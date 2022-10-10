https://ria.ru/20221010/sbol-1822817983.html
Эксперт назвал возможный срок существования приложения "СБОЛ" в App Store
Эксперт назвал возможный срок существования приложения "СБОЛ" в App Store - РИА Новости, 10.10.2022
Эксперт назвал возможный срок существования приложения "СБОЛ" в App Store
Приложение "СБОЛ", дающее возможность клиентам Сбербанка с устройствами на операционной системе iOS использовать его сервисы, может просуществовать неделю-две в РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T14:58
2022-10-10T14:58
2022-10-10T15:00
экономика
сша
сбербанк россии
ано "цифровые платформы"
apple
владимир зыков
apple ios
технологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0a/1777459082_0:170:1920:1250_1920x0_80_0_0_23a3efc1b43d3bb8f000922ba874ca00.jpg
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Приложение "СБОЛ", дающее возможность клиентам Сбербанка с устройствами на операционной системе iOS использовать его сервисы, может просуществовать неделю-две в App Store, поделился мнением с РИА Новости директор по проектам АНО "Цифровые платформы" Владимир Зыков.Ранее в понедельник приложение снова стало доступно в App Store."В прошлый раз мобильное приложение "СБОЛ" просуществовало неделю. И думаю, что в этот раз может произойти аналогичная ситуация <...> Оно опять проживет недолго, в среднем неделю-две, не более", - сказал Зыков.Он также добавил, что аналогичная ситуация может произойти "благодаря тому, что СМИ начинают освещать, что это приложение появилось".В середине августа в App Store компанией "Открытые ИТ-решения" был выпущен агрегатор для банковских операций "СБОЛ", который предоставляет возможности для онлайн-банкинга, к сервису тогда присоединился Сбербанк. В банке отметили, что рекомендуют использовать новое приложение клиентам с устройствами Apple, на которых еще не установлено приложение "Сбербанк Онлайн". В конце августа приложение было удалено из App Store, хотя сам сервис "СБОЛ" продолжал работу.Весной этого года США ввели в отношении Сбербанка санкции, в результате его мобильное приложение было удалено из App Store и Google Play. При этом приложения, ранее установленные на мобильные устройства, продолжают работу до сих пор.
https://ria.ru/20221009/noutbuk-1822669602.html
https://ria.ru/20220906/moshenniki-1814711828.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0a/1777459082_160:0:1867:1280_1920x0_80_0_0_a5ddf1f7d727a75227511ad7facd7d64.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, сша, сбербанк россии, ано "цифровые платформы", apple, владимир зыков, apple ios, технологии, сбер
Экономика, США, Сбербанк России, АНО "Цифровые платформы", Apple, Владимир Зыков, Apple iOS, Технологии, Сбер
14:58 10.10.2022 (обновлено: 15:00 10.10.2022)
Эксперт назвал возможный срок существования приложения "СБОЛ" в App Store
Эксперт Зыков: приложение "СБОЛ" может просуществовать в App Store неделю-две