https://ria.ru/20221010/rossiya-1822684073.html
СМИ: в России возобновляют работу магазины "Иль де Ботэ"
СМИ: в России возобновляют работу магазины "Иль де Ботэ" - РИА Новости, 10.10.2022
СМИ: в России возобновляют работу магазины "Иль де Ботэ"
Магазины косметики и парфюмерии "Иль де Ботэ" возобновляют работу в России, они откроются на месте торговых точек бренда Sephora, пишет газета "Ведомости" со... РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T02:43
2022-10-10T02:43
2022-10-10T02:43
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Магазины косметики и парфюмерии "Иль де Ботэ" возобновляют работу в России, они откроются на месте торговых точек бренда Sephora, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на источник, близкий к обеим компаниям.В июле агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление компании сообщало о том, что французская сеть Sephora (LVMH) продаст 88 своих магазинов под брендом "Иль де Ботэ" в России местному генеральному директору. Сеть магазинов косметики Sephora пришла на российский рынок в 2016 году, купив бренд "Иль де Ботэ".По данным газеты, местный бизнес Sephora выкупил гендиректор компании Евгений Дроздов. Со ссылкой на источники издание сообщает, что сделка по покупке была завершена 7 октября, однако ее условия они не разглашают.Дроздов сообщил "Ведомостям", что "Иль де Ботэ" открывается как автономная компания, которая находится в стабильном финансовом положении. По его словам, пишет газета, "почти из-за семимесячной приостановки сеть запускается с тем же товарным запасом, который был в начале года".
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экономика, россия
СМИ: в России возобновляют работу магазины "Иль де Ботэ"
"Известия": в России возобновляют работу магазины косметики и парфюмерии "Иль де Ботэ"
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости.
Магазины косметики и парфюмерии "Иль де Ботэ" возобновляют работу в России, они откроются на месте торговых точек бренда Sephora, пишет
газета "Ведомости" со ссылкой на источник, близкий к обеим компаниям.
В июле агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление компании сообщало о том, что французская сеть Sephora (LVMH) продаст 88 своих магазинов под брендом "Иль де Ботэ" в России местному генеральному директору. Сеть магазинов косметики Sephora пришла на российский рынок в 2016 году, купив бренд "Иль де Ботэ".
"Российская сеть парфюмерии и косметики "Иль де Ботэ" с 10 октября возобновляет работу своих магазинов: они откроются на месте торговых точек бренда Sephora. Об этом "Ведомостями" рассказал источник, близкий к обеим компаниям. Представитель "Иль де Ботэ" эту информацию подтвердил, сообщив, что флагманский магазин Sephora в торговом центре "Авиапарк" уже сменил вывеску, ребрендинг остальных точек завершится до января 2023 года", - говорится в сообщении.
По данным газеты, местный бизнес Sephora выкупил гендиректор компании Евгений Дроздов. Со ссылкой на источники издание сообщает, что сделка по покупке была завершена 7 октября, однако ее условия они не разглашают.
Дроздов сообщил "Ведомостям", что "Иль де Ботэ" открывается как автономная компания, которая находится в стабильном финансовом положении. По его словам, пишет газета, "почти из-за семимесячной приостановки сеть запускается с тем же товарным запасом, который был в начале года".