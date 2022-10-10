https://ria.ru/20221010/sanktsii-1822797985.html

Новак: угольная отрасль России показала высокую устойчивость к санкциям

Новак: угольная отрасль России показала высокую устойчивость к санкциям - РИА Новости, 10.10.2022

Новак: угольная отрасль России показала высокую устойчивость к санкциям

Российская угольная отрасль, несмотря на санкции недружественных стран, демонстрирует высокую степень устойчивости, отметил вице-премьер РФ Александр Новак. РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T14:07

2022-10-10T14:07

2022-10-10T14:17

экономика

цены на нефть

александр новак

россия

евросоюз

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Российская угольная отрасль, несмотря на санкции недружественных стран, демонстрирует высокую степень устойчивости, отметил вице-премьер РФ Александр Новак."В последние месяцы угольная отрасль России наравне с другими отраслями экономики столкнулась с беспрецедентными ограничениями со стороны недружественных стран. Это касается как эмбарго на импорт российского угля, так и экспорта технологий для угольной промышленности. Но, несмотря на внешнее давление, отрасль демонстрирует высокую степень устойчивости", - написал он в авторской колонке для журнала "Энергетическая политика".По его данным, экспорт угля из России за январь-июль снизился на 8,6%, при этом спрос на внутреннем рынке вырос на 6,8%. Добыча угля в России за первые семь месяцев текущего года снизилась на 0,9%.Полный запрет на поставки российского угля в ЕС заработал с августа 2022 года. Кроме того с 10 августа Евросоюз запретил европейским компаниям предоставлять страховые и прочие финансовые услуги при поставках российского угля не только в страны ЕС, но и по всему миру.

https://ria.ru/20221006/sanktsii-1822002416.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, цены на нефть, александр новак, россия, евросоюз