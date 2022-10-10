https://ria.ru/20221010/rosturizm-1822736444.html

Около 2000 детей из новых регионов отправились в бесплатные поездки

Около 2000 детей из новых регионов отправились в бесплатные поездки - РИА Новости, 10.10.2022

Около 2000 детей из новых регионов отправились в бесплатные поездки

Порядка двух тысяч детей из новых регионов РФ — Донецкой и Луганской республик, Херсонской и Запорожской областей — отправились в бесплатные путешествия по... РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T13:09

2022-10-10T13:09

2022-10-10T13:13

туризм

туризм

зарина догузова

запорожская область

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Порядка двух тысяч детей из новых регионов РФ — Донецкой и Луганской республик, Херсонской и Запорожской областей — отправились в бесплатные путешествия по стране по программе Ростуризма, платформы "Россия – страна возможностей" (РСВ) и Росмолодежи, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова."Детский отдых – один из фокусов нашей работы. И сегодня одна из задач – подготовка программ для отдыха детей из новых регионов страны, — написала Догузова в своем Telegram-канале. — Вместе с президентской платформой РСВ мы запустили новое направление в нашей программе "Больше, чем путешествие" для жителей Донецкой и Луганской республик, Херсонской и Запорожской областей". По ее словам, более двух тысяч школьников, молодых ребят, а также педагогов отправились в бесплатные поездки по России.Она уточнила, что дети поехали на отдых в Краснодарский край, Ставрополье, Волгоградскую область и другие регионы."Помимо рекреации, в программе каждого тура — экскурсии по самым ярким достопримечательностям", — уточнила глава ведомства."В целом программа "Больше, чем путешествие" очень популярна и за те два года, которые она работает, в поездки по России отправились уже более 50 тысяч участников проекта", — заключила Догузова.

https://ria.ru/20221006/keshbek-1821971802.html

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Лана Баева

туризм, зарина догузова, запорожская область, федеральное агентство по туризму (ростуризм), краснодарский край, лнр, донецк (днр), новости - туризм, туристы