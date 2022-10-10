https://ria.ru/20221010/rosturizm-1822695786.html

Ростуризм представит предложения по поддержке туротрасли Крыма

Ростуризм представит предложения по поддержке туротрасли Крыма - РИА Новости, 10.10.2022

Ростуризм представит предложения по поддержке туротрасли Крыма

Ростуризм в ближайшие дни представит в правительство предложения по поддержке субъектов туристической отрасли Крыма, сообщила глава ведомства Зарина Догузова. РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T08:44

2022-10-10T08:44

2022-10-10T08:44

туризм

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

национальный антитеррористический комитет рф

зарина догузова

дмитрий чернышенко

севастополь

чп на крымском мосту

новости - туризм

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости/Прайм. Ростуризм в ближайшие дни представит в правительство предложения по поддержке субъектов туристической отрасли Крыма, сообщила глава ведомства Зарина Догузова."Ростуризм, по поручению вице-премьера Дмитрия Чернышенко, совместно с Крымом и Севастополем, в ближайшие дни представит в правительство предложения по поддержке субъектов туристической отрасли на полуострове", - написала Догузова в своем Telegram-канале.В субботу Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на Крымском мосту ранним утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его сухопутной частью не повреждена, указали в НАК.

https://ria.ru/20221010/krym-1822694437.html

севастополь

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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Екатерина Зайцева

федеральное агентство по туризму (ростуризм), национальный антитеррористический комитет рф, зарина догузова, дмитрий чернышенко, севастополь, чп на крымском мосту, новости - туризм