https://ria.ru/20221010/rubin-1822719198.html

В России разрабатывают более десяти типов подводных беспилотников для ВМФ

В России разрабатывают более десяти типов подводных беспилотников для ВМФ - РИА Новости, 10.10.2022

В России разрабатывают более десяти типов подводных беспилотников для ВМФ

ЦКБ "Рубин" совместно с Минобороны России разрабатывает более десяти типов различных беспилотных подводных аппаратов, заявил в интервью РИА Новости заместитель... РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T10:37

2022-10-10T10:37

2022-10-10T10:37

новое оружие россии

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости, Сергей Сафронов. ЦКБ "Рубин" совместно с Минобороны России разрабатывает более десяти типов различных беспилотных подводных аппаратов, заявил в интервью РИА Новости заместитель генерального директора ЦКБ по внешнеэкономической деятельности и военно-техническому сотрудничеству Андрей Баранов.В частности, на форуме "Армия-2022" ЦКБ "Рубин" представило новейший подводный беспилотник "Суррогат-В" ("Ведомый", Surrogate-W, Wingman), имитирующий действия подводной лодки."В прошлом году мы показали первые модели подводных беспилотников типа "Амулет". Сейчас у нас в разработке дюжина разных проектов, работаем совместно с Минобороны. "Рубин" владеет компетенциями создания подводных беспилотных аппаратов широкого спектра, от малых до больших. Можно сказать, что подводные технологии – это наш конек", - сказал Баранов.По его словам, подводная лодка раньше была только носителем оружия: торпедного, ракетного, минного и другого, - то сейчас, помимо этого, она носитель различных технических средств, в том числе беспилотников.

https://ria.ru/20221010/podlodki-1822697529.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, россия, вмф рф