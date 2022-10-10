https://ria.ru/20221010/rogov-1822777823.html
Рогов не исключил введения режима КТО в новых регионах России
Рогов не исключил введения режима КТО в новых регионах России - РИА Новости, 10.10.2022
Рогов не исключил введения режима КТО в новых регионах России
В Запорожской, Херсонской областях, ДНР и ЛНР могут ввести режим контртеррористической операции, сообщил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с... РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T13:09
2022-10-10T13:09
2022-10-10T13:21
специальная военная операция на украине
россия
херсонская область
донецкая народная республика
луганская народная республика
владимир рогов
безопасность
запорожская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости. В Запорожской, Херсонской областях, ДНР и ЛНР могут ввести режим контртеррористической операции, сообщил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов."Исходя из происходящих событий, велика вероятность, что на территории новых четырех субъектах Российской Федерации будет введен режим контртеррористической операции, а на подконтрольных режиму Зеленского территориях Украины будет продолжена специальная военная операция", - сказал Рогов.Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. В среду Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.
https://ria.ru/20220930/rossiya-1820429898.html
россия
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донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Херсонская область , Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Владимир Рогов, Безопасность, Запорожская область
13:09 10.10.2022 (обновлено: 13:21 10.10.2022)
Рогов не исключил введения режима КТО в новых регионах России
Рогов: в Запорожской и Херсонской областях, ДНР и ЛНР могут ввести режим КТО