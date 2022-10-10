20:23 10.10.2022 (обновлено: 21:03 10.10.2022)
Швеция не планирует допускать Россию к расследованию на "Северном потоке"
Андерссон: Швеция не намерена допускать Россию к расследованию ЧП на "Северном потоке"
© Вооруженные силы ДанииМесто утечки на газопроводе "Северный поток"
© Вооруженные силы Дании
Место утечки на газопроводе "Северный поток". Архивное фото
ЦЮРИХ, 10 окт — РИА Новости. Швеция не планирует допускать Россию к расследованию диверсии на газопроводах "Северный поток", сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на премьер-министра переходного правительства страны Магдалену Андерссон.
"В Швеции предварительные расследования носят конфиденциальный характер, и это, конечно, справедливо и в данном случае", — заявила глава кабмина.
При этом она отметила, что утечка газа произошла в международных водах, хотя и в исключительной экономической зоне Швеции. Поэтому в районах взрывов могут находиться корабли других стран.
"Шведская экономическая зона — это не территория, которой Швеция распоряжается. Сейчас мы сняли блокаду, и в дальнейшем другие суда также могут находиться в этой зоне, таковы правила", — объяснила премьер.
Андерссон также сообщила, что Стокгольм готовит официальный ответ на письмо премьер-министра Михаила Мишустина.
Ранее российское посольство в Стокгольме подтвердило РИА Новости, что глава правительства обратился к шведской коллеге с просьбой об участии Москвы в расследовании теракта на газопроводах.
Утечку газа на "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" обнаружили 26 сентября сразу в четырех местах. Как заявила компания-оператор Nord Stream AG, авария беспрецедентна и сроки ремонта оценить невозможно. Власти Германии, Дании и Швеции не исключили диверсию в качестве причины ЧП. Генеральная прокуратура России инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма.
Министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод ранее заявил о решительном настрое правительства отказать России в участии в расследовании произошедшей диверсии и установлении виновных.
Как заявляла официальный представитель МИД России Мария Захарова, только при привлечении Москвы к расследованию терактов его можно будет считать достоверным и объективным.
В понедельник на заседании Совета безопасности президент Владимир Путин заявил, что Россию не допускают к расследованию взрывов, но при этом всем "хорошо известен конечный бенефициар этого преступления". Он также отмечал, что "англосаксам уже мало санкций", они приступили к уничтожению общеевропейской энергетической инфраструктуры.