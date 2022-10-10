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Байден пообещал предоставить Зеленскому системы ПВО - РИА Новости, 10.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221010/pvo-1822971238.html
Байден пообещал предоставить Зеленскому системы ПВО
Байден пообещал предоставить Зеленскому системы ПВО - РИА Новости, 10.10.2022
Байден пообещал предоставить Зеленскому системы ПВО
Президент США Джо Байден в разговоре с Владимиром Зеленским пообещал продолжать поддерживать Киев необходимым, в том числе системами ПВО, сообщил Белый дом. РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T23:08
2022-10-10T23:08
специальная военная операция на украине
в мире
джо байден
владимир зеленский
сергей лавров
россия
украина
сша
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ВАШИНГТОН, 10 окт - РИА Новости. Президент США Джо Байден в разговоре с Владимиром Зеленским пообещал продолжать поддерживать Киев необходимым, в том числе системами ПВО, сообщил Белый дом."Байден пообещал продолжить предоставлять Украине необходимое для обороны, в том числе передовые системы ПВО", - говорится в распространенном сообщении Белого дома.Байден в разговоре с Зеленским осудил ракетные удары РФ, говорится в сообщении.РФ ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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в мире, джо байден, владимир зеленский, сергей лавров, россия, украина, сша, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Джо Байден, Владимир Зеленский, Сергей Лавров, Россия, Украина, США, НАТО
23:08 10.10.2022
 
Байден пообещал предоставить Зеленскому системы ПВО

Белый дом: Байден пообещал предоставить Зеленскому необходимые для обороны системы ПВО

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 10 окт - РИА Новости. Президент США Джо Байден в разговоре с Владимиром Зеленским пообещал продолжать поддерживать Киев необходимым, в том числе системами ПВО, сообщил Белый дом.
"Байден пообещал продолжить предоставлять Украине необходимое для обороны, в том числе передовые системы ПВО", - говорится в распространенном сообщении Белого дома.
Байден в разговоре с Зеленским осудил ракетные удары РФ, говорится в сообщении.
РФ ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДжо БайденВладимир ЗеленскийСергей ЛавровРоссияУкраинаСШАНАТО
 
 
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