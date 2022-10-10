https://ria.ru/20221010/rebenok-1822809726.html

На Алтае завели дело после гибели ребенка на снегоходе

На Алтае завели дело после гибели ребенка на снегоходе - РИА Новости, 10.10.2022

На Алтае завели дело после гибели ребенка на снегоходе

Дело возбуждено в Алтайском крае после гибели 14-летней девочки, которая каталась с приятелем на снегоходе, сообщила журналистам старший помощник руководителя... РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T14:49

2022-10-10T14:49

2022-10-10T14:54

происшествия

россия

новоалтайск

следственный комитет россии (ск рф)

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БАРНАУЛ, 10 окт - РИА Новости. Дело возбуждено в Алтайском крае после гибели 14-летней девочки, которая каталась с приятелем на снегоходе, сообщила журналистам старший помощник руководителя СУСК РФ по региону Людмила Рязанцева.По данным следствия, вечером 8 октября 14-летний подросток, управляя снегоболотоходом "СF MOTO Z6" без государственных регистрационных знаков, двигался по территории города Новоалтайска. На одной из улиц он не справился с управлением и допустил съезд на обочину с дальнейшим опрокидыванием транспортного средства. В результате ДТП 14-летняя подруга водителя скончалась на месте до приезда скорой медицинской помощи, сам несовершеннолетний с места ДТП скрылся."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека)", - говорится в сообщении.В ходе предварительного следствия следователям СК предстоит выяснить обстоятельства произошедшей трагедии.

https://ria.ru/20220830/dtp-1813254817.html

россия

новоалтайск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

происшествия, россия, новоалтайск, следственный комитет россии (ск рф)