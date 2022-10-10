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Захарова сравнила методы СБУ с ИГИЛ* и "Аль-Каидой"* - РИА Новости, 10.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221010/sbu-1822931451.html
Захарова сравнила методы СБУ с ИГИЛ* и "Аль-Каидой"*
Захарова сравнила методы СБУ с ИГИЛ* и "Аль-Каидой"* - РИА Новости, 10.10.2022
Захарова сравнила методы СБУ с ИГИЛ* и "Аль-Каидой"*
Официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила методы службы безопасности Украины с запрещенными в России террористическими группировками ИГИЛ* и... РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T18:57
2022-10-10T18:57
специальная военная операция на украине
в мире
мария захарова
украина
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
служба безопасности украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила методы службы безопасности Украины с запрещенными в России террористическими группировками ИГИЛ* и "Аль-Каида"*, напомнив о причастности США к их деятельности."Методы СБУ все больше напоминают ИГИЛ* и "Аль-Каиду"*. Немудрено - первопричины появления этих структур одни и те же. Весь мир знает, что майданные чудовища вскормлены кровавыми пирожками Виктории Нуланд", - написала дипломат в своем канале в Telegram.В понедельник из материалов базы данных МВД Украины стало известно, что СБУ объявила в розыск Захарову, зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева и официального представителя российского Минобороны Игоря Конашенкова. Им украинская спецслужба вменяет "посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины".Зимой 2014 года Нуланд, бывшая в тот момент официальным представителем госдепартамента США, посетила лагерь на киевском майдане. В знак поддержки сил, впоследствии устроивших госпереворот на Украине, Нуланд раздавала бутерброды, пирожки и печенье. Тогда появился мем "печеньки госдепа", или "печеньки Нуланд".* Запрещенные в России террористические организации
https://ria.ru/20221010/ukraina-1822775771.html
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в мире, мария захарова, украина, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), служба безопасности украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Мария Захарова, Украина, Россия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Служба безопасности Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
18:57 10.10.2022
 
Захарова сравнила методы СБУ с ИГИЛ* и "Аль-Каидой"*

Захарова заявила, что методы СБУ все больше напоминают ИГИЛ и "Аль-Каиду"

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России / Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила методы службы безопасности Украины с запрещенными в России террористическими группировками ИГИЛ* и "Аль-Каида"*, напомнив о причастности США к их деятельности.
"Методы СБУ все больше напоминают ИГИЛ* и "Аль-Каиду"*. Немудрено - первопричины появления этих структур одни и те же. Весь мир знает, что майданные чудовища вскормлены кровавыми пирожками Виктории Нуланд", - написала дипломат в своем канале в Telegram.
В понедельник из материалов базы данных МВД Украины стало известно, что СБУ объявила в розыск Захарову, зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева и официального представителя российского Минобороны Игоря Конашенкова. Им украинская спецслужба вменяет "посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины".
Зимой 2014 года Нуланд, бывшая в тот момент официальным представителем госдепартамента США, посетила лагерь на киевском майдане. В знак поддержки сил, впоследствии устроивших госпереворот на Украине, Нуланд раздавала бутерброды, пирожки и печенье. Тогда появился мем "печеньки госдепа", или "печеньки Нуланд".
* Запрещенные в России террористические организации
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
Вчера, 13:05Специальная военная операция на Украине
Путин сравнил украинские власти с террористической группировкой
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреМария ЗахароваУкраинаРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Служба безопасности УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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