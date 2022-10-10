14:31 10.10.2022 (обновлено: 15:04 10.10.2022)
В Киеве ракета упала в 150 метрах от здания, где расположен офис Samsung
В Samsung заявили о выбитых стеклах при ударе по зданию в Киеве, где был офис компании
© AP Photo / Efrem LukatskyПоследствия взрыва в Киеве
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Последствия взрыва в Киеве
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Здание, в котором расположен офис южнокорейской компании Samsung Electronics в Киеве, получило повреждения во время массированного ракетного удара России, сообщило в понедельник из Сеула информационное агентство Рёнхап.
По данным Рёнхап, граждане Южной Кореи во время нынешнего удара по Украине не пострадали.
Представитель компании подтвердил РИА Новости, что ракета упала в 150 метрах от здания, в котором выбиты стекла. Однако ущерб компании нанесен не был.
"Прямых ударов по зданию, в котором размещается местное юридическое лицо Samsung Electronics, не наносилось. Удар пришёлся на место, расположенное приблизительно в 150 метрах от здания, в котором находится компания. Ударной волной в здании были выбиты часть окон и нанесены другие повреждения. Можем подтвердить, что человеческих потерь среди работников местного юрлица нет. Работавшие там прикомандированные из-за рубежа сотрудники вместе с семьями ранее уже были эвакуированы в Польшу и другие безопасные регионы", - заявил РИА Новости официальный представитель по общению с зарубежными СМИ Управления коммуникаций Samsung Electronics Чо Хён Квон.
Как заявил ранее президент РФ Владимир Путин, массированный удар высокоточным оружием большой дальности нанесен утром по объектам энергетики, военного управления и связи Украины по предложению министерства обороны РФ и по плану Генерального штаба России.