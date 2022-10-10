https://ria.ru/20221010/pvo-1822971238.html
Байден пообещал предоставить Зеленскому системы ПВО
Байден пообещал предоставить Зеленскому системы ПВО - РИА Новости, 10.10.2022
Байден пообещал предоставить Зеленскому системы ПВО
Президент США Джо Байден в разговоре с Владимиром Зеленским пообещал продолжать поддерживать Киев необходимым, в том числе системами ПВО, сообщил Белый дом. РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T23:08
2022-10-10T23:08
2022-10-10T23:08
специальная военная операция на украине
в мире
джо байден
владимир зеленский
сергей лавров
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украина
сша
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ВАШИНГТОН, 10 окт - РИА Новости. Президент США Джо Байден в разговоре с Владимиром Зеленским пообещал продолжать поддерживать Киев необходимым, в том числе системами ПВО, сообщил Белый дом."Байден пообещал продолжить предоставлять Украине необходимое для обороны, в том числе передовые системы ПВО", - говорится в распространенном сообщении Белого дома.Байден в разговоре с Зеленским осудил ракетные удары РФ, говорится в сообщении.РФ ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20221010/zelenskiy-1822966227.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Джо Байден, Владимир Зеленский, Сергей Лавров, Россия, Украина, США, НАТО
Байден пообещал предоставить Зеленскому системы ПВО
Белый дом: Байден пообещал предоставить Зеленскому необходимые для обороны системы ПВО