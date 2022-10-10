https://ria.ru/20221010/pvo-1822973265.html

Зеленский заявил, что обсудил с Байденом поставки систем ПВО на Украину

Зеленский заявил, что обсудил с Байденом поставки систем ПВО на Украину - РИА Новости, 10.10.2022

Зеленский заявил, что обсудил с Байденом поставки систем ПВО на Украину

Владимир Зеленский заявил, что поговорил с президентом США Джо Байденом и обсудил поставки Украине систем ПВО, а также поддержку Вашингтоном резолюции для... РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T23:42

2022-10-10T23:42

2022-10-10T23:42

одесская область

турецкий поток

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владимир зеленский

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в мире

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что поговорил с президентом США Джо Байденом и обсудил поставки Украине систем ПВО, а также поддержку Вашингтоном резолюции для Генассамблеи ООН."Провел продуктивный разговор с президентом США Джо Байденом. Основной темой обсуждения была ПВО. В настоящий момент это приоритет номер один в нашем сотрудничестве в сфере обороны", - пишет Зеленский в Telegram.По его словам, для Украины очень важно "лидерство Америки с жесткой позицией G7" в поддержке украинской резолюции ГА ООН.Президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза в понедельник сообщил, что сегодня утром нанесен массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры, военного управления и связи - спустя два дня после взрыва на Крымском мосту, который Путин назвал терактом, направленным на разрушение гражданской инфраструктуры. По его словам, Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и оставлять без ответа преступления киевского режима просто невозможно.Кроме того, по словам президента, Украина совершила три теракта в отношении Курской АЭС и пыталась подорвать газопровод "Турецкий поток".В Минобороны РФ заявили, что цель проведенного в понедельник массированного удара высокоточным оружием по Украине достигнута.Украинские СМИ в понедельник сообщили о взрывах в Киеве и Киевской области, также под ракетные удары попали Харьков, Одесса, Днепропетровск, Львов и Львовская область, Ивано-Франковск, Тернополь, Хмельницкий, Конотоп, Ровенская и Полтавская области. Кроме того, в офисе Зеленского сообщили об ударах по энергообъектам Запорожья, Винницы, Сум, Житомира.Кроме того, местные жители сообщили РИА Новости, что взрывы произошли в понедельник на военном полигоне в Одесской области в районе села Маяки на границе с Молдавией. Украинский депутат заявлял о взрывах в Черкасской области.

https://ria.ru/20221010/pvo-1822812583.html

https://ria.ru/20221010/bayden-1822942698.html

https://ria.ru/20221007/ssha-1822049092.html

одесская область

молдавия

черкасская область

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одесская область, турецкий поток, молдавия, черкасская область, владимир путин, владимир зеленский, джо байден, в мире