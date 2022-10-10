https://ria.ru/20221010/razvedka-1822875871.html

Великобритания отправила к границам Украины самолет-разведчик

Великобритания отправила к границам Украины самолет-разведчик - РИА Новости, 10.10.2022

Великобритания отправила к границам Украины самолет-разведчик

После массированного удара российских Вооруженных сил высокоточными ракетами по объектам на территории Украины Великобритания отправила к украинским границам... РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T16:50

2022-10-10T16:50

2022-10-10T16:50

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МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. После массированного удара российских Вооруженных сил высокоточными ракетами по объектам на территории Украины Великобритания отправила к украинским границам стратегический самолет-разведчик, следует из данных Flightradar24.По информации Flightradar, британский стратегический самолет разведчик Boeing RC-135W поднялся в воздух в Британии около 13:00 мск и направился в сторону восточной Европы. К границам Украины самолет подошел в районе 15 часов и в настоящее время продолжает полет вдоль юго-западной границы Молдавии.Самолет оснащен различными РЛС и системами радиотехнической разведки.Параллельно в районе южной оконечности Крыма над Черным морем барражирует американский стратегический беспилотник-разведчик RQ-4B Global Hawk. Однако, судя по времени вылета из Италии – 06:41 мск, – дрон выполняет плановый разведывательный полет.Первые сообщения о нанесении Россией массированного удара высокоточным оружием по территории Украины появились в районе 8 утра по Москве.Как отметили позднее в Минобороны РФ, российскими ВС был нанесен массированный удар по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины. В ведомстве сообщили, что все назначенные объекты были поражены.

https://ria.ru/20221010/vzryvy-1822755137.html

https://ria.ru/20221010/trass-1822688578.html

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в мире, украина, россия, flightradar24, лондон, великобритания