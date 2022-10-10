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Ростуризм представит предложения по поддержке туротрасли Крыма
Ростуризм представит предложения по поддержке туротрасли Крыма - РИА Новости, 10.10.2022
Ростуризм представит предложения по поддержке туротрасли Крыма
Ростуризм в ближайшие дни представит в правительство предложения по поддержке субъектов туристической отрасли Крыма, сообщила глава ведомства Зарина Догузова. РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T08:44
2022-10-10T08:44
2022-10-10T08:44
туризм
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
национальный антитеррористический комитет рф
зарина догузова
дмитрий чернышенко
севастополь
чп на крымском мосту
новости - туризм
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости/Прайм. Ростуризм в ближайшие дни представит в правительство предложения по поддержке субъектов туристической отрасли Крыма, сообщила глава ведомства Зарина Догузова."Ростуризм, по поручению вице-премьера Дмитрия Чернышенко, совместно с Крымом и Севастополем, в ближайшие дни представит в правительство предложения по поддержке субъектов туристической отрасли на полуострове", - написала Догузова в своем Telegram-канале.В субботу Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на Крымском мосту ранним утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его сухопутной частью не повреждена, указали в НАК.
https://ria.ru/20221010/krym-1822694437.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральное агентство по туризму (ростуризм), национальный антитеррористический комитет рф, зарина догузова, дмитрий чернышенко, севастополь, чп на крымском мосту, новости - туризм
Туризм, Федеральное агентство по туризму (Ростуризм), Национальный антитеррористический комитет РФ, Зарина Догузова, Дмитрий Чернышенко, Севастополь, ЧП на Крымском мосту, Новости - Туризм
Ростуризм представит предложения по поддержке туротрасли Крыма
Ростуризм представит в правительство предложения по поддержке туротрасли Крыма