https://ria.ru/20221010/samsung-1822807541.html

В Киеве ракета упала в 150 метрах от здания, где расположен офис Samsung

В Киеве ракета упала в 150 метрах от здания, где расположен офис Samsung - РИА Новости, 10.10.2022

В Киеве ракета упала в 150 метрах от здания, где расположен офис Samsung

Здание, в котором расположен офис южнокорейской компании Samsung Electronics в Киеве, получило повреждения во время массированного ракетного удара России,... РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T14:31

2022-10-10T14:31

2022-10-10T15:04

специальная военная операция на украине

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южная корея

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Здание, в котором расположен офис южнокорейской компании Samsung Electronics в Киеве, получило повреждения во время массированного ракетного удара России, сообщило в понедельник из Сеула информационное агентство Рёнхап.По данным Рёнхап, граждане Южной Кореи во время нынешнего удара по Украине не пострадали.Представитель компании подтвердил РИА Новости, что ракета упала в 150 метрах от здания, в котором выбиты стекла. Однако ущерб компании нанесен не был."Прямых ударов по зданию, в котором размещается местное юридическое лицо Samsung Electronics, не наносилось. Удар пришёлся на место, расположенное приблизительно в 150 метрах от здания, в котором находится компания. Ударной волной в здании были выбиты часть окон и нанесены другие повреждения. Можем подтвердить, что человеческих потерь среди работников местного юрлица нет. Работавшие там прикомандированные из-за рубежа сотрудники вместе с семьями ранее уже были эвакуированы в Польшу и другие безопасные регионы", - заявил РИА Новости официальный представитель по общению с зарубежными СМИ Управления коммуникаций Samsung Electronics Чо Хён Квон.Как заявил ранее президент РФ Владимир Путин, массированный удар высокоточным оружием большой дальности нанесен утром по объектам энергетики, военного управления и связи Украины по предложению министерства обороны РФ и по плану Генерального штаба России.

https://ria.ru/20221010/putin-1822776017.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, южная корея, samsung electronics, samsung group