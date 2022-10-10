https://ria.ru/20221010/sanktsii-1822781334.html

Представитель ЕС допустил расширения антироссийских санкций

Представитель ЕС допустил расширения антироссийских санкций - РИА Новости, 10.10.2022

Представитель ЕС допустил расширения антироссийских санкций

Представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано не исключил дальнейшего расширения санкций против РФ, однако в настоящее время "объявить нечего". РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T13:18

2022-10-10T13:18

2022-10-10T13:41

россия

евросоюз

украина

владимир путин

в мире

белоруссия

санкции в отношении россии

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БРЮССЕЛЬ, 10 окт – РИА Новости. Представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано не исключил дальнейшего расширения санкций против РФ, однако в настоящее время "объявить нечего".ЕС 6 октября ввел в действие восьмой по счету пакет антироссийских санкций, который включает как новые экономические ограничения, так и расширенные списки персональных санкций."ЕС предоставляет оружие вооружённым силам Украины, чтобы они могли защищать свою страну… Мы приняли восемь пакетов санкций (против России), государства-члены ЕС продолжают обсуждать, что еще может быть сделано… Санкции по-прежнему на столе. ЕС продолжает поддерживать Украину, санкции – это одно из направлений, но на данный момент нет новых объявлений", - сообщил Стано.Он также отметил, что новые санкции могут грозить и Белоруссии. "Что касается любых действий Белоруссии по большему вовлечению в эту (спецоперацию)… то они не останутся без ответа, эти шаги будут встречены новыми ограничительными мерами", - пояснил представитель внешнеполитической службы ЕС.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.

https://ria.ru/20221010/sanktsii-1822738936.html

https://ria.ru/20221010/rusofobiya-1822647362.html

россия

украина

белоруссия

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россия, евросоюз, украина, владимир путин, в мире, белоруссия, санкции в отношении россии