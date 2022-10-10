14:49 10.10.2022 (обновлено: 14:54 10.10.2022)
На Алтае завели дело после гибели ребенка на снегоходе
На Алтае СК завел дело после ДТП со снегоходом, в котором погибла 14-летняя девочка
© Фото : Следственное управление СК России по Алтайскому краюМесто ДТП с участием снегоболотохода в Новоалтайске
Место ДТП с участием снегоболотохода в Новоалтайске
БАРНАУЛ, 10 окт - РИА Новости. Дело возбуждено в Алтайском крае после гибели 14-летней девочки, которая каталась с приятелем на снегоходе, сообщила журналистам старший помощник руководителя СУСК РФ по региону Людмила Рязанцева.
По данным следствия, вечером 8 октября 14-летний подросток, управляя снегоболотоходом "СF MOTO Z6" без государственных регистрационных знаков, двигался по территории города Новоалтайска. На одной из улиц он не справился с управлением и допустил съезд на обочину с дальнейшим опрокидыванием транспортного средства. В результате ДТП 14-летняя подруга водителя скончалась на месте до приезда скорой медицинской помощи, сам несовершеннолетний с места ДТП скрылся.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека)", - говорится в сообщении.
В ходе предварительного следствия следователям СК предстоит выяснить обстоятельства произошедшей трагедии.
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