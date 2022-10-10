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В России разрабатывают более десяти типов подводных беспилотников для ВМФ - РИА Новости, 10.10.2022
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Новое оружие России
https://ria.ru/20221010/rubin-1822719198.html
В России разрабатывают более десяти типов подводных беспилотников для ВМФ
В России разрабатывают более десяти типов подводных беспилотников для ВМФ - РИА Новости, 10.10.2022
В России разрабатывают более десяти типов подводных беспилотников для ВМФ
ЦКБ "Рубин" совместно с Минобороны России разрабатывает более десяти типов различных беспилотных подводных аппаратов, заявил в интервью РИА Новости заместитель... РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T10:37
2022-10-10T10:37
новое оружие россии
безопасность
россия
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости, Сергей Сафронов. ЦКБ "Рубин" совместно с Минобороны России разрабатывает более десяти типов различных беспилотных подводных аппаратов, заявил в интервью РИА Новости заместитель генерального директора ЦКБ по внешнеэкономической деятельности и военно-техническому сотрудничеству Андрей Баранов.В частности, на форуме "Армия-2022" ЦКБ "Рубин" представило новейший подводный беспилотник "Суррогат-В" ("Ведомый", Surrogate-W, Wingman), имитирующий действия подводной лодки."В прошлом году мы показали первые модели подводных беспилотников типа "Амулет". Сейчас у нас в разработке дюжина разных проектов, работаем совместно с Минобороны. "Рубин" владеет компетенциями создания подводных беспилотных аппаратов широкого спектра, от малых до больших. Можно сказать, что подводные технологии – это наш конек", - сказал Баранов.По его словам, подводная лодка раньше была только носителем оружия: торпедного, ракетного, минного и другого, - то сейчас, помимо этого, она носитель различных технических средств, в том числе беспилотников.
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безопасность, россия, вмф рф
Новое оружие России, Безопасность, Россия, ВМФ РФ
10:37 10.10.2022
 
В России разрабатывают более десяти типов подводных беспилотников для ВМФ

Замглавы ЦКБ "Рубин" Баранов заявил о разработке более десяти типов подводных БПА для ВМФ

© ЦКБ "Рубин"Подводный беспилотник Суррогат-В
Подводный беспилотник Суррогат-В
© ЦКБ "Рубин"
Подводный беспилотник Суррогат-В
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости, Сергей Сафронов. ЦКБ "Рубин" совместно с Минобороны России разрабатывает более десяти типов различных беспилотных подводных аппаратов, заявил в интервью РИА Новости заместитель генерального директора ЦКБ по внешнеэкономической деятельности и военно-техническому сотрудничеству Андрей Баранов.
В частности, на форуме "Армия-2022" ЦКБ "Рубин" представило новейший подводный беспилотник "Суррогат-В" ("Ведомый", Surrogate-W, Wingman), имитирующий действия подводной лодки.
"В прошлом году мы показали первые модели подводных беспилотников типа "Амулет". Сейчас у нас в разработке дюжина разных проектов, работаем совместно с Минобороны. "Рубин" владеет компетенциями создания подводных беспилотных аппаратов широкого спектра, от малых до больших. Можно сказать, что подводные технологии – это наш конек", - сказал Баранов.
По его словам, подводная лодка раньше была только носителем оружия: торпедного, ракетного, минного и другого, - то сейчас, помимо этого, она носитель различных технических средств, в том числе беспилотников.
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