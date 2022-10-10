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Сериал Netflix "Клуб полуночников" попал в Книгу рекордов Гиннесса
Сериал Netflix "Клуб полуночников" попал в Книгу рекордов Гиннесса - РИА Новости, 10.10.2022
Сериал Netflix "Клуб полуночников" попал в Книгу рекордов Гиннесса
Сериал Netflix "Клуб полуночников" попал в Книгу рекордов Гиннесса за количество скримеров, пишет Independent. РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T14:55
2022-10-10T14:55
2022-10-10T14:55
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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Сериал Netflix "Клуб полуночников" попал в Книгу рекордов Гиннесса за количество скримеров, пишет Independent. В первом эпизоде хоррора — 21 внезапный страшный кадр. Проект основан на одноименном подростковом романе Кристофера Пайка. Главные герои — тинейджеры. Они живут в хосписе, каждый из них неизлечимо болен. По ночам они собираются вместе и рассказывают друг другу страшные истории. Создатель сериала — Майк Флэнаган. Среди его работ "Призрак дома на холме", "Доктор Сон", "Полуночная месса", "Призраки усадьбы Блай" и другие ленты.
https://ria.ru/20220905/rekord-1814460394.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, netflix, кино и сериалы, рекорды, юэн макгрегор
Культура, Новости культуры, Netflix, Кино и сериалы, Рекорды, Юэн Макгрегор
Сериал Netflix "Клуб полуночников" попал в Книгу рекордов Гиннесса
Сериал Netflix "Клуб полуночников" попал в Книгу рекордов Гиннесса за количество скримеров