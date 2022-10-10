https://ria.ru/20221010/rassledovanie-1822951505.html

Швеция не планирует допускать Россию к расследованию на "Северном потоке"

Швеция не планирует допускать Россию к расследованию на "Северном потоке" - РИА Новости, 10.10.2022

Швеция не планирует допускать Россию к расследованию на "Северном потоке"

Швеция не планирует допускать Россию к расследованию диверсии на газопроводах "Северный поток", сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на премьер-министра... РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T20:23

2022-10-10T20:23

2022-10-10T21:03

в мире

магдалена андерссон

михаил мишустин

мария захарова

россия

швеция

дания

генеральная прокуратура рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1b/1819819646_0:200:1840:1235_1920x0_80_0_0_42da531fc642986f30117e0b59526449.jpg

ЦЮРИХ, 10 окт — РИА Новости. Швеция не планирует допускать Россию к расследованию диверсии на газопроводах "Северный поток", сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на премьер-министра переходного правительства страны Магдалену Андерссон."В Швеции предварительные расследования носят конфиденциальный характер, и это, конечно, справедливо и в данном случае", — заявила глава кабмина.При этом она отметила, что утечка газа произошла в международных водах, хотя и в исключительной экономической зоне Швеции. Поэтому в районах взрывов могут находиться корабли других стран."Шведская экономическая зона — это не территория, которой Швеция распоряжается. Сейчас мы сняли блокаду, и в дальнейшем другие суда также могут находиться в этой зоне, таковы правила", — объяснила премьер.Андерссон также сообщила, что Стокгольм готовит официальный ответ на письмо премьер-министра Михаила Мишустина.Ранее российское посольство в Стокгольме подтвердило РИА Новости, что глава правительства обратился к шведской коллеге с просьбой об участии Москвы в расследовании теракта на газопроводах.Утечку газа на "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" обнаружили 26 сентября сразу в четырех местах. Как заявила компания-оператор Nord Stream AG, авария беспрецедентна и сроки ремонта оценить невозможно. Власти Германии, Дании и Швеции не исключили диверсию в качестве причины ЧП. Генеральная прокуратура России инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма.Министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод ранее заявил о решительном настрое правительства отказать России в участии в расследовании произошедшей диверсии и установлении виновных.Как заявляла официальный представитель МИД России Мария Захарова, только при привлечении Москвы к расследованию терактов его можно будет считать достоверным и объективным.В понедельник на заседании Совета безопасности президент Владимир Путин заявил, что Россию не допускают к расследованию взрывов, но при этом всем "хорошо известен конечный бенефициар этого преступления". Он также отмечал, что "англосаксам уже мало санкций", они приступили к уничтожению общеевропейской энергетической инфраструктуры.

https://ria.ru/20221010/miny-1822944437.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221010/sevpotok-1822854441.html

https://ria.ru/20221010/potoki-1822921103.html

россия

швеция

дания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, магдалена андерссон, михаил мишустин, мария захарова, россия, швеция, дания, генеральная прокуратура рф, северный поток — 2, северный поток, авария на "северных потоках"