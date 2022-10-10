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Зеленский заявил, что обсудил с Байденом поставки систем ПВО на Украину - РИА Новости, 10.10.2022
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Зеленский заявил, что обсудил с Байденом поставки систем ПВО на Украину
Зеленский заявил, что обсудил с Байденом поставки систем ПВО на Украину - РИА Новости, 10.10.2022
Зеленский заявил, что обсудил с Байденом поставки систем ПВО на Украину
Владимир Зеленский заявил, что поговорил с президентом США Джо Байденом и обсудил поставки Украине систем ПВО, а также поддержку Вашингтоном резолюции для... РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T23:42
2022-10-10T23:42
одесская область
турецкий поток
молдавия
черкасская область
владимир путин
владимир зеленский
джо байден
в мире
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что поговорил с президентом США Джо Байденом и обсудил поставки Украине систем ПВО, а также поддержку Вашингтоном резолюции для Генассамблеи ООН."Провел продуктивный разговор с президентом США Джо Байденом. Основной темой обсуждения была ПВО. В настоящий момент это приоритет номер один в нашем сотрудничестве в сфере обороны", - пишет Зеленский в Telegram.По его словам, для Украины очень важно "лидерство Америки с жесткой позицией G7" в поддержке украинской резолюции ГА ООН.Президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза в понедельник сообщил, что сегодня утром нанесен массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры, военного управления и связи - спустя два дня после взрыва на Крымском мосту, который Путин назвал терактом, направленным на разрушение гражданской инфраструктуры. По его словам, Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и оставлять без ответа преступления киевского режима просто невозможно.Кроме того, по словам президента, Украина совершила три теракта в отношении Курской АЭС и пыталась подорвать газопровод "Турецкий поток".В Минобороны РФ заявили, что цель проведенного в понедельник массированного удара высокоточным оружием по Украине достигнута.Украинские СМИ в понедельник сообщили о взрывах в Киеве и Киевской области, также под ракетные удары попали Харьков, Одесса, Днепропетровск, Львов и Львовская область, Ивано-Франковск, Тернополь, Хмельницкий, Конотоп, Ровенская и Полтавская области. Кроме того, в офисе Зеленского сообщили об ударах по энергообъектам Запорожья, Винницы, Сум, Житомира.Кроме того, местные жители сообщили РИА Новости, что взрывы произошли в понедельник на военном полигоне в Одесской области в районе села Маяки на границе с Молдавией. Украинский депутат заявлял о взрывах в Черкасской области.
https://ria.ru/20221010/pvo-1822812583.html
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одесская область, турецкий поток, молдавия, черкасская область, владимир путин, владимир зеленский, джо байден, в мире
Одесская область, Турецкий поток, Молдавия, Черкасская область, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Джо Байден, В мире
23:42 10.10.2022
 
Зеленский заявил, что обсудил с Байденом поставки систем ПВО на Украину

Зеленский заявил, что обсудил с Байденом поставки систем ПВО на Украину

© AP Photo / Andrew KravchenkoПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что поговорил с президентом США Джо Байденом и обсудил поставки Украине систем ПВО, а также поддержку Вашингтоном резолюции для Генассамблеи ООН.
"Провел продуктивный разговор с президентом США Джо Байденом. Основной темой обсуждения была ПВО. В настоящий момент это приоритет номер один в нашем сотрудничестве в сфере обороны", - пишет Зеленский в Telegram.
Пусковая установка IRIS-T - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
Вчера, 14:49Специальная военная операция на Украине
Германия отправит Украине первую из четырех систем ПВО
По его словам, для Украины очень важно "лидерство Америки с жесткой позицией G7" в поддержке украинской резолюции ГА ООН.
Президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза в понедельник сообщил, что сегодня утром нанесен массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры, военного управления и связи - спустя два дня после взрыва на Крымском мосту, который Путин назвал терактом, направленным на разрушение гражданской инфраструктуры. По его словам, Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и оставлять без ответа преступления киевского режима просто невозможно.
Кроме того, по словам президента, Украина совершила три теракта в отношении Курской АЭС и пыталась подорвать газопровод "Турецкий поток".
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
Вчера, 19:46Специальная военная операция на Украине
Байден: США осуждают российские ракетные удары по Украине
В Минобороны РФ заявили, что цель проведенного в понедельник массированного удара высокоточным оружием по Украине достигнута.
Украинские СМИ в понедельник сообщили о взрывах в Киеве и Киевской области, также под ракетные удары попали Харьков, Одесса, Днепропетровск, Львов и Львовская область, Ивано-Франковск, Тернополь, Хмельницкий, Конотоп, Ровенская и Полтавская области. Кроме того, в офисе Зеленского сообщили об ударах по энергообъектам Запорожья, Винницы, Сум, Житомира.
Кроме того, местные жители сообщили РИА Новости, что взрывы произошли в понедельник на военном полигоне в Одесской области в районе села Маяки на границе с Молдавией. Украинский депутат заявлял о взрывах в Черкасской области.
Спасская башня Московского Кремля и Покровский собор - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
7 октября, 08:00
В США обсуждают "обезглавливающий удар по Кремлю"
 
Одесская областьТурецкий потокМолдавияЧеркасская областьВладимир ПутинВладимир ЗеленскийДжо БайденВ мире
 
 
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