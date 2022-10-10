https://ria.ru/20221010/sbol-1822817983.html

Эксперт назвал возможный срок существования приложения "СБОЛ" в App Store

Эксперт назвал возможный срок существования приложения "СБОЛ" в App Store - РИА Новости, 10.10.2022

Эксперт назвал возможный срок существования приложения "СБОЛ" в App Store

Приложение "СБОЛ", дающее возможность клиентам Сбербанка с устройствами на операционной системе iOS использовать его сервисы, может просуществовать неделю-две в РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T14:58

2022-10-10T14:58

2022-10-10T15:00

экономика

сша

сбербанк россии

ано "цифровые платформы"

apple

владимир зыков

apple ios

технологии

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Приложение "СБОЛ", дающее возможность клиентам Сбербанка с устройствами на операционной системе iOS использовать его сервисы, может просуществовать неделю-две в App Store, поделился мнением с РИА Новости директор по проектам АНО "Цифровые платформы" Владимир Зыков.Ранее в понедельник приложение снова стало доступно в App Store."В прошлый раз мобильное приложение "СБОЛ" просуществовало неделю. И думаю, что в этот раз может произойти аналогичная ситуация <...> Оно опять проживет недолго, в среднем неделю-две, не более", - сказал Зыков.Он также добавил, что аналогичная ситуация может произойти "благодаря тому, что СМИ начинают освещать, что это приложение появилось".В середине августа в App Store компанией "Открытые ИТ-решения" был выпущен агрегатор для банковских операций "СБОЛ", который предоставляет возможности для онлайн-банкинга, к сервису тогда присоединился Сбербанк. В банке отметили, что рекомендуют использовать новое приложение клиентам с устройствами Apple, на которых еще не установлено приложение "Сбербанк Онлайн". В конце августа приложение было удалено из App Store, хотя сам сервис "СБОЛ" продолжал работу.Весной этого года США ввели в отношении Сбербанка санкции, в результате его мобильное приложение было удалено из App Store и Google Play. При этом приложения, ранее установленные на мобильные устройства, продолжают работу до сих пор.

https://ria.ru/20221009/noutbuk-1822669602.html

https://ria.ru/20220906/moshenniki-1814711828.html

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экономика, сша, сбербанк россии, ано "цифровые платформы", apple, владимир зыков, apple ios, технологии, сбер