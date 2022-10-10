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Лукашенко раскритиковал веру в рыночное ценообразование - РИА Новости, 10.10.2022
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Лукашенко раскритиковал веру в рыночное ценообразование
Лукашенко раскритиковал веру в рыночное ценообразование - РИА Новости, 10.10.2022
Лукашенко раскритиковал веру в рыночное ценообразование
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании в понедельник раскритиковал отсылки к "его величество рынку" в вопросе роста цен, отметив, что рыночного... РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T14:34
2022-10-10T14:34
александр лукашенко
белоруссия
в мире
экономика
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МИНСК, 10 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании в понедельник раскритиковал отсылки к "его величество рынку" в вопросе роста цен, отметив, что рыночного ценообразования "нигде не было и не будет".Глава белорусского государства проводит в понедельник совещание с военно-силовым блоком."Я знаю, что у нас подавляющее большинство специалистов поддались вот эти вещам: "рыночное ценообразование"... Нигде его нет, не было и не будет", - заявил Лукашенко, видеофрагмент речи которого опубликовал Telegram-канал "Пул первого".Президент подчеркнул, что белорусы уже знают, что такое рынок. "Нас всё время толкали в бездну рыночных отношений. То есть, вэрхал (белорусское слово, обозначающее беспорядок – ред.), бардак, прочая неразбериха. А когда им надо, чтобы жимануть и выйти из-под пресса общественного мнения, они дошли даже до установления цен на не свои товары", - обратил внимание Лукашенко, говоря о так называемых "потолках" цен, которые отдельные группы стран пытаются установить на российские нефть и газ."Боюсь, что сюда еще включат сейчас Саудовскую Аравию. Уже в Америке и их определили виновными за рост цен", - отметил белорусский лидер.Он потребовал персонализации контроля за ценами в стране со стороны министров, отвечающих за производство товаров, и губернаторов. "И если мы боимся, что наступит какой-то дефицит из-за того, что мы зажали цены по некоторым группам товаров - ну так губернаторы и министры примут соответствующее решение. Они за это будут отвечать… Сегодня за это практически никто не отвечает. Отвечает "Его Величество Рынок", - с иронией произнес Лукашенко.
https://ria.ru/20221009/defitsit-1822663632.html
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александр лукашенко, белоруссия, в мире, экономика
Александр Лукашенко, Белоруссия, В мире, Экономика
14:34 10.10.2022
 
Лукашенко раскритиковал веру в рыночное ценообразование

Президент Белоруссии Лукашенко: рыночного ценообразования нигде не было, нет и не будет

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 10 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании в понедельник раскритиковал отсылки к "его величество рынку" в вопросе роста цен, отметив, что рыночного ценообразования "нигде не было и не будет".
Глава белорусского государства проводит в понедельник совещание с военно-силовым блоком.
Проспект Независимости в Минске - РИА Новости, 1920, 09.10.2022
9 октября, 21:40
В Белоруссии уверяют, что заморозка цен не приведет к дефициту товаров
"Я знаю, что у нас подавляющее большинство специалистов поддались вот эти вещам: "рыночное ценообразование"... Нигде его нет, не было и не будет", - заявил Лукашенко, видеофрагмент речи которого опубликовал Telegram-канал "Пул первого".
Президент подчеркнул, что белорусы уже знают, что такое рынок. "Нас всё время толкали в бездну рыночных отношений. То есть, вэрхал (белорусское слово, обозначающее беспорядок – ред.), бардак, прочая неразбериха. А когда им надо, чтобы жимануть и выйти из-под пресса общественного мнения, они дошли даже до установления цен на не свои товары", - обратил внимание Лукашенко, говоря о так называемых "потолках" цен, которые отдельные группы стран пытаются установить на российские нефть и газ.
"Боюсь, что сюда еще включат сейчас Саудовскую Аравию. Уже в Америке и их определили виновными за рост цен", - отметил белорусский лидер.
Он потребовал персонализации контроля за ценами в стране со стороны министров, отвечающих за производство товаров, и губернаторов. "И если мы боимся, что наступит какой-то дефицит из-за того, что мы зажали цены по некоторым группам товаров - ну так губернаторы и министры примут соответствующее решение. Они за это будут отвечать… Сегодня за это практически никто не отвечает. Отвечает "Его Величество Рынок", - с иронией произнес Лукашенко.
Сетевой супермаркет Евроопт в городе Рогачеве в Белоруссии - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
8 октября, 22:27
В Белоруссии возбудили уголовные дела за завышение цен
 
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