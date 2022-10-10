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Швеция не планирует допускать Россию к расследованию на "Северном потоке" - РИА Новости, 10.10.2022
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Швеция не планирует допускать Россию к расследованию на "Северном потоке"
Швеция не планирует допускать Россию к расследованию на "Северном потоке" - РИА Новости, 10.10.2022
Швеция не планирует допускать Россию к расследованию на "Северном потоке"
Швеция не планирует допускать Россию к расследованию диверсии на газопроводах "Северный поток", сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на премьер-министра... РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T20:23
2022-10-10T21:03
в мире
магдалена андерссон
михаил мишустин
мария захарова
россия
швеция
дания
генеральная прокуратура рф
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ЦЮРИХ, 10 окт — РИА Новости. Швеция не планирует допускать Россию к расследованию диверсии на газопроводах "Северный поток", сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на премьер-министра переходного правительства страны Магдалену Андерссон."В Швеции предварительные расследования носят конфиденциальный характер, и это, конечно, справедливо и в данном случае", — заявила глава кабмина.При этом она отметила, что утечка газа произошла в международных водах, хотя и в исключительной экономической зоне Швеции. Поэтому в районах взрывов могут находиться корабли других стран."Шведская экономическая зона — это не территория, которой Швеция распоряжается. Сейчас мы сняли блокаду, и в дальнейшем другие суда также могут находиться в этой зоне, таковы правила", — объяснила премьер.Андерссон также сообщила, что Стокгольм готовит официальный ответ на письмо премьер-министра Михаила Мишустина.Ранее российское посольство в Стокгольме подтвердило РИА Новости, что глава правительства обратился к шведской коллеге с просьбой об участии Москвы в расследовании теракта на газопроводах.Утечку газа на "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" обнаружили 26 сентября сразу в четырех местах. Как заявила компания-оператор Nord Stream AG, авария беспрецедентна и сроки ремонта оценить невозможно. Власти Германии, Дании и Швеции не исключили диверсию в качестве причины ЧП. Генеральная прокуратура России инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма.Министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод ранее заявил о решительном настрое правительства отказать России в участии в расследовании произошедшей диверсии и установлении виновных.Как заявляла официальный представитель МИД России Мария Захарова, только при привлечении Москвы к расследованию терактов его можно будет считать достоверным и объективным.В понедельник на заседании Совета безопасности президент Владимир Путин заявил, что Россию не допускают к расследованию взрывов, но при этом всем "хорошо известен конечный бенефициар этого преступления". Он также отмечал, что "англосаксам уже мало санкций", они приступили к уничтожению общеевропейской энергетической инфраструктуры.
https://ria.ru/20221010/miny-1822944437.html
https://radiosputnik.ria.ru/20221010/sevpotok-1822854441.html
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в мире, магдалена андерссон, михаил мишустин, мария захарова, россия, швеция, дания, генеральная прокуратура рф, северный поток — 2, северный поток, авария на "северных потоках"
В мире, Магдалена Андерссон, Михаил Мишустин, Мария Захарова, Россия, Швеция, Дания, Генеральная прокуратура РФ, Северный поток — 2, Северный поток, Авария на "Северных потоках"
20:23 10.10.2022 (обновлено: 21:03 10.10.2022)
 
Швеция не планирует допускать Россию к расследованию на "Северном потоке"

Андерссон: Швеция не намерена допускать Россию к расследованию ЧП на "Северном потоке"

© Вооруженные силы ДанииМесто утечки на газопроводе "Северный поток"
Место утечки на газопроводе Северный поток
© Вооруженные силы Дании
Место утечки на газопроводе "Северный поток". Архивное фото
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ЦЮРИХ, 10 окт — РИА Новости. Швеция не планирует допускать Россию к расследованию диверсии на газопроводах "Северный поток", сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на премьер-министра переходного правительства страны Магдалену Андерссон.
"В Швеции предварительные расследования носят конфиденциальный характер, и это, конечно, справедливо и в данном случае", — заявила глава кабмина.
При этом она отметила, что утечка газа произошла в международных водах, хотя и в исключительной экономической зоне Швеции. Поэтому в районах взрывов могут находиться корабли других стран.
"Шведская экономическая зона — это не территория, которой Швеция распоряжается. Сейчас мы сняли блокаду, и в дальнейшем другие суда также могут находиться в этой зоне, таковы правила", — объяснила премьер.
Место утечки на газопроводе Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
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Андерссон также сообщила, что Стокгольм готовит официальный ответ на письмо премьер-министра Михаила Мишустина.
Ранее российское посольство в Стокгольме подтвердило РИА Новости, что глава правительства обратился к шведской коллеге с просьбой об участии Москвы в расследовании теракта на газопроводах.
Утечку газа на "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" обнаружили 26 сентября сразу в четырех местах. Как заявила компания-оператор Nord Stream AG, авария беспрецедентна и сроки ремонта оценить невозможно. Власти Германии, Дании и Швеции не исключили диверсию в качестве причины ЧП. Генеральная прокуратура России инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма.
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Министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод ранее заявил о решительном настрое правительства отказать России в участии в расследовании произошедшей диверсии и установлении виновных.
Как заявляла официальный представитель МИД России Мария Захарова, только при привлечении Москвы к расследованию терактов его можно будет считать достоверным и объективным.
В понедельник на заседании Совета безопасности президент Владимир Путин заявил, что Россию не допускают к расследованию взрывов, но при этом всем "хорошо известен конечный бенефициар этого преступления". Он также отмечал, что "англосаксам уже мало санкций", они приступили к уничтожению общеевропейской энергетической инфраструктуры.
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В миреМагдалена АндерссонМихаил МишустинМария ЗахароваРоссияШвецияДанияГенеральная прокуратура РФСеверный поток — 2Северный потокАвария на "Северных потоках"
 
 
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