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Ростуризм представит предложения по поддержке туротрасли Крыма - РИА Новости, 10.10.2022
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Туризм
https://ria.ru/20221010/rosturizm-1822695786.html
Ростуризм представит предложения по поддержке туротрасли Крыма
Ростуризм представит предложения по поддержке туротрасли Крыма - РИА Новости, 10.10.2022
Ростуризм представит предложения по поддержке туротрасли Крыма
Ростуризм в ближайшие дни представит в правительство предложения по поддержке субъектов туристической отрасли Крыма, сообщила глава ведомства Зарина Догузова. РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T08:44
2022-10-10T08:44
туризм
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
национальный антитеррористический комитет рф
зарина догузова
дмитрий чернышенко
севастополь
чп на крымском мосту
новости - туризм
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости/Прайм. Ростуризм в ближайшие дни представит в правительство предложения по поддержке субъектов туристической отрасли Крыма, сообщила глава ведомства Зарина Догузова."Ростуризм, по поручению вице-премьера Дмитрия Чернышенко, совместно с Крымом и Севастополем, в ближайшие дни представит в правительство предложения по поддержке субъектов туристической отрасли на полуострове", - написала Догузова в своем Telegram-канале.В субботу Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на Крымском мосту ранним утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его сухопутной частью не повреждена, указали в НАК.
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федеральное агентство по туризму (ростуризм), национальный антитеррористический комитет рф, зарина догузова, дмитрий чернышенко, севастополь, чп на крымском мосту, новости - туризм
Туризм, Федеральное агентство по туризму (Ростуризм), Национальный антитеррористический комитет РФ, Зарина Догузова, Дмитрий Чернышенко, Севастополь, ЧП на Крымском мосту, Новости - Туризм
08:44 10.10.2022
 
Ростуризм представит предложения по поддержке туротрасли Крыма

Ростуризм представит в правительство предложения по поддержке туротрасли Крыма

© Константин МихальчевскийОчередь из автомобилей у Крымского моста
Очередь из автомобилей у Крымского моста
© Константин Михальчевский
Очередь из автомобилей у Крымского моста. Архивное фото
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости/Прайм. Ростуризм в ближайшие дни представит в правительство предложения по поддержке субъектов туристической отрасли Крыма, сообщила глава ведомства Зарина Догузова.
"Ростуризм, по поручению вице-премьера Дмитрия Чернышенко, совместно с Крымом и Севастополем, в ближайшие дни представит в правительство предложения по поддержке субъектов туристической отрасли на полуострове", - написала Догузова в своем Telegram-канале.
В субботу Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на Крымском мосту ранним утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его сухопутной частью не повреждена, указали в НАК.
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ТуризмФедеральное агентство по туризму (Ростуризм)Национальный антитеррористический комитет РФЗарина ДогузоваДмитрий ЧернышенкоСевастопольЧП на Крымском мостуНовости - Туризм
 
 
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