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Путин заявил, что санкции требуют консолидации и сплоченности общества - РИА Новости, 10.10.2022
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Путин заявил, что санкции требуют консолидации и сплоченности общества
Путин заявил, что санкции требуют консолидации и сплоченности общества - РИА Новости, 10.10.2022
Путин заявил, что санкции требуют консолидации и сплоченности общества
Санкции требуют консолидации и сплоченности общества, в том числе помощи новым регионам РФ, заявил президент России Владимир Путин на встрече с избранными... РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T11:14
2022-10-10T11:39
экономика
россия
владимир путин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 окт - РИА Новости. Санкции требуют консолидации и сплоченности общества, в том числе помощи новым регионам РФ, заявил президент России Владимир Путин на встрече с избранными губернаторами."Наша страна сейчас сталкивается с известным давлением – внешним. Это накладывает и особую, еще более высокую степень ответственности на глав регионов, как и в принципе на руководителей всех уровней власти, требует еще большей концентрации, консолидации усилий ради достижения стоящих перед нами целей", - сказал он."Консолидация, сплоченность нашего общества ярко проявляются и в готовности прийти на помощь новым субъектам Федерации, восстановить мирную жизнь на освобождённых территориях", - добавил Путин.Он отметил, что регионы собирают гуманитарные грузы, берут шефство над населёнными пунктами или целыми районами.
https://ria.ru/20220930/rossiya-1820429898.html
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экономика, россия, владимир путин
Экономика, Россия, Владимир Путин
11:14 10.10.2022 (обновлено: 11:39 10.10.2022)
 
Путин заявил, что санкции требуют консолидации и сплоченности общества

Путин: санкции требуют консолидации общества, в том числе помощи новым регионам России

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 окт - РИА Новости. Санкции требуют консолидации и сплоченности общества, в том числе помощи новым регионам РФ, заявил президент России Владимир Путин на встрече с избранными губернаторами.
"Наша страна сейчас сталкивается с известным давлением – внешним. Это накладывает и особую, еще более высокую степень ответственности на глав регионов, как и в принципе на руководителей всех уровней власти, требует еще большей концентрации, консолидации усилий ради достижения стоящих перед нами целей", - сказал он.
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"Консолидация, сплоченность нашего общества ярко проявляются и в готовности прийти на помощь новым субъектам Федерации, восстановить мирную жизнь на освобождённых территориях", - добавил Путин.
Он отметил, что регионы собирают гуманитарные грузы, берут шефство над населёнными пунктами или целыми районами.
"Хочу поблагодарить всех, кто участвует в этой работе. Уверен, наши сограждане чувствуют такую нужную им поддержку", - сказал Путин.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
11:29
Путин призвал губернаторов выполнять все социальные обязательства
 
ЭкономикаРоссияВладимир Путин
 
 
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