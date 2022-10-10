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Путин призвал использовать санкции для укрепления суверенитета страны - РИА Новости, 10.10.2022
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Путин призвал использовать санкции для укрепления суверенитета страны
Путин призвал использовать санкции для укрепления суверенитета страны - РИА Новости, 10.10.2022
Путин призвал использовать санкции для укрепления суверенитета страны
Санкции надо использовать для развития внутренних технологий в интересах укрепления суверенитета страны, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T11:39
2022-10-10T11:39
экономика
россия
владимир путин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 окт – РИА Новости. Санкции надо использовать для развития внутренних технологий в интересах укрепления суверенитета страны, заявил президент России Владимир Путин."Мы обязаны использовать вызовы внешнего давления в интересах собственного развития. Со многими коллегами мы это уже неоднократно обсуждали, в интересах укрепления суверенитета государства нужно действовать, по максимуму раскрыть, реализовывать свои собственный потенциалы: научный, промышленный, технологический, предпринимательский", - сказал Путин на встрече с избранными губернаторами.Он сообщил, что ведется активная работа в этом направлении со стороны федеральных органов, но многое зависит и от руководителей регионов и их команд."Порой в регионах и на местах всегда лучше видно, какой проект, какая инициатива имеют все шансы, что называется, "полететь", принести нужный эффект экономике и региона, и страны в целом. И такие проекты должны получать необходимую поддержку", - подчеркнул Путин.
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экономика, россия, владимир путин
Экономика, Россия, Владимир Путин
11:39 10.10.2022
 
Путин призвал использовать санкции для укрепления суверенитета страны

Президент Путин призвал использовать санкции в интересах укрепления суверенитета страны

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит совещание
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин проводит совещание. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 окт – РИА Новости. Санкции надо использовать для развития внутренних технологий в интересах укрепления суверенитета страны, заявил президент России Владимир Путин.
"Мы обязаны использовать вызовы внешнего давления в интересах собственного развития. Со многими коллегами мы это уже неоднократно обсуждали, в интересах укрепления суверенитета государства нужно действовать, по максимуму раскрыть, реализовывать свои собственный потенциалы: научный, промышленный, технологический, предпринимательский", - сказал Путин на встрече с избранными губернаторами.
Он сообщил, что ведется активная работа в этом направлении со стороны федеральных органов, но многое зависит и от руководителей регионов и их команд.
"Порой в регионах и на местах всегда лучше видно, какой проект, какая инициатива имеют все шансы, что называется, "полететь", принести нужный эффект экономике и региона, и страны в целом. И такие проекты должны получать необходимую поддержку", - подчеркнул Путин.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
11:14
Путин заявил, что санкции требуют консолидации и сплоченности общества
 
ЭкономикаРоссияВладимир Путин
 
 
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