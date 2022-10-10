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Представитель ЕС допустил расширения антироссийских санкций - РИА Новости, 10.10.2022
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Представитель ЕС допустил расширения антироссийских санкций
Представитель ЕС допустил расширения антироссийских санкций - РИА Новости, 10.10.2022
Представитель ЕС допустил расширения антироссийских санкций
Представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано не исключил дальнейшего расширения санкций против РФ, однако в настоящее время "объявить нечего". РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T13:18
2022-10-10T13:41
россия
евросоюз
украина
владимир путин
в мире
белоруссия
санкции в отношении россии
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БРЮССЕЛЬ, 10 окт – РИА Новости. Представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано не исключил дальнейшего расширения санкций против РФ, однако в настоящее время "объявить нечего".ЕС 6 октября ввел в действие восьмой по счету пакет антироссийских санкций, который включает как новые экономические ограничения, так и расширенные списки персональных санкций."ЕС предоставляет оружие вооружённым силам Украины, чтобы они могли защищать свою страну… Мы приняли восемь пакетов санкций (против России), государства-члены ЕС продолжают обсуждать, что еще может быть сделано… Санкции по-прежнему на столе. ЕС продолжает поддерживать Украину, санкции – это одно из направлений, но на данный момент нет новых объявлений", - сообщил Стано.Он также отметил, что новые санкции могут грозить и Белоруссии. "Что касается любых действий Белоруссии по большему вовлечению в эту (спецоперацию)… то они не останутся без ответа, эти шаги будут встречены новыми ограничительными мерами", - пояснил представитель внешнеполитической службы ЕС.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
https://ria.ru/20221010/sanktsii-1822738936.html
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россия, евросоюз, украина, владимир путин, в мире, белоруссия, санкции в отношении россии
Россия, Евросоюз, Украина, Владимир Путин, В мире, Белоруссия, Санкции в отношении России
13:18 10.10.2022 (обновлено: 13:41 10.10.2022)
 
Представитель ЕС допустил расширения антироссийских санкций

Представитель ЕС Стано не исключил дальнейшего расширения антироссийских санкций

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 10 окт – РИА Новости. Представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано не исключил дальнейшего расширения санкций против РФ, однако в настоящее время "объявить нечего".
ЕС 6 октября ввел в действие восьмой по счету пакет антироссийских санкций, который включает как новые экономические ограничения, так и расширенные списки персональных санкций.
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
11:39
Путин призвал использовать санкции для укрепления суверенитета страны
"ЕС предоставляет оружие вооружённым силам Украины, чтобы они могли защищать свою страну… Мы приняли восемь пакетов санкций (против России), государства-члены ЕС продолжают обсуждать, что еще может быть сделано… Санкции по-прежнему на столе. ЕС продолжает поддерживать Украину, санкции – это одно из направлений, но на данный момент нет новых объявлений", - сообщил Стано.
Он также отметил, что новые санкции могут грозить и Белоруссии. "Что касается любых действий Белоруссии по большему вовлечению в эту (спецоперацию)… то они не останутся без ответа, эти шаги будут встречены новыми ограничительными мерами", - пояснил представитель внешнеполитической службы ЕС.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
08:00
Европа ненавидит расизм и русских
 
РоссияЕвросоюзУкраинаВладимир ПутинВ миреБелоруссияСанкции в отношении России
 
 
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