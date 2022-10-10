Рейтинг@Mail.ru
РБК: ЕС начал применять новый подход в санкциях против России - РИА Новости, 10.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221010/sanktsii-1822691080.html
РБК: ЕС начал применять новый подход в санкциях против России
РБК: ЕС начал применять новый подход в санкциях против России - РИА Новости, 10.10.2022
РБК: ЕС начал применять новый подход в санкциях против России
В восьмом пакете антироссийских санкций Европейский союз впервые ввел экстерриториальный элемент, пишет РБК со ссылкой на управляющего партнера консалтинговой... РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T07:47
2022-10-10T12:40
экономика
россия
сша
евросоюз
санкции в отношении россии
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874245_0:0:3196:1797_1920x0_80_0_0_76701a332682f94c24f271c4b6c68d2f.jpg
МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. В восьмом пакете антироссийских санкций Европейский союз впервые ввел экстерриториальный элемент, пишет РБК со ссылкой на управляющего партнера консалтинговой фирмы EuTradeDefense Томаша Влостовски.По словам собеседника агентства, ЕС будет вносить в санкционные списки граждан и организации из третьих стран, которые помогают россиянам обходить ограничения.РБК считает, что новый подход схож с американским, подразумевающим введение вторичных санкций — то есть мер против неамериканских граждан и организаций, оказывающих содействие россиянам из санкционных списков.ЕС согласовал восьмой пакет санкций на прошлой неделе. Он, в частности, предусматривает расширение персональных санкций, а также запрет на транспортировку нефти третьим странам по морю по цене выше еще не назначенного лимита. Эта мера вступит в силу с декабря, а для нефтепродуктов — с февраля.Кроме того, ограничения касаются ввоза готовой продукции из стали, техники, транспортных средств, химикатов и материалов для производства ювелирных изделий не из золота. Запрещается также оказание консалтинговых, юридических и IT-услуг российским компаниям, экспорт в Россию электронных компонентов, пригодных для создания оружия, и технических изделий, используемых в авиации, предоставление криптовалютных онлайн-кошельков для российских физических и юридических лиц.
https://ria.ru/20221006/sanktsii-1822083917.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874245_130:0:2862:2048_1920x0_80_0_0_75c0b76bbff05d9d7a3c99c961ec3fc5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, сша, евросоюз, санкции в отношении россии, в мире
Экономика, Россия, США, Евросоюз, Санкции в отношении России, В мире
07:47 10.10.2022 (обновлено: 12:40 10.10.2022)
 
РБК: ЕС начал применять новый подход в санкциях против России

Эксперт Влостовски: в санкциях ЕС против России впервые введен экстерриториальный элемент

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. В восьмом пакете антироссийских санкций Европейский союз впервые ввел экстерриториальный элемент, пишет РБК со ссылкой на управляющего партнера консалтинговой фирмы EuTradeDefense Томаша Влостовски.
По словам собеседника агентства, ЕС будет вносить в санкционные списки граждан и организации из третьих стран, которые помогают россиянам обходить ограничения.
"Это своего рода разворот на 180 градусов для ЕС, который до недавнего времени жаловался на экстерриториальное применение властями США санкций по отношению к неамериканским лицам", — пояснил Влостовски.
РБК считает, что новый подход схож с американским, подразумевающим введение вторичных санкций — то есть мер против неамериканских граждан и организаций, оказывающих содействие россиянам из санкционных списков.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
6 октября, 20:52
Макрон призвал Эрдогана бороться с "любым обходом" антироссийских санкций
ЕС согласовал восьмой пакет санкций на прошлой неделе. Он, в частности, предусматривает расширение персональных санкций, а также запрет на транспортировку нефти третьим странам по морю по цене выше еще не назначенного лимита. Эта мера вступит в силу с декабря, а для нефтепродуктов — с февраля.
Кроме того, ограничения касаются ввоза готовой продукции из стали, техники, транспортных средств, химикатов и материалов для производства ювелирных изделий не из золота. Запрещается также оказание консалтинговых, юридических и IT-услуг российским компаниям, экспорт в Россию электронных компонентов, пригодных для создания оружия, и технических изделий, используемых в авиации, предоставление криптовалютных онлайн-кошельков для российских физических и юридических лиц.
 
ЭкономикаРоссияСШАЕвросоюзСанкции в отношении РоссииВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала