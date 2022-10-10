https://ria.ru/20221010/pvo-1822971238.html

Байден пообещал предоставить Зеленскому системы ПВО

Байден пообещал предоставить Зеленскому системы ПВО - РИА Новости, 10.10.2022

Байден пообещал предоставить Зеленскому системы ПВО

Президент США Джо Байден в разговоре с Владимиром Зеленским пообещал продолжать поддерживать Киев необходимым, в том числе системами ПВО, сообщил Белый дом. РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T23:08

2022-10-10T23:08

2022-10-10T23:08

специальная военная операция на украине

в мире

джо байден

владимир зеленский

сергей лавров

россия

украина

сша

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ВАШИНГТОН, 10 окт - РИА Новости. Президент США Джо Байден в разговоре с Владимиром Зеленским пообещал продолжать поддерживать Киев необходимым, в том числе системами ПВО, сообщил Белый дом."Байден пообещал продолжить предоставлять Украине необходимое для обороны, в том числе передовые системы ПВО", - говорится в распространенном сообщении Белого дома.Байден в разговоре с Зеленским осудил ракетные удары РФ, говорится в сообщении.РФ ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20221010/zelenskiy-1822966227.html

россия

украина

сша

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, джо байден, владимир зеленский, сергей лавров, россия, украина, сша, нато