https://ria.ru/20221010/ren-2022-1822776655.html

Опубликована расширенная программа РЭН-2022

Опубликована расширенная программа РЭН-2022 - РИА Новости, 10.10.2022

Опубликована расширенная программа РЭН-2022

Основные мероприятия юбилейного, пятого Международного форума "Российская энергетическая неделя" состоятся 12 и 13 октября. 14 октября будет посвящен... РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T13:40

2022-10-10T13:40

2022-10-10T13:40

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МОСКВА, 10 окт – Информационный центр Международного форума "Российская энергетическая неделя - 2022". Основные мероприятия юбилейного, пятого Международного форума "Российская энергетическая неделя" состоятся 12 и 13 октября. 14 октября будет посвящен молодежному треку. Площадка проведения – ЦВЗ "Манеж" (г. Москва)."Все события, которые происходят сейчас, как на мировой арене в целом, так и в энергетике, в частности, являются подтверждением необходимости диалога, создания достойных площадок для конструктивной дискуссии и обмена мнениями. Деловая программа РЭН – 2022 позволит обсудить самый широкий спектр вопросов и тем, являющихся ключевыми сегодня для отрасли", - отметил советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Оргкомитета РЭН-2022 Антон Кобяков.На 12 октября запланированы такие важные сессии, как "Россия – Африка: устойчивое энергетическое развитие", "БРИКС+: потенциал в сфере технологического партнерства", "Нефть: стратегия развития" и многие другие. Так же в этот день пройдет 61-е заседание Электроэнергетического совета СНГ. Кроме этого, участники смогут обсудить тему низкоуглеродной энергетики в мире, создание технологий энергоперехода, модернизацию отрасли жилищно-коммунального хозяйства как инструмента снижения энергоемкости и углеродоемкости российской экономики и другие.13 октября ожидается не менее насыщенная программа. Дискуссии пройдут по вопросам российской электроэнергетики, цифровой трансформации ТЭК, гидроэнергетики в контексте глобальных изменений и другие. Кроме этого, состоится ежегодная встреча Платформы энергетических исследований БРИКС и одна из ключевых сессий Форума: "Энергетика как опора для формирования Большого Евразийского партнерства". Также в этот день запланировано заседание комиссии Государственного совета Российской Федерации по направлению "Энергетика" на тему "О кадровом обеспечении функционирования предприятий ТЭК"."Задачи, которые сейчас стоят перед топливно-энергетическим комплексом, нуждаются в глубоком и всестороннем осмыслении со стороны участников рынка, инвесторов, регуляторов и экспертов. Уверен, "Российская энергетическая неделя" в 2022 году станет эффективной площадкой для обсуждения перспективных направлений развития энергетики, и участники форума смогут получить ответы на большинство интересующих вопросов", - подчеркнул Министр энергетики России Николай Шульгинов.Организаторами Форума являются Фонд Росконгресс, Министерство энергетики РФ при поддержке Правительства Москвы.Подробная информация о Форуме на официальном сайте.

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

пресс-релизы