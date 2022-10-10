Рейтинг@Mail.ru
На Алтае завели дело после гибели ребенка на снегоходе - РИА Новости, 10.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221010/rebenok-1822809726.html
На Алтае завели дело после гибели ребенка на снегоходе
На Алтае завели дело после гибели ребенка на снегоходе - РИА Новости, 10.10.2022
На Алтае завели дело после гибели ребенка на снегоходе
Дело возбуждено в Алтайском крае после гибели 14-летней девочки, которая каталась с приятелем на снегоходе, сообщила журналистам старший помощник руководителя... РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T14:49
2022-10-10T14:54
происшествия
россия
новоалтайск
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0a/1822809595_0:9:630:363_1920x0_80_0_0_66a9212028620de73445a7c570d8dd1a.jpg
БАРНАУЛ, 10 окт - РИА Новости. Дело возбуждено в Алтайском крае после гибели 14-летней девочки, которая каталась с приятелем на снегоходе, сообщила журналистам старший помощник руководителя СУСК РФ по региону Людмила Рязанцева.По данным следствия, вечером 8 октября 14-летний подросток, управляя снегоболотоходом "СF MOTO Z6" без государственных регистрационных знаков, двигался по территории города Новоалтайска. На одной из улиц он не справился с управлением и допустил съезд на обочину с дальнейшим опрокидыванием транспортного средства. В результате ДТП 14-летняя подруга водителя скончалась на месте до приезда скорой медицинской помощи, сам несовершеннолетний с места ДТП скрылся."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека)", - говорится в сообщении.В ходе предварительного следствия следователям СК предстоит выяснить обстоятельства произошедшей трагедии.
https://ria.ru/20220830/dtp-1813254817.html
россия
новоалтайск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0a/1822809595_0:34:630:507_1920x0_80_0_0_bf93f3d5603778b95558d298a85aea0b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, новоалтайск, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Новоалтайск, Следственный комитет России (СК РФ)
14:49 10.10.2022 (обновлено: 14:54 10.10.2022)
 
На Алтае завели дело после гибели ребенка на снегоходе

На Алтае СК завел дело после ДТП со снегоходом, в котором погибла 14-летняя девочка

© Фото : Следственное управление СК России по Алтайскому краюМесто ДТП с участием снегоболотохода в Новоалтайске
Место ДТП с участием снегоболотохода в Новоалтайске - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
© Фото : Следственное управление СК России по Алтайскому краю
Место ДТП с участием снегоболотохода в Новоалтайске
Читать ria.ru в
БАРНАУЛ, 10 окт - РИА Новости. Дело возбуждено в Алтайском крае после гибели 14-летней девочки, которая каталась с приятелем на снегоходе, сообщила журналистам старший помощник руководителя СУСК РФ по региону Людмила Рязанцева.
По данным следствия, вечером 8 октября 14-летний подросток, управляя снегоболотоходом "СF MOTO Z6" без государственных регистрационных знаков, двигался по территории города Новоалтайска. На одной из улиц он не справился с управлением и допустил съезд на обочину с дальнейшим опрокидыванием транспортного средства. В результате ДТП 14-летняя подруга водителя скончалась на месте до приезда скорой медицинской помощи, сам несовершеннолетний с места ДТП скрылся.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека)", - говорится в сообщении.
В ходе предварительного следствия следователям СК предстоит выяснить обстоятельства произошедшей трагедии.
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
30 августа, 19:00
На Алтае ребенок погиб в ДТП по вине пьяного отца без прав
 
ПроисшествияРоссияНовоалтайскСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала