https://ria.ru/20221010/rynok-1822808626.html

Лукашенко раскритиковал веру в рыночное ценообразование

Лукашенко раскритиковал веру в рыночное ценообразование - РИА Новости, 10.10.2022

Лукашенко раскритиковал веру в рыночное ценообразование

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании в понедельник раскритиковал отсылки к "его величество рынку" в вопросе роста цен, отметив, что рыночного... РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T14:34

2022-10-10T14:34

2022-10-10T14:34

александр лукашенко

белоруссия

в мире

экономика

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МИНСК, 10 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании в понедельник раскритиковал отсылки к "его величество рынку" в вопросе роста цен, отметив, что рыночного ценообразования "нигде не было и не будет".Глава белорусского государства проводит в понедельник совещание с военно-силовым блоком."Я знаю, что у нас подавляющее большинство специалистов поддались вот эти вещам: "рыночное ценообразование"... Нигде его нет, не было и не будет", - заявил Лукашенко, видеофрагмент речи которого опубликовал Telegram-канал "Пул первого".Президент подчеркнул, что белорусы уже знают, что такое рынок. "Нас всё время толкали в бездну рыночных отношений. То есть, вэрхал (белорусское слово, обозначающее беспорядок – ред.), бардак, прочая неразбериха. А когда им надо, чтобы жимануть и выйти из-под пресса общественного мнения, они дошли даже до установления цен на не свои товары", - обратил внимание Лукашенко, говоря о так называемых "потолках" цен, которые отдельные группы стран пытаются установить на российские нефть и газ."Боюсь, что сюда еще включат сейчас Саудовскую Аравию. Уже в Америке и их определили виновными за рост цен", - отметил белорусский лидер.Он потребовал персонализации контроля за ценами в стране со стороны министров, отвечающих за производство товаров, и губернаторов. "И если мы боимся, что наступит какой-то дефицит из-за того, что мы зажали цены по некоторым группам товаров - ну так губернаторы и министры примут соответствующее решение. Они за это будут отвечать… Сегодня за это практически никто не отвечает. Отвечает "Его Величество Рынок", - с иронией произнес Лукашенко.

https://ria.ru/20221009/defitsit-1822663632.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

александр лукашенко, белоруссия, в мире, экономика