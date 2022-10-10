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Германия отправит Украине первую из четырех систем ПВО - РИА Новости, 10.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221010/pvo-1822812583.html
Германия отправит Украине первую из четырех систем ПВО
Германия отправит Украине первую из четырех систем ПВО - РИА Новости, 10.10.2022
Германия отправит Украине первую из четырех систем ПВО
Министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт осудила ракетные удары по Киеву и другим украинским городам в понедельник, пообещала Киеву скорую отправку первой из... РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T14:49
2022-10-10T14:49
специальная военная операция на украине
в мире
кристина ламбрехт
владимир путин
украина
германия
минобороны германии
киев
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БЕРЛИН, 10 окт - РИА Новости. Министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт осудила ракетные удары по Киеву и другим украинским городам в понедельник, пообещала Киеву скорую отправку первой из четырех современных систем ПВО средней дальности IRIS-T, сообщило минобороны ФРГ."Министр обороны Кристина Ламбрехт решительно осуждает недавние российские ракетные обстрелы Киева и ряда других городов Украины. Украинское гражданское население больше всего страдает от участившихся обстрелов критически важных объектов инфраструктуры. Поведение России - это дальнейшая неприемлемая эскалация. По этой причине необходимо продолжать поддерживать Украину в ее борьбе - особенно современными системами противовоздушной обороны", - говорится в сообщении.По словам Ламбрехт, возобновившиеся ракетные обстрелы Киева и других украинских городов ясно показывают, насколько важно "быстро доставить системы противовоздушной обороны на Украину"."Мы сейчас оказываем специальную поддержку в виде ПВО. В ближайшие несколько дней первая из четырех современных систем ПВО средней дальности IRIS-T SLM Infra Red Imaging System Tail будет готова к эффективной защите народа Украины", - приводятся слова Ламбрехт. Она добавила, что первая система будет поставлена на Украину "в ближайшее время". За ней последуют еще три системы, добавила министр.При этом Ламбрехт уже пообещала Киеву скорую поставку систем ПВО IRIS-T в ходе своего визита в Одессу десять дней назад, 1 октября, тогда она заявила, что первая поставка начнётся "в ближайшие дни".Президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза в понедельник сообщил, что сегодня утром нанесен массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры.ЧП на Крымском мосту Путин назвал терактом, направленным на разрушение гражданской инфраструктуры. По его словам, Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и оставлять без ответа преступления киевского режима просто невозможно.Кроме того, по словам президента, Украина совершила три теракта в отношении курской АЭС и пыталась подорвать газопровод "Турецкий поток".В Минобороны РФ заявили, что цель проведенного в понедельник массированного удара высокоточным оружием по Украине достигнута.Украинские СМИ в понедельник сообщили о взрывах в Киеве и Киевской области, также под ракетные удары попали Харьков, Одесса, Днепропетровск, Львов и Львовская область, Ивано-Франковск, Тернополь, Хмельницкий, Конотоп, Ровенская и Полтавская области. Кроме того, в офисе Зеленского сообщили об ударах по энергообъектам Запорожья, Винницы, Сум, Житомира.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, кристина ламбрехт, владимир путин, украина, германия, минобороны германии, киев, турецкий поток
Специальная военная операция на Украине, В мире, Кристина Ламбрехт, Владимир Путин, Украина, Германия, Минобороны Германии, Киев, Турецкий поток
14:49 10.10.2022
 
Германия отправит Украине первую из четырех систем ПВО

Министр обороны ФРГ Ламбрехт обещает отправить Украине первую из четырех систем ПВО IRIS-T

CC BY-SA 4.0 / Matti Blume / Пусковая установка IRIS-T
Пусковая установка IRIS-T - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
CC BY-SA 4.0 / Matti Blume /
Пусковая установка IRIS-T . Архивное фото
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БЕРЛИН, 10 окт - РИА Новости. Министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт осудила ракетные удары по Киеву и другим украинским городам в понедельник, пообещала Киеву скорую отправку первой из четырех современных систем ПВО средней дальности IRIS-T, сообщило минобороны ФРГ.
"Министр обороны Кристина Ламбрехт решительно осуждает недавние российские ракетные обстрелы Киева и ряда других городов Украины. Украинское гражданское население больше всего страдает от участившихся обстрелов критически важных объектов инфраструктуры. Поведение России - это дальнейшая неприемлемая эскалация. По этой причине необходимо продолжать поддерживать Украину в ее борьбе - особенно современными системами противовоздушной обороны", - говорится в сообщении.
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По словам Ламбрехт, возобновившиеся ракетные обстрелы Киева и других украинских городов ясно показывают, насколько важно "быстро доставить системы противовоздушной обороны на Украину".
"Мы сейчас оказываем специальную поддержку в виде ПВО. В ближайшие несколько дней первая из четырех современных систем ПВО средней дальности IRIS-T SLM Infra Red Imaging System Tail будет готова к эффективной защите народа Украины", - приводятся слова Ламбрехт. Она добавила, что первая система будет поставлена на Украину "в ближайшее время". За ней последуют еще три системы, добавила министр.
При этом Ламбрехт уже пообещала Киеву скорую поставку систем ПВО IRIS-T в ходе своего визита в Одессу десять дней назад, 1 октября, тогда она заявила, что первая поставка начнётся "в ближайшие дни".
Президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза в понедельник сообщил, что сегодня утром нанесен массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры.
ЧП на Крымском мосту Путин назвал терактом, направленным на разрушение гражданской инфраструктуры. По его словам, Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и оставлять без ответа преступления киевского режима просто невозможно.
Кроме того, по словам президента, Украина совершила три теракта в отношении курской АЭС и пыталась подорвать газопровод "Турецкий поток".
В Минобороны РФ заявили, что цель проведенного в понедельник массированного удара высокоточным оружием по Украине достигнута.
Украинские СМИ в понедельник сообщили о взрывах в Киеве и Киевской области, также под ракетные удары попали Харьков, Одесса, Днепропетровск, Львов и Львовская область, Ивано-Франковск, Тернополь, Хмельницкий, Конотоп, Ровенская и Полтавская области. Кроме того, в офисе Зеленского сообщили об ударах по энергообъектам Запорожья, Винницы, Сум, Житомира.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКристина ЛамбрехтВладимир ПутинУкраинаГерманияМинобороны ГерманииКиевТурецкий поток
 
 
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