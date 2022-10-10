https://ria.ru/20221010/sanktsii-1822691080.html
РБК: ЕС начал применять новый подход в санкциях против России
РБК: ЕС начал применять новый подход в санкциях против России - РИА Новости, 10.10.2022
РБК: ЕС начал применять новый подход в санкциях против России
В восьмом пакете антироссийских санкций Европейский союз впервые ввел экстерриториальный элемент, пишет РБК со ссылкой на управляющего партнера консалтинговой... РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T07:47
2022-10-10T07:47
2022-10-10T12:40
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санкции в отношении россии
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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. В восьмом пакете антироссийских санкций Европейский союз впервые ввел экстерриториальный элемент, пишет РБК со ссылкой на управляющего партнера консалтинговой фирмы EuTradeDefense Томаша Влостовски.По словам собеседника агентства, ЕС будет вносить в санкционные списки граждан и организации из третьих стран, которые помогают россиянам обходить ограничения.РБК считает, что новый подход схож с американским, подразумевающим введение вторичных санкций — то есть мер против неамериканских граждан и организаций, оказывающих содействие россиянам из санкционных списков.ЕС согласовал восьмой пакет санкций на прошлой неделе. Он, в частности, предусматривает расширение персональных санкций, а также запрет на транспортировку нефти третьим странам по морю по цене выше еще не назначенного лимита. Эта мера вступит в силу с декабря, а для нефтепродуктов — с февраля.Кроме того, ограничения касаются ввоза готовой продукции из стали, техники, транспортных средств, химикатов и материалов для производства ювелирных изделий не из золота. Запрещается также оказание консалтинговых, юридических и IT-услуг российским компаниям, экспорт в Россию электронных компонентов, пригодных для создания оружия, и технических изделий, используемых в авиации, предоставление криптовалютных онлайн-кошельков для российских физических и юридических лиц.
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экономика, россия, сша, евросоюз, санкции в отношении россии, в мире
Экономика, Россия, США, Евросоюз, Санкции в отношении России, В мире
07:47 10.10.2022 (обновлено: 12:40 10.10.2022)
РБК: ЕС начал применять новый подход в санкциях против России
Эксперт Влостовски: в санкциях ЕС против России впервые введен экстерриториальный элемент
МОСКВА, 10 окт — РИА Новости.
В восьмом пакете антироссийских санкций Европейский союз впервые ввел экстерриториальный элемент, пишет
РБК со ссылкой на управляющего партнера консалтинговой фирмы EuTradeDefense Томаша Влостовски.
По словам собеседника агентства, ЕС
будет вносить в санкционные списки граждан и организации из третьих стран, которые помогают россиянам обходить ограничения.
"Это своего рода разворот на 180 градусов для ЕС, который до недавнего времени жаловался на экстерриториальное применение властями США санкций по отношению к неамериканским лицам", — пояснил Влостовски.
РБК считает, что новый подход схож с американским, подразумевающим введение вторичных санкций — то есть мер против неамериканских граждан и организаций, оказывающих содействие россиянам из санкционных списков.
ЕС согласовал восьмой пакет санкций на прошлой неделе. Он, в частности, предусматривает расширение персональных санкций, а также запрет на транспортировку нефти третьим странам по морю по цене выше еще не назначенного лимита. Эта мера вступит в силу с декабря, а для нефтепродуктов — с февраля.
Кроме того, ограничения касаются ввоза готовой продукции из стали, техники, транспортных средств, химикатов и материалов для производства ювелирных изделий не из золота. Запрещается также оказание консалтинговых, юридических и IT-услуг российским компаниям, экспорт в Россию электронных компонентов, пригодных для создания оружия, и технических изделий, используемых в авиации, предоставление криптовалютных онлайн-кошельков для российских физических и юридических лиц.