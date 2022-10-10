https://ria.ru/20221010/sanktsii-1822691080.html

РБК: ЕС начал применять новый подход в санкциях против России

РБК: ЕС начал применять новый подход в санкциях против России - РИА Новости, 10.10.2022

РБК: ЕС начал применять новый подход в санкциях против России

В восьмом пакете антироссийских санкций Европейский союз впервые ввел экстерриториальный элемент, пишет РБК со ссылкой на управляющего партнера консалтинговой... РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T07:47

2022-10-10T07:47

2022-10-10T12:40

экономика

россия

сша

евросоюз

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. В восьмом пакете антироссийских санкций Европейский союз впервые ввел экстерриториальный элемент, пишет РБК со ссылкой на управляющего партнера консалтинговой фирмы EuTradeDefense Томаша Влостовски.По словам собеседника агентства, ЕС будет вносить в санкционные списки граждан и организации из третьих стран, которые помогают россиянам обходить ограничения.РБК считает, что новый подход схож с американским, подразумевающим введение вторичных санкций — то есть мер против неамериканских граждан и организаций, оказывающих содействие россиянам из санкционных списков.ЕС согласовал восьмой пакет санкций на прошлой неделе. Он, в частности, предусматривает расширение персональных санкций, а также запрет на транспортировку нефти третьим странам по морю по цене выше еще не назначенного лимита. Эта мера вступит в силу с декабря, а для нефтепродуктов — с февраля.Кроме того, ограничения касаются ввоза готовой продукции из стали, техники, транспортных средств, химикатов и материалов для производства ювелирных изделий не из золота. Запрещается также оказание консалтинговых, юридических и IT-услуг российским компаниям, экспорт в Россию электронных компонентов, пригодных для создания оружия, и технических изделий, используемых в авиации, предоставление криптовалютных онлайн-кошельков для российских физических и юридических лиц.

https://ria.ru/20221006/sanktsii-1822083917.html

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экономика, россия, сша, евросоюз, санкции в отношении россии, в мире