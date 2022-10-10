Рейтинг@Mail.ru
Около 2000 детей из новых регионов отправились в бесплатные поездки - РИА Новости, 10.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20221010/rosturizm-1822736444.html
Около 2000 детей из новых регионов отправились в бесплатные поездки
Около 2000 детей из новых регионов отправились в бесплатные поездки - РИА Новости, 10.10.2022
Около 2000 детей из новых регионов отправились в бесплатные поездки
Порядка двух тысяч детей из новых регионов РФ — Донецкой и Луганской республик, Херсонской и Запорожской областей — отправились в бесплатные путешествия по... РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T13:09
2022-10-10T13:13
туризм
туризм
зарина догузова
запорожская область
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
краснодарский край
лнр
донецк (днр)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/07/1815136435_0:98:3072:1826_1920x0_80_0_0_c4b29ec7d7e62140c5950640fc4e50cb.jpg
МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Порядка двух тысяч детей из новых регионов РФ — Донецкой и Луганской республик, Херсонской и Запорожской областей — отправились в бесплатные путешествия по стране по программе Ростуризма, платформы "Россия – страна возможностей" (РСВ) и Росмолодежи, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова."Детский отдых – один из фокусов нашей работы. И сегодня одна из задач – подготовка программ для отдыха детей из новых регионов страны, — написала Догузова в своем Telegram-канале. — Вместе с президентской платформой РСВ мы запустили новое направление в нашей программе "Больше, чем путешествие" для жителей Донецкой и Луганской республик, Херсонской и Запорожской областей". По ее словам, более двух тысяч школьников, молодых ребят, а также педагогов отправились в бесплатные поездки по России.Она уточнила, что дети поехали на отдых в Краснодарский край, Ставрополье, Волгоградскую область и другие регионы."Помимо рекреации, в программе каждого тура — экскурсии по самым ярким достопримечательностям", — уточнила глава ведомства."В целом программа "Больше, чем путешествие" очень популярна и за те два года, которые она работает, в поездки по России отправились уже более 50 тысяч участников проекта", — заключила Догузова.
https://ria.ru/20221006/keshbek-1821971802.html
запорожская область
краснодарский край
донецк (днр)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Лана Баева
Лана Баева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/07/1815136435_266:0:2997:2048_1920x0_80_0_0_477d524e3a31136d4a5e77c997f28d5a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
туризм, зарина догузова, запорожская область, федеральное агентство по туризму (ростуризм), краснодарский край, лнр, донецк (днр), новости - туризм, туристы
Туризм, Туризм, Зарина Догузова, Запорожская область, Федеральное агентство по туризму (Ростуризм), Краснодарский край, ЛНР, Донецк (ДНР), Новости - Туризм, туристы
13:09 10.10.2022 (обновлено: 13:13 10.10.2022)
 
Около 2000 детей из новых регионов отправились в бесплатные поездки

Догузова: порядка двух тысяч детей из новых регионов отправились в путешествия по стране

© РИА Новости / Владимир АстапковичРуководитель Федерального агентства по туризму (Ростуризма) Зарина Догузова
Руководитель Федерального агентства по туризму (Ростуризма) Зарина Догузова - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Руководитель Федерального агентства по туризму (Ростуризма) Зарина Догузова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Порядка двух тысяч детей из новых регионов РФ — Донецкой и Луганской республик, Херсонской и Запорожской областей — отправились в бесплатные путешествия по стране по программе Ростуризма, платформы "Россия – страна возможностей" (РСВ) и Росмолодежи, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.
"Детский отдых – один из фокусов нашей работы. И сегодня одна из задач – подготовка программ для отдыха детей из новых регионов страны, — написала Догузова в своем Telegram-канале. — Вместе с президентской платформой РСВ мы запустили новое направление в нашей программе "Больше, чем путешествие" для жителей Донецкой и Луганской республик, Херсонской и Запорожской областей".
По ее словам, более двух тысяч школьников, молодых ребят, а также педагогов отправились в бесплатные поездки по России.
Она уточнила, что дети поехали на отдых в Краснодарский край, Ставрополье, Волгоградскую область и другие регионы.
"Помимо рекреации, в программе каждого тура — экскурсии по самым ярким достопримечательностям", — уточнила глава ведомства.
"В целом программа "Больше, чем путешествие" очень популярна и за те два года, которые она работает, в поездки по России отправились уже более 50 тысяч участников проекта", — заключила Догузова.
Руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова на сессии Путешествие на Восток: возможности для инвесторов и туристов в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке
6 октября, 15:59Туризм
Ростуризм поднимет вопрос дальнейшего госфинансирования программы кешбэка
 
ТуризмТуризмЗарина ДогузоваЗапорожская областьФедеральное агентство по туризму (Ростуризм)Краснодарский крайЛНРДонецк (ДНР)Новости - Туризмтуристы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала