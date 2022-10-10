https://ria.ru/20221010/sbol-1822791332.html
Приложение для банковских операций "СБОЛ" стало доступно в App Store
Приложение для банковских операций "СБОЛ" стало доступно в App Store - РИА Новости, 10.10.2022
Приложение для банковских операций "СБОЛ" стало доступно в App Store
Приложение "СБОЛ", дающее возможность клиентам Сбербанка с устройствами на операционной системе iOS использовать сервисы банка, снова стало доступно в App... РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T13:49
2022-10-10T13:49
2022-10-10T13:49
экономика
сбербанк россии
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Приложение "СБОЛ", дающее возможность клиентам Сбербанка с устройствами на операционной системе iOS использовать сервисы банка, снова стало доступно в App Store, передает корреспондент РИА Новости.Перейти на страницу скачивания приложения можно введя в поисковой строке в App Store название разработчика iosPlatform.В середине августа в App Store компанией "Открытые ИТ-решения" был выпущен агрегатор для банковских операций "СБОЛ", который предоставляет возможности для онлайн-банкинга, к сервису тогда присоединился Сбербанк. В банке отметили, что рекомендуют использовать новое приложение клиентам с устройствами Apple, на которых еще не установлено приложение "Сбербанк Онлайн". В конце августа приложение было удалено из App Store, хотя сам сервис "СБОЛ" продолжал работу.Весной этого года США ввели в отношении Сбербанка санкции, в результате его мобильное приложение было удалено из App Store и Google Play. При этом приложения, ранее установленные на мобильные устройства, продолжают работу до сих пор.
https://ria.ru/20220930/kanikuly-1820669665.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, сбербанк россии, apple, google, apple ios, app store, россия, банки
Экономика, Сбербанк России, Apple, Google, Apple iOS, App Store, Россия, Банки
Приложение для банковских операций "СБОЛ" стало доступно в App Store
Приложение "СБОЛ" с сервисами Сбербанка снова стало доступно в App Store