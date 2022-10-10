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Новак: угольная отрасль России показала высокую устойчивость к санкциям - РИА Новости, 10.10.2022
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Новак: угольная отрасль России показала высокую устойчивость к санкциям
Новак: угольная отрасль России показала высокую устойчивость к санкциям - РИА Новости, 10.10.2022
Новак: угольная отрасль России показала высокую устойчивость к санкциям
Российская угольная отрасль, несмотря на санкции недружественных стран, демонстрирует высокую степень устойчивости, отметил вице-премьер РФ Александр Новак. РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T14:07
2022-10-10T14:17
экономика
цены на нефть
александр новак
россия
евросоюз
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Российская угольная отрасль, несмотря на санкции недружественных стран, демонстрирует высокую степень устойчивости, отметил вице-премьер РФ Александр Новак."В последние месяцы угольная отрасль России наравне с другими отраслями экономики столкнулась с беспрецедентными ограничениями со стороны недружественных стран. Это касается как эмбарго на импорт российского угля, так и экспорта технологий для угольной промышленности. Но, несмотря на внешнее давление, отрасль демонстрирует высокую степень устойчивости", - написал он в авторской колонке для журнала "Энергетическая политика".По его данным, экспорт угля из России за январь-июль снизился на 8,6%, при этом спрос на внутреннем рынке вырос на 6,8%. Добыча угля в России за первые семь месяцев текущего года снизилась на 0,9%.Полный запрет на поставки российского угля в ЕС заработал с августа 2022 года. Кроме того с 10 августа Евросоюз запретил европейским компаниям предоставлять страховые и прочие финансовые услуги при поставках российского угля не только в страны ЕС, но и по всему миру.
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экономика, цены на нефть, александр новак, россия, евросоюз
Экономика, Цены на нефть, Александр Новак, Россия, Евросоюз
14:07 10.10.2022 (обновлено: 14:17 10.10.2022)
 
Новак: угольная отрасль России показала высокую устойчивость к санкциям

Новак: угольная отрасль России на фоне санкций демонстрирует высокую степень устойчивости

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Российская угольная отрасль, несмотря на санкции недружественных стран, демонстрирует высокую степень устойчивости, отметил вице-премьер РФ Александр Новак.
"В последние месяцы угольная отрасль России наравне с другими отраслями экономики столкнулась с беспрецедентными ограничениями со стороны недружественных стран. Это касается как эмбарго на импорт российского угля, так и экспорта технологий для угольной промышленности. Но, несмотря на внешнее давление, отрасль демонстрирует высокую степень устойчивости", - написал он в авторской колонке для журнала "Энергетическая политика".
По его данным, экспорт угля из России за январь-июль снизился на 8,6%, при этом спрос на внутреннем рынке вырос на 6,8%. Добыча угля в России за первые семь месяцев текущего года снизилась на 0,9%.
Полный запрет на поставки российского угля в ЕС заработал с августа 2022 года. Кроме того с 10 августа Евросоюз запретил европейским компаниям предоставлять страховые и прочие финансовые услуги при поставках российского угля не только в страны ЕС, но и по всему миру.
Вывеска на здании компании Siemens в Москве - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
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ЭкономикаЦены на нефтьАлександр НовакРоссияЕвросоюз
 
 
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