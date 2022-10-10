В Рязанской области нашли останки пропавшей в 2021 году женщины
СК: останки, найденные в Рязанской области, принадлежат пропавшей Елене Логуновой
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Следственный комитет России подтвердил, что останки женщины, найденные в Рязанской области, принадлежат пропавшей летом 2021 года матери двоих детей Елене Логуновой, сообщили в пресс-службе ведомства.
На прошлой неделе мать Логуновой Наталия Кошелева сообщила РИА Новости, что в Рязанской области, предположительно, нашли останки тела ее дочери. Официальных комментариев от правоохранительных органов не озвучивалось.
"В рамках расследования уголовного дела следователи обнаружили останки женщины в Рязанской области. Установлено, что они принадлежат Елене Логуновой, пропавшей без вести в 2021 году", - сообщили в Telegram-канале СК РФ.
Двадцатишестилетняя жительница Рязани Елена Логунова пропала в июле 2021 года. Было возбуждено уголовное дело об убийстве (в случае безвестного исчезновения человека дело по этой статье возбуждается всегда). Ранее в ходе программы на одном из федеральных телеканалов озвучивалось несколько версий произошедшего: родители девушки высказывали мнение о причастности к этому ее мужа и сообщали о странном поведении мужчины и его родственников, родственники мужа же считали, что она скоро вернется. В эфире телепередачи звучала критика в адрес следствия, которое, по словам присутствующих, якобы недостаточно активно вело следственные действия на первоначальном этапе. После этого по поручению председателя СК РФ Александра Бастрыкина дело было передано в центральный аппарат ведомства.
Супругу пропавшей девушки Александру Логунову Басманным районным судом города Москвы в конце августа была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на полтора месяца по делу о распространении порнографии. Как сообщал тогда его адвокат Иван Беззубцев, Логунов проходит свидетелем по делу о пропаже его жены.