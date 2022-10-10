https://ria.ru/20221010/pvo-1822788055.html

Системы ПВО сбили шесть ракет HIMARS, три HARM в Херсонской области

Системы ПВО сбили шесть ракет HIMARS, три HARM в Херсонской области - РИА Новости, 10.10.2022

Системы ПВО сбили шесть ракет HIMARS, три HARM в Херсонской области

Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили шесть украинских беспилотников, ракету "Точка-У", шесть снарядов РСЗО HIMARS и три противорадарные ракеты HARM,... РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T13:38

2022-10-10T13:38

2022-10-10T13:40

специальная военная операция на украине

россия

херсонская область

в мире

новая каховка

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили шесть украинских беспилотников, ракету "Точка-У", шесть снарядов РСЗО HIMARS и три противорадарные ракеты HARM, сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны РФ."Сбиты в воздухе шесть снарядов американской реактивной системы залпового огня HIMARS в районах населенных пунктов Казацкое, Отрадокаменка, Червоное Подолье и Новая Каховка Херсонской области, а также три противорадиолокационных ракеты HARM в районе населенного пункта Антоновка Херсонской области. Кроме того, над населенным пунктом Высокое Херсонской области сбита баллистическая ракета "Точка-У", - говорится в сообщении.Кроме того, российской ПВО были сбиты шесть украинских дронов в ЛНР, ДНР и Херсонской области.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

херсонская область

новая каховка

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россия, херсонская область , в мире, новая каховка