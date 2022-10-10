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В Кузбассе вручили ордена Мужества семьям погибших на Украине росгвардейцев - РИА Новости, 10.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221010/rosgvardiya-1822742669.html
В Кузбассе вручили ордена Мужества семьям погибших на Украине росгвардейцев
В Кузбассе вручили ордена Мужества семьям погибших на Украине росгвардейцев - РИА Новости, 10.10.2022
В Кузбассе вручили ордена Мужества семьям погибших на Украине росгвардейцев
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев вручил ордена Мужества семьям сотрудников Росгвардии, погибших в ходе специальной военной операции на Украине,... РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T11:53
2022-10-10T12:45
специальная военная операция на украине
общество
сергей цивилев
кемеровская область
россия
украина
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
ситуация в днр и лнр
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КЕМЕРОВО, 10 окт – РИА Новости. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев вручил ордена Мужества семьям сотрудников Росгвардии, погибших в ходе специальной военной операции на Украине, сообщила пресс-служба правительства региона."Сергей Цивилев вручил ордена Мужества семьям сотрудников Росгвардии, погибших в ходе специальной военной операции на Украине. Указом президента Российской Федерации за неизменную стойкость духа, высочайшее мужество, отвагу, самоотверженность, решительные действия и героизм, проявленные при исполнении служебного долга и особые заслуги перед Отечеством, орденом Мужества посмертно награждены 11 человек", – говорится в сообщении. Уточняется, что награды получили члены семей — супруги и родители. Мероприятие прошло около мемориала Героям-сибирякам. "Мы помним каждого бойца и гордимся ими. Сегодня мы вручаем государственные награды за подвиги наших героев и скорбим вместе с вами. Память об их поступках и том, что они сделали для защиты Родины, будет жить вечно", — цитирует пресс-служба слова Цивилева.
https://ria.ru/20220926/rosgvardiya-1819563753.html
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общество, сергей цивилев, кемеровская область, россия, украина, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Общество, Сергей Цивилев, Кемеровская область, Россия, Украина, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Ситуация в ДНР и ЛНР
11:53 10.10.2022 (обновлено: 12:45 10.10.2022)
 
В Кузбассе вручили ордена Мужества семьям погибших на Украине росгвардейцев

Глава Кузбасса Цивилев вручил ордена Мужества семьям погибших на Украине росгвардейцев

© Фото : Администрация Правительства КузбассаСергей Цивилев вручил ордена Мужества семьям сотрудников Росгвардии, погибших в ходе специальной военной операции на Украине
Сергей Цивилев вручил ордена Мужества семьям сотрудников Росгвардии, погибших в ходе специальной военной операции на Украине - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
© Фото : Администрация Правительства Кузбасса
Сергей Цивилев вручил ордена Мужества семьям сотрудников Росгвардии, погибших в ходе специальной военной операции на Украине
Читать ria.ru в
КЕМЕРОВО, 10 окт – РИА Новости. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев вручил ордена Мужества семьям сотрудников Росгвардии, погибших в ходе специальной военной операции на Украине, сообщила пресс-служба правительства региона.
"Сергей Цивилев вручил ордена Мужества семьям сотрудников Росгвардии, погибших в ходе специальной военной операции на Украине. Указом президента Российской Федерации за неизменную стойкость духа, высочайшее мужество, отвагу, самоотверженность, решительные действия и героизм, проявленные при исполнении служебного долга и особые заслуги перед Отечеством, орденом Мужества посмертно награждены 11 человек", – говорится в сообщении. Уточняется, что награды получили члены семей — супруги и родители. Мероприятие прошло около мемориала Героям-сибирякам.
© Фото : Администрация Правительства КузбассаНа вручении орденов Мужества семьям сотрудников Росгвардии, погибших в ходе специальной военной операции на Украине
Сергей Цивилев вручил ордена Мужества семьям сотрудников Росгвардии, погибшим в ходе специальной военной операции на Украине - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
© Фото : Администрация Правительства Кузбасса
На вручении орденов Мужества семьям сотрудников Росгвардии, погибших в ходе специальной военной операции на Украине
"Мы помним каждого бойца и гордимся ими. Сегодня мы вручаем государственные награды за подвиги наших героев и скорбим вместе с вами. Память об их поступках и том, что они сделали для защиты Родины, будет жить вечно", — цитирует пресс-служба слова Цивилева.
Золотая медаль Герой России - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
26 сентября, 15:58Специальная военная операция на Украине
Трое росгвардейцев стали Героями России за подвиги на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеОбществоСергей ЦивилевКемеровская областьРоссияУкраинаФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Ситуация в ДНР и ЛНР
 
 
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