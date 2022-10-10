https://ria.ru/20221010/sbu-1822887299.html
СБУ объявила Медведева, Конашенкова, Суровикина и Захарову в розыск
СБУ объявила Медведева, Конашенкова, Суровикина и Захарову в розыск - РИА Новости, 10.10.2022
СБУ объявила Медведева, Конашенкова, Суровикина и Захарову в розыск
Служба безопасности Украины объявила зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева, официального представителя МИД России Марию Захарову, представителя Минобороны... РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T17:13
2022-10-10T17:13
2022-10-10T20:37
россия
дмитрий медведев
служба безопасности украины
в мире
украина
мария захарова
игорь конашенков
мвд украины
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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Служба безопасности Украины объявила зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева, официального представителя МИД России Марию Захарову, представителя Минобороны Игоря Конашенкова в розыск и командующего группировкой сил в зоне специальной военной операции Сергея Суровикина, следует из материалов базы данных МВД Украины.На портале указано, что Медведев "скрывается от досудебного расследования", указанная дата "исчезновения" — 1 марта 2022 года. Ему инкриминируют статью 110 Уголовного кодекса Украины ("Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины").Аналогичные данные опубликованы и о Марии Захаровой. При этом ее "дата исчезновения" — 14 марта.Помимо этого, в числе "скрывающихся" также значится и официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков, "исчезнувший", по версии СБУ, 11 марта. Кроме того, украинские спецслужбы объявили в розыск командующего группировкой сил в зоне специальной военной операции Сергея Суровикина. Позднее в СБУ заявили, что в розыск также объявили директора ФСБ Александра Бортникова, спикера Госдумы Вячеслава Володина, главу Росгвардии Виктора Золотова, главу МВД Владимира Колокольцева, спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко, директора Службы внешней разведки Сергея Нарышкина, полномочного представителя президента в ЦФО Игоря Щеголева, министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий медведев, служба безопасности украины, в мире, украина, мария захарова, игорь конашенков, мвд украины
Россия, Дмитрий Медведев, Служба безопасности Украины, В мире, Украина, Мария Захарова, Игорь Конашенков, МВД Украины
17:13 10.10.2022 (обновлено: 20:37 10.10.2022)
СБУ объявила Медведева, Конашенкова, Суровикина и Захарову в розыск
СБУ объявила заместителя председателя Совета безопасности России Медведева в розыск
МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Служба безопасности Украины объявила зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева, официального представителя МИД России Марию Захарову, представителя Минобороны Игоря Конашенкова в розыск и командующего группировкой сил в зоне специальной военной операции Сергея Суровикина, следует из материалов базы данных МВД Украины.
На портале указано, что Медведев
"скрывается от досудебного расследования", указанная дата "исчезновения" — 1 марта 2022 года.
Ему инкриминируют статью 110 Уголовного кодекса Украины ("Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины").
Аналогичные данные опубликованы и о Марии Захаровой
. При этом ее "дата исчезновения" — 14 марта.
Помимо этого, в числе "скрывающихся" также значится и официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков
, "исчезнувший", по версии СБУ, 11 марта.
Кроме того, украинские спецслужбы объявили в розыск командующего группировкой сил в зоне специальной военной операции Сергея Суровикина.
Позднее в СБУ заявили, что в розыск также объявили директора ФСБ Александра Бортникова, спикера Госдумы Вячеслава Володина, главу Росгвардии Виктора Золотова, главу МВД Владимира Колокольцева, спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко, директора Службы внешней разведки Сергея Нарышкина, полномочного представителя президента в ЦФО Игоря Щеголева, министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева.