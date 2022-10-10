11:53 10.10.2022 (обновлено: 12:45 10.10.2022)
В Кузбассе вручили ордена Мужества семьям погибших на Украине росгвардейцев
Глава Кузбасса Цивилев вручил ордена Мужества семьям погибших на Украине росгвардейцев
© Фото : Администрация Правительства КузбассаСергей Цивилев вручил ордена Мужества семьям сотрудников Росгвардии, погибших в ходе специальной военной операции на Украине
Сергей Цивилев вручил ордена Мужества семьям сотрудников Росгвардии, погибших в ходе специальной военной операции на Украине
КЕМЕРОВО, 10 окт – РИА Новости. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев вручил ордена Мужества семьям сотрудников Росгвардии, погибших в ходе специальной военной операции на Украине, сообщила пресс-служба правительства региона.
"Сергей Цивилев вручил ордена Мужества семьям сотрудников Росгвардии, погибших в ходе специальной военной операции на Украине. Указом президента Российской Федерации за неизменную стойкость духа, высочайшее мужество, отвагу, самоотверженность, решительные действия и героизм, проявленные при исполнении служебного долга и особые заслуги перед Отечеством, орденом Мужества посмертно награждены 11 человек", – говорится в сообщении. Уточняется, что награды получили члены семей — супруги и родители. Мероприятие прошло около мемориала Героям-сибирякам.
© Фото : Администрация Правительства КузбассаНа вручении орденов Мужества семьям сотрудников Росгвардии, погибших в ходе специальной военной операции на Украине
На вручении орденов Мужества семьям сотрудников Росгвардии, погибших в ходе специальной военной операции на Украине
"Мы помним каждого бойца и гордимся ими. Сегодня мы вручаем государственные награды за подвиги наших героев и скорбим вместе с вами. Память об их поступках и том, что они сделали для защиты Родины, будет жить вечно", — цитирует пресс-служба слова Цивилева.