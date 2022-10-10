https://ria.ru/20221010/pvo-1822966864.html
В Херсоне прогремели взрывы, сработала ПВО
В Херсоне прогремели взрывы, сработала ПВО - РИА Новости, 10.10.2022
В Херсоне прогремели взрывы, сработала ПВО
Около десяти взрывов прогремели в Херсоне, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T22:18
2022-10-10T22:18
2022-10-10T22:18
специальная военная операция на украине
в мире
херсон
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ХЕРСОН, 10 окт - РИА Новости. Около десяти взрывов прогремели в Херсоне, передает корреспондент РИА Новости.По предварительным данным, сработала система противовоздушной обороны.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
херсон
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, херсон
Специальная военная операция на Украине, В мире, Херсон
В Херсоне прогремели взрывы, сработала ПВО
Около десяти взрывов прогремели в Херсоне, по предварительным данным, сработала ПВО