https://ria.ru/20221010/pvo-1822790709.html

Кулеба обсудил с главой МИД Канады поставки систем ПВО и ПРО

Кулеба обсудил с главой МИД Канады поставки систем ПВО и ПРО - РИА Новости, 10.10.2022

Кулеба обсудил с главой МИД Канады поставки систем ПВО и ПРО

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что обсудил с канадской коллегой Мелани Доли необходимость обеспечения Украины системами противовоздушной и... РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T13:46

2022-10-10T13:46

2022-10-10T13:46

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что обсудил с канадской коллегой Мелани Доли необходимость обеспечения Украины системами противовоздушной и противоракетной обороны."Я разговаривал со своей канадской коллегой Мелани Доли, которая заверила меня, что ответом на варварские атаки России будет еще более решительная практическая поддержка Украины. Я подчеркнул: партнеры должны объединить усилия, чтобы немедленно обеспечить Украину системами противовоздушной и противоракетной обороны", - говорится в заявлении Кулебы на сайте МИД Украины.Украинские СМИ утром в понедельник начали сообщать о взрывах в Киеве и Киевской области, также под ракетные удары попали Харьков, Одесса, Днепропетровск, Львов и Львовская область, Ивано-Франковск, Тернополь, Хмельницкий, Конотоп, Ровенская и Полтавская области.Кроме того, в офисе Зеленского сообщили об ударах по энергообъектам Запорожья, Винницы, Сум, Житомира.Зеленский заявил, что воздушная тревога не затихает по всей Украине, есть попадания ракет. После взрывов в некоторых областях пропало электричество, нет света и воды.

https://ria.ru/20221010/vzryvy-1822755137.html

https://ria.ru/20220924/zapad-1819050827.html

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в мире, дмитрий кулеба, украина, россия, киев, мид украины