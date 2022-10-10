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Рогов не исключил введения режима КТО в новых регионах России - РИА Новости, 10.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221010/rogov-1822777823.html
Рогов не исключил введения режима КТО в новых регионах России
Рогов не исключил введения режима КТО в новых регионах России - РИА Новости, 10.10.2022
Рогов не исключил введения режима КТО в новых регионах России
В Запорожской, Херсонской областях, ДНР и ЛНР могут ввести режим контртеррористической операции, сообщил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с... РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T13:09
2022-10-10T13:21
специальная военная операция на украине
россия
херсонская область
донецкая народная республика
луганская народная республика
владимир рогов
безопасность
запорожская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости. В Запорожской, Херсонской областях, ДНР и ЛНР могут ввести режим контртеррористической операции, сообщил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов."Исходя из происходящих событий, велика вероятность, что на территории новых четырех субъектах Российской Федерации будет введен режим контртеррористической операции, а на подконтрольных режиму Зеленского территориях Украины будет продолжена специальная военная операция", - сказал Рогов.Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. В среду Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.
https://ria.ru/20220930/rossiya-1820429898.html
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херсонская область
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россия, херсонская область , донецкая народная республика, луганская народная республика, владимир рогов, безопасность, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Херсонская область , Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Владимир Рогов, Безопасность, Запорожская область
13:09 10.10.2022 (обновлено: 13:21 10.10.2022)
 
Рогов не исключил введения режима КТО в новых регионах России

Рогов: в Запорожской и Херсонской областях, ДНР и ЛНР могут ввести режим КТО

© РИА Новости /  / Перейти в медиабанкЧлен главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов
Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
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Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости. В Запорожской, Херсонской областях, ДНР и ЛНР могут ввести режим контртеррористической операции, сообщил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
"Исходя из происходящих событий, велика вероятность, что на территории новых четырех субъектах Российской Федерации будет введен режим контртеррористической операции, а на подконтрольных режиму Зеленского территориях Украины будет продолжена специальная военная операция", - сказал Рогов.
Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. В среду Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияХерсонская областьДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаВладимир РоговБезопасностьЗапорожская область
 
 
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