https://ria.ru/20221010/rosgvardiya-1822832356.html

Росгвардия за неделю задержала 97 человек под Херсоном и Запорожьем

Росгвардия за неделю задержала 97 человек под Херсоном и Запорожьем - РИА Новости, 10.10.2022

Росгвардия за неделю задержала 97 человек под Херсоном и Запорожьем

Росгвардия за неделю задержала почти 100 человек в Херсонской и Запорожской областях, в основном – подозреваемых в пособничестве украинским военным и силовикам, РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T15:38

2022-10-10T15:38

2022-10-10T15:38

специальная военная операция на украине

безопасность

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

запорожская область

херсонская область

россия

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Росгвардия за неделю задержала почти 100 человек в Херсонской и Запорожской областях, в основном – подозреваемых в пособничестве украинским военным и силовикам, сообщает пресс-служба ведомства."В ходе поисковых мероприятий и адресных проверок в населенных пунктах Херсонской и Запорожской областей военнослужащие и сотрудники Росгвардии задержали 90 подозреваемых в пособничестве националистическим организациям, СБУ и ВСУ, 7 нарушителей общественного порядка и подозреваемых в совершении преступлений", - говорится в сообщении.Как рассказали в ведомстве, обнаружено два тайника с оружием и боеприпасами. Из незаконного оборота изъяты, в частности, переносной зенитный ракетный комплекс "Игла", 15 ручных противотанковых гранатометов и более 190 выстрелов к ним, а также более 6500 патронов.

https://ria.ru/20221003/shpion-1821171593.html

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Кирилл Волков

безопасность, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), запорожская область, херсонская область , россия, ситуация в днр и лнр