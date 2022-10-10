https://ria.ru/20221010/sanktsii-1822738936.html
Путин призвал использовать санкции для укрепления суверенитета страны
Путин призвал использовать санкции для укрепления суверенитета страны - РИА Новости, 10.10.2022
Путин призвал использовать санкции для укрепления суверенитета страны
Санкции надо использовать для развития внутренних технологий в интересах укрепления суверенитета страны, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T11:39
2022-10-10T11:39
2022-10-10T11:39
экономика
россия
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1f/1813514105_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_881abe78ddfd0dab2f5579003b201fdc.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 окт – РИА Новости. Санкции надо использовать для развития внутренних технологий в интересах укрепления суверенитета страны, заявил президент России Владимир Путин."Мы обязаны использовать вызовы внешнего давления в интересах собственного развития. Со многими коллегами мы это уже неоднократно обсуждали, в интересах укрепления суверенитета государства нужно действовать, по максимуму раскрыть, реализовывать свои собственный потенциалы: научный, промышленный, технологический, предпринимательский", - сказал Путин на встрече с избранными губернаторами.Он сообщил, что ведется активная работа в этом направлении со стороны федеральных органов, но многое зависит и от руководителей регионов и их команд."Порой в регионах и на местах всегда лучше видно, какой проект, какая инициатива имеют все шансы, что называется, "полететь", принести нужный эффект экономике и региона, и страны в целом. И такие проекты должны получать необходимую поддержку", - подчеркнул Путин.
https://ria.ru/20221010/sanktsii-1822730333.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1f/1813514105_336:0:3067:2048_1920x0_80_0_0_632cef0dc6e48bf2d73900bbf82c4ce8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, владимир путин
Экономика, Россия, Владимир Путин
Путин призвал использовать санкции для укрепления суверенитета страны
Президент Путин призвал использовать санкции в интересах укрепления суверенитета страны
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 окт – РИА Новости. Санкции надо использовать для развития внутренних технологий в интересах укрепления суверенитета страны, заявил президент России Владимир Путин.
"Мы обязаны использовать вызовы внешнего давления в интересах собственного развития. Со многими коллегами мы это уже неоднократно обсуждали, в интересах укрепления суверенитета государства нужно действовать, по максимуму раскрыть, реализовывать свои собственный потенциалы: научный, промышленный, технологический, предпринимательский", - сказал Путин на встрече с избранными губернаторами.
Он сообщил, что ведется активная работа в этом направлении со стороны федеральных органов, но многое зависит и от руководителей регионов и их команд.
"Порой в регионах и на местах всегда лучше видно, какой проект, какая инициатива имеют все шансы, что называется, "полететь", принести нужный эффект экономике и региона, и страны в целом. И такие проекты должны получать необходимую поддержку", - подчеркнул Путин.