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Эксперт назвал возможный срок существования приложения "СБОЛ" в App Store - РИА Новости, 10.10.2022
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Эксперт назвал возможный срок существования приложения "СБОЛ" в App Store
Эксперт назвал возможный срок существования приложения "СБОЛ" в App Store - РИА Новости, 10.10.2022
Эксперт назвал возможный срок существования приложения "СБОЛ" в App Store
Приложение "СБОЛ", дающее возможность клиентам Сбербанка с устройствами на операционной системе iOS использовать его сервисы, может просуществовать неделю-две в РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T14:58
2022-10-10T15:00
экономика
сша
сбербанк россии
ано "цифровые платформы"
apple
владимир зыков
apple ios
технологии
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Приложение "СБОЛ", дающее возможность клиентам Сбербанка с устройствами на операционной системе iOS использовать его сервисы, может просуществовать неделю-две в App Store, поделился мнением с РИА Новости директор по проектам АНО "Цифровые платформы" Владимир Зыков.Ранее в понедельник приложение снова стало доступно в App Store."В прошлый раз мобильное приложение "СБОЛ" просуществовало неделю. И думаю, что в этот раз может произойти аналогичная ситуация &lt;...&gt; Оно опять проживет недолго, в среднем неделю-две, не более", - сказал Зыков.Он также добавил, что аналогичная ситуация может произойти "благодаря тому, что СМИ начинают освещать, что это приложение появилось".В середине августа в App Store компанией "Открытые ИТ-решения" был выпущен агрегатор для банковских операций "СБОЛ", который предоставляет возможности для онлайн-банкинга, к сервису тогда присоединился Сбербанк. В банке отметили, что рекомендуют использовать новое приложение клиентам с устройствами Apple, на которых еще не установлено приложение "Сбербанк Онлайн". В конце августа приложение было удалено из App Store, хотя сам сервис "СБОЛ" продолжал работу.Весной этого года США ввели в отношении Сбербанка санкции, в результате его мобильное приложение было удалено из App Store и Google Play. При этом приложения, ранее установленные на мобильные устройства, продолжают работу до сих пор.
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экономика, сша, сбербанк россии, ано "цифровые платформы", apple, владимир зыков, apple ios, технологии, сбер
Экономика, США, Сбербанк России, АНО "Цифровые платформы", Apple, Владимир Зыков, Apple iOS, Технологии, Сбер
14:58 10.10.2022 (обновлено: 15:00 10.10.2022)
 
Эксперт назвал возможный срок существования приложения "СБОЛ" в App Store

Эксперт Зыков: приложение "СБОЛ" может просуществовать в App Store неделю-две

© Pixabay / PexelsМужчина снимает блокировку с iPhone
Мужчина снимает блокировку с iPhone - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
© Pixabay / Pexels
Мужчина снимает блокировку с iPhone. Архивное фото
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Приложение "СБОЛ", дающее возможность клиентам Сбербанка с устройствами на операционной системе iOS использовать его сервисы, может просуществовать неделю-две в App Store, поделился мнением с РИА Новости директор по проектам АНО "Цифровые платформы" Владимир Зыков.
Ранее в понедельник приложение снова стало доступно в App Store.
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"В прошлый раз мобильное приложение "СБОЛ" просуществовало неделю. И думаю, что в этот раз может произойти аналогичная ситуация <...> Оно опять проживет недолго, в среднем неделю-две, не более", - сказал Зыков.
Он также добавил, что аналогичная ситуация может произойти "благодаря тому, что СМИ начинают освещать, что это приложение появилось".
В середине августа в App Store компанией "Открытые ИТ-решения" был выпущен агрегатор для банковских операций "СБОЛ", который предоставляет возможности для онлайн-банкинга, к сервису тогда присоединился Сбербанк. В банке отметили, что рекомендуют использовать новое приложение клиентам с устройствами Apple, на которых еще не установлено приложение "Сбербанк Онлайн". В конце августа приложение было удалено из App Store, хотя сам сервис "СБОЛ" продолжал работу.
Весной этого года США ввели в отношении Сбербанка санкции, в результате его мобильное приложение было удалено из App Store и Google Play. При этом приложения, ранее установленные на мобильные устройства, продолжают работу до сих пор.
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ЭкономикаСШАСбербанк РоссииАНО "Цифровые платформы"AppleВладимир ЗыковApple iOSТехнологииСбер
 
 
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