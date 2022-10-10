https://ria.ru/20221010/record-1822806814.html

Сериал Netflix "Клуб полуночников" попал в Книгу рекордов Гиннесса

Сериал Netflix "Клуб полуночников" попал в Книгу рекордов Гиннесса - РИА Новости, 10.10.2022

Сериал Netflix "Клуб полуночников" попал в Книгу рекордов Гиннесса

Сериал Netflix "Клуб полуночников" попал в Книгу рекордов Гиннесса за количество скримеров, пишет Independent. РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T14:55

2022-10-10T14:55

2022-10-10T14:55

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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Сериал Netflix "Клуб полуночников" попал в Книгу рекордов Гиннесса за количество скримеров, пишет Independent. В первом эпизоде хоррора — 21 внезапный страшный кадр. Проект основан на одноименном подростковом романе Кристофера Пайка. Главные герои — тинейджеры. Они живут в хосписе, каждый из них неизлечимо болен. По ночам они собираются вместе и рассказывают друг другу страшные истории. Создатель сериала — Майк Флэнаган. Среди его работ "Призрак дома на холме", "Доктор Сон", "Полуночная месса", "Призраки усадьбы Блай" и другие ленты.

https://ria.ru/20220905/rekord-1814460394.html

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Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, netflix, кино и сериалы, рекорды, юэн макгрегор