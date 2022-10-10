Рейтинг@Mail.ru
Кулеба обсудил с главой МИД Канады поставки систем ПВО и ПРО - РИА Новости, 10.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221010/pvo-1822790709.html
Кулеба обсудил с главой МИД Канады поставки систем ПВО и ПРО
Кулеба обсудил с главой МИД Канады поставки систем ПВО и ПРО - РИА Новости, 10.10.2022
Кулеба обсудил с главой МИД Канады поставки систем ПВО и ПРО
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что обсудил с канадской коллегой Мелани Доли необходимость обеспечения Украины системами противовоздушной и... РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T13:46
2022-10-10T13:46
в мире
дмитрий кулеба
украина
россия
киев
мид украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1e/1761403836_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_cc9c7abfda9aaadc83c4c8bfa4a32e5e.jpg
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что обсудил с канадской коллегой Мелани Доли необходимость обеспечения Украины системами противовоздушной и противоракетной обороны."Я разговаривал со своей канадской коллегой Мелани Доли, которая заверила меня, что ответом на варварские атаки России будет еще более решительная практическая поддержка Украины. Я подчеркнул: партнеры должны объединить усилия, чтобы немедленно обеспечить Украину системами противовоздушной и противоракетной обороны", - говорится в заявлении Кулебы на сайте МИД Украины.Украинские СМИ утром в понедельник начали сообщать о взрывах в Киеве и Киевской области, также под ракетные удары попали Харьков, Одесса, Днепропетровск, Львов и Львовская область, Ивано-Франковск, Тернополь, Хмельницкий, Конотоп, Ровенская и Полтавская области.Кроме того, в офисе Зеленского сообщили об ударах по энергообъектам Запорожья, Винницы, Сум, Житомира.Зеленский заявил, что воздушная тревога не затихает по всей Украине, есть попадания ракет. После взрывов в некоторых областях пропало электричество, нет света и воды.
https://ria.ru/20221010/vzryvy-1822755137.html
https://ria.ru/20220924/zapad-1819050827.html
украина
россия
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1e/1761403836_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_914fed82fa2ad79efd2e1c64f1d872a2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, дмитрий кулеба, украина, россия, киев, мид украины
В мире, Дмитрий Кулеба, Украина, Россия, Киев, МИД Украины
13:46 10.10.2022
 
Кулеба обсудил с главой МИД Канады поставки систем ПВО и ПРО

Кулеба обсудил с главой МИД Канады Доли обеспечение Украины средствами ПВО и ПРО

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertДмитрий Кулеба
Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Дмитрий Кулеба. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что обсудил с канадской коллегой Мелани Доли необходимость обеспечения Украины системами противовоздушной и противоракетной обороны.
"Я разговаривал со своей канадской коллегой Мелани Доли, которая заверила меня, что ответом на варварские атаки России будет еще более решительная практическая поддержка Украины. Я подчеркнул: партнеры должны объединить усилия, чтобы немедленно обеспечить Украину системами противовоздушной и противоракетной обороны", - говорится в заявлении Кулебы на сайте МИД Украины.
Последствия взрыва в Киеве - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
12:22
Глава МИД Британии обсудил с Кулебой взрывы в украинских городах
Украинские СМИ утром в понедельник начали сообщать о взрывах в Киеве и Киевской области, также под ракетные удары попали Харьков, Одесса, Днепропетровск, Львов и Львовская область, Ивано-Франковск, Тернополь, Хмельницкий, Конотоп, Ровенская и Полтавская области.
Кроме того, в офисе Зеленского сообщили об ударах по энергообъектам Запорожья, Винницы, Сум, Житомира.
Зеленский заявил, что воздушная тревога не затихает по всей Украине, есть попадания ракет. После взрывов в некоторых областях пропало электричество, нет света и воды.
Российский военнослужащий возле КПП Васильевка на границе Запорожской области - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
24 сентября, 08:11Специальная военная операция на Украине
Запад все еще верит в возможность победы над Россией
 
В миреДмитрий КулебаУкраинаРоссияКиевМИД Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала