https://ria.ru/20221010/rogov-1822777823.html

Рогов не исключил введения режима КТО в новых регионах России

Рогов не исключил введения режима КТО в новых регионах России - РИА Новости, 10.10.2022

Рогов не исключил введения режима КТО в новых регионах России

В Запорожской, Херсонской областях, ДНР и ЛНР могут ввести режим контртеррористической операции, сообщил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с... РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T13:09

2022-10-10T13:09

2022-10-10T13:21

специальная военная операция на украине

россия

херсонская область

донецкая народная республика

луганская народная республика

владимир рогов

безопасность

запорожская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости. В Запорожской, Херсонской областях, ДНР и ЛНР могут ввести режим контртеррористической операции, сообщил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов."Исходя из происходящих событий, велика вероятность, что на территории новых четырех субъектах Российской Федерации будет введен режим контртеррористической операции, а на подконтрольных режиму Зеленского территориях Украины будет продолжена специальная военная операция", - сказал Рогов.Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. В среду Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.

https://ria.ru/20220930/rossiya-1820429898.html

россия

херсонская область

донецкая народная республика

луганская народная республика

запорожская область

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, херсонская область , донецкая народная республика, луганская народная республика, владимир рогов, безопасность, запорожская область