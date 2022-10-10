https://ria.ru/20221010/sanktsii-1822730333.html

Путин заявил, что санкции требуют консолидации и сплоченности общества

Путин заявил, что санкции требуют консолидации и сплоченности общества - РИА Новости, 10.10.2022

Путин заявил, что санкции требуют консолидации и сплоченности общества

Санкции требуют консолидации и сплоченности общества, в том числе помощи новым регионам РФ, заявил президент России Владимир Путин на встрече с избранными... РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T11:14

2022-10-10T11:14

2022-10-10T11:39

экономика

россия

владимир путин

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 окт - РИА Новости. Санкции требуют консолидации и сплоченности общества, в том числе помощи новым регионам РФ, заявил президент России Владимир Путин на встрече с избранными губернаторами."Наша страна сейчас сталкивается с известным давлением – внешним. Это накладывает и особую, еще более высокую степень ответственности на глав регионов, как и в принципе на руководителей всех уровней власти, требует еще большей концентрации, консолидации усилий ради достижения стоящих перед нами целей", - сказал он."Консолидация, сплоченность нашего общества ярко проявляются и в готовности прийти на помощь новым субъектам Федерации, восстановить мирную жизнь на освобождённых территориях", - добавил Путин.Он отметил, что регионы собирают гуманитарные грузы, берут шефство над населёнными пунктами или целыми районами.

https://ria.ru/20220930/rossiya-1820429898.html

https://ria.ru/20221010/obyazatelstva-1822735257.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, владимир путин