https://ria.ru/20221010/rosturizm-1822736444.html
Около 2000 детей из новых регионов отправились в бесплатные поездки
Около 2000 детей из новых регионов отправились в бесплатные поездки - РИА Новости, 10.10.2022
Около 2000 детей из новых регионов отправились в бесплатные поездки
Порядка двух тысяч детей из новых регионов РФ — Донецкой и Луганской республик, Херсонской и Запорожской областей — отправились в бесплатные путешествия по... РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T13:09
2022-10-10T13:09
2022-10-10T13:13
туризм
туризм
зарина догузова
запорожская область
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
краснодарский край
лнр
донецк (днр)
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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Порядка двух тысяч детей из новых регионов РФ — Донецкой и Луганской республик, Херсонской и Запорожской областей — отправились в бесплатные путешествия по стране по программе Ростуризма, платформы "Россия – страна возможностей" (РСВ) и Росмолодежи, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова."Детский отдых – один из фокусов нашей работы. И сегодня одна из задач – подготовка программ для отдыха детей из новых регионов страны, — написала Догузова в своем Telegram-канале. — Вместе с президентской платформой РСВ мы запустили новое направление в нашей программе "Больше, чем путешествие" для жителей Донецкой и Луганской республик, Херсонской и Запорожской областей". По ее словам, более двух тысяч школьников, молодых ребят, а также педагогов отправились в бесплатные поездки по России.Она уточнила, что дети поехали на отдых в Краснодарский край, Ставрополье, Волгоградскую область и другие регионы."Помимо рекреации, в программе каждого тура — экскурсии по самым ярким достопримечательностям", — уточнила глава ведомства."В целом программа "Больше, чем путешествие" очень популярна и за те два года, которые она работает, в поездки по России отправились уже более 50 тысяч участников проекта", — заключила Догузова.
https://ria.ru/20221006/keshbek-1821971802.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, зарина догузова, запорожская область, федеральное агентство по туризму (ростуризм), краснодарский край, лнр, донецк (днр), новости - туризм, туристы
Туризм, Туризм, Зарина Догузова, Запорожская область, Федеральное агентство по туризму (Ростуризм), Краснодарский край, ЛНР, Донецк (ДНР), Новости - Туризм, туристы
13:09 10.10.2022 (обновлено: 13:13 10.10.2022)
Около 2000 детей из новых регионов отправились в бесплатные поездки
Догузова: порядка двух тысяч детей из новых регионов отправились в путешествия по стране
МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Порядка двух тысяч детей из новых регионов РФ — Донецкой и Луганской республик, Херсонской и Запорожской областей — отправились в бесплатные путешествия по стране по программе Ростуризма, платформы "Россия – страна возможностей" (РСВ) и Росмолодежи, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.
"Детский отдых – один из фокусов нашей работы. И сегодня одна из задач – подготовка программ для отдыха детей из новых регионов страны, — написала Догузова в своем Telegram
-канале. — Вместе с президентской платформой РСВ мы запустили новое направление в нашей программе "Больше, чем путешествие" для жителей Донецкой и Луганской республик, Херсонской и Запорожской областей".
По ее словам, более двух тысяч школьников, молодых ребят, а также педагогов отправились в бесплатные поездки по России.
Она уточнила, что дети поехали на отдых в Краснодарский край
, Ставрополье, Волгоградскую область
и другие регионы.
"Помимо рекреации, в программе каждого тура — экскурсии по самым ярким достопримечательностям", — уточнила глава ведомства.
"В целом программа "Больше, чем путешествие" очень популярна и за те два года, которые она работает, в поездки по России отправились уже более 50 тысяч участников проекта", — заключила Догузова.