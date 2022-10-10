https://ria.ru/20221010/sammit-1822768819.html

Путин поедет в Астану на саммит СВМДА

Путин поедет в Астану на саммит СВМДА - РИА Новости, 10.10.2022

Путин поедет в Астану на саммит СВМДА

Президент РФ Владимир Путин на текущей неделе поедет в Астану на саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), также он проведет серию... РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T12:50

2022-10-10T12:50

2022-10-10T12:56

владимир путин

астана

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

азия

россия

снг

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на текущей неделе поедет в Астану на саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), также он проведет серию двусторонних встреч, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."У президента запланирована поездка в Астану на этой неделе. Это действительно так. И там будет целая серия двусторонних встреч. будет саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, СВМДА так называемый, и будет заседание Совета глав государств СНГ - узкий, расширенный состав и так далее", - сказал Песков.СВМДА – это международный форум по укреплению сотрудничества, направленного на обеспечение мира, безопасности и стабильности в Азии.

https://ria.ru/20221010/vstrecha-1822770965.html

астана

азия

россия

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владимир путин, астана, дмитрий песков (спецпредставитель президента), азия, россия, снг