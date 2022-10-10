https://ria.ru/20221010/rosgvardiya-1822742669.html

В Кузбассе вручили ордена Мужества семьям погибших на Украине росгвардейцев

В Кузбассе вручили ордена Мужества семьям погибших на Украине росгвардейцев - РИА Новости, 10.10.2022

В Кузбассе вручили ордена Мужества семьям погибших на Украине росгвардейцев

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев вручил ордена Мужества семьям сотрудников Росгвардии, погибших в ходе специальной военной операции на Украине,... РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T11:53

2022-10-10T11:53

2022-10-10T12:45

специальная военная операция на украине

общество

сергей цивилев

кемеровская область

россия

украина

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

ситуация в днр и лнр

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КЕМЕРОВО, 10 окт – РИА Новости. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев вручил ордена Мужества семьям сотрудников Росгвардии, погибших в ходе специальной военной операции на Украине, сообщила пресс-служба правительства региона."Сергей Цивилев вручил ордена Мужества семьям сотрудников Росгвардии, погибших в ходе специальной военной операции на Украине. Указом президента Российской Федерации за неизменную стойкость духа, высочайшее мужество, отвагу, самоотверженность, решительные действия и героизм, проявленные при исполнении служебного долга и особые заслуги перед Отечеством, орденом Мужества посмертно награждены 11 человек", – говорится в сообщении. Уточняется, что награды получили члены семей — супруги и родители. Мероприятие прошло около мемориала Героям-сибирякам. "Мы помним каждого бойца и гордимся ими. Сегодня мы вручаем государственные награды за подвиги наших героев и скорбим вместе с вами. Память об их поступках и том, что они сделали для защиты Родины, будет жить вечно", — цитирует пресс-служба слова Цивилева.

https://ria.ru/20220926/rosgvardiya-1819563753.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, сергей цивилев, кемеровская область, россия, украина, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), ситуация в днр и лнр