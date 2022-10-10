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Росгвардия за неделю задержала 97 человек под Херсоном и Запорожьем - РИА Новости, 10.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221010/rosgvardiya-1822832356.html
Росгвардия за неделю задержала 97 человек под Херсоном и Запорожьем
Росгвардия за неделю задержала 97 человек под Херсоном и Запорожьем - РИА Новости, 10.10.2022
Росгвардия за неделю задержала 97 человек под Херсоном и Запорожьем
Росгвардия за неделю задержала почти 100 человек в Херсонской и Запорожской областях, в основном – подозреваемых в пособничестве украинским военным и силовикам, РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T15:38
2022-10-10T15:38
специальная военная операция на украине
безопасность
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
запорожская область
херсонская область
россия
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Росгвардия за неделю задержала почти 100 человек в Херсонской и Запорожской областях, в основном – подозреваемых в пособничестве украинским военным и силовикам, сообщает пресс-служба ведомства."В ходе поисковых мероприятий и адресных проверок в населенных пунктах Херсонской и Запорожской областей военнослужащие и сотрудники Росгвардии задержали 90 подозреваемых в пособничестве националистическим организациям, СБУ и ВСУ, 7 нарушителей общественного порядка и подозреваемых в совершении преступлений", - говорится в сообщении.Как рассказали в ведомстве, обнаружено два тайника с оружием и боеприпасами. Из незаконного оборота изъяты, в частности, переносной зенитный ракетный комплекс "Игла", 15 ручных противотанковых гранатометов и более 190 выстрелов к ним, а также более 6500 патронов.
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запорожская область
херсонская область
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безопасность, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), запорожская область, херсонская область , россия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Запорожская область, Херсонская область , Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
15:38 10.10.2022
 
Росгвардия за неделю задержала 97 человек под Херсоном и Запорожьем

Росгвардия за неделю задержала 97 человек в Херсонской и Запорожской областях

© РИА Новости / Перейти в медиабанкВоеннослужащие Росгвардии в Херсонской области
Военнослужащие Росгвардии в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Военнослужащие Росгвардии в Херсонской области. Архивное фото
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Росгвардия за неделю задержала почти 100 человек в Херсонской и Запорожской областях, в основном – подозреваемых в пособничестве украинским военным и силовикам, сообщает пресс-служба ведомства.
"В ходе поисковых мероприятий и адресных проверок в населенных пунктах Херсонской и Запорожской областей военнослужащие и сотрудники Росгвардии задержали 90 подозреваемых в пособничестве националистическим организациям, СБУ и ВСУ, 7 нарушителей общественного порядка и подозреваемых в совершении преступлений", - говорится в сообщении.
Как рассказали в ведомстве, обнаружено два тайника с оружием и боеприпасами. Из незаконного оборота изъяты, в частности, переносной зенитный ракетный комплекс "Игла", 15 ручных противотанковых гранатометов и более 190 выстрелов к ним, а также более 6500 патронов.
Житель Херсона, задержанный за работу на украинскую разведку. Кадр из видео
3 октября, 14:53Специальная военная операция на Украине
Жителя Херсона задержали за шпионаж в пользу ВСУ
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Запорожская областьХерсонская областьРоссияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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