010/sbu-1822931451.html

Захарова сравнила методы СБУ с ИГИЛ* и "Аль-Каидой"*

Захарова сравнила методы СБУ с ИГИЛ* и "Аль-Каидой"* - РИА Новости, 10.10.2022

Захарова сравнила методы СБУ с ИГИЛ* и "Аль-Каидой"*

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила методы службы безопасности Украины с запрещенными в России террористическими группировками ИГИЛ* и... РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T18:57

2022-10-10T18:57

2022-10-10T18:57

специальная военная операция на украине

в мире

мария захарова

украина

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

служба безопасности украины

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила методы службы безопасности Украины с запрещенными в России террористическими группировками ИГИЛ* и "Аль-Каида"*, напомнив о причастности США к их деятельности."Методы СБУ все больше напоминают ИГИЛ* и "Аль-Каиду"*. Немудрено - первопричины появления этих структур одни и те же. Весь мир знает, что майданные чудовища вскормлены кровавыми пирожками Виктории Нуланд", - написала дипломат в своем канале в Telegram.В понедельник из материалов базы данных МВД Украины стало известно, что СБУ объявила в розыск Захарову, зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева и официального представителя российского Минобороны Игоря Конашенкова. Им украинская спецслужба вменяет "посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины".Зимой 2014 года Нуланд, бывшая в тот момент официальным представителем госдепартамента США, посетила лагерь на киевском майдане. В знак поддержки сил, впоследствии устроивших госпереворот на Украине, Нуланд раздавала бутерброды, пирожки и печенье. Тогда появился мем "печеньки госдепа", или "печеньки Нуланд".* Запрещенные в России террористические организации

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Кирилл Волков

в мире, мария захарова, украина, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), служба безопасности украины, ситуация в днр и лнр