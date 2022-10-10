https://ria.ru/20221010/pvo-1822788055.html
Системы ПВО сбили шесть ракет HIMARS, три HARM в Херсонской области
Системы ПВО сбили шесть ракет HIMARS, три HARM в Херсонской области - РИА Новости, 10.10.2022
Системы ПВО сбили шесть ракет HIMARS, три HARM в Херсонской области
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили шесть украинских беспилотников, ракету "Точка-У", шесть снарядов РСЗО HIMARS и три противорадарные ракеты HARM,... РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T13:38
2022-10-10T13:38
2022-10-10T13:40
специальная военная операция на украине
россия
херсонская область
в мире
новая каховка
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили шесть украинских беспилотников, ракету "Точка-У", шесть снарядов РСЗО HIMARS и три противорадарные ракеты HARM, сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны РФ."Сбиты в воздухе шесть снарядов американской реактивной системы залпового огня HIMARS в районах населенных пунктов Казацкое, Отрадокаменка, Червоное Подолье и Новая Каховка Херсонской области, а также три противорадиолокационных ракеты HARM в районе населенного пункта Антоновка Херсонской области. Кроме того, над населенным пунктом Высокое Херсонской области сбита баллистическая ракета "Точка-У", - говорится в сообщении.Кроме того, российской ПВО были сбиты шесть украинских дронов в ЛНР, ДНР и Херсонской области.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
херсонская область
новая каховка
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россия, херсонская область , в мире, новая каховка
Специальная военная операция на Украине, Россия, Херсонская область , В мире, Новая Каховка
13:38 10.10.2022 (обновлено: 13:40 10.10.2022)
Системы ПВО сбили шесть ракет HIMARS, три HARM в Херсонской области
Минобороны: силы ПВО сбили шесть ракет HIMARS, три HARM, "Точку-У" в Херсонской области