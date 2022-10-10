https://ria.ru/20221010/sanktsii-1822738936.html

Путин призвал использовать санкции для укрепления суверенитета страны

Путин призвал использовать санкции для укрепления суверенитета страны - РИА Новости, 10.10.2022

Путин призвал использовать санкции для укрепления суверенитета страны

Санкции надо использовать для развития внутренних технологий в интересах укрепления суверенитета страны, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T11:39

2022-10-10T11:39

2022-10-10T11:39

экономика

россия

владимир путин

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 окт – РИА Новости. Санкции надо использовать для развития внутренних технологий в интересах укрепления суверенитета страны, заявил президент России Владимир Путин."Мы обязаны использовать вызовы внешнего давления в интересах собственного развития. Со многими коллегами мы это уже неоднократно обсуждали, в интересах укрепления суверенитета государства нужно действовать, по максимуму раскрыть, реализовывать свои собственный потенциалы: научный, промышленный, технологический, предпринимательский", - сказал Путин на встрече с избранными губернаторами.Он сообщил, что ведется активная работа в этом направлении со стороны федеральных органов, но многое зависит и от руководителей регионов и их команд."Порой в регионах и на местах всегда лучше видно, какой проект, какая инициатива имеют все шансы, что называется, "полететь", принести нужный эффект экономике и региона, и страны в целом. И такие проекты должны получать необходимую поддержку", - подчеркнул Путин.

https://ria.ru/20221010/sanktsii-1822730333.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, владимир путин