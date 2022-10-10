Рейтинг@Mail.ru
Системы ПВО сбили шесть ракет HIMARS, три HARM в Херсонской области - РИА Новости, 10.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221010/pvo-1822788055.html
Системы ПВО сбили шесть ракет HIMARS, три HARM в Херсонской области
Системы ПВО сбили шесть ракет HIMARS, три HARM в Херсонской области - РИА Новости, 10.10.2022
Системы ПВО сбили шесть ракет HIMARS, три HARM в Херсонской области
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили шесть украинских беспилотников, ракету "Точка-У", шесть снарядов РСЗО HIMARS и три противорадарные ракеты HARM,... РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T13:38
2022-10-10T13:40
специальная военная операция на украине
россия
херсонская область
в мире
новая каховка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1a/1804967434_0:0:3141:1767_1920x0_80_0_0_7f48eabdc84b8d013cccecef24f116db.jpg
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили шесть украинских беспилотников, ракету "Точка-У", шесть снарядов РСЗО HIMARS и три противорадарные ракеты HARM, сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны РФ."Сбиты в воздухе шесть снарядов американской реактивной системы залпового огня HIMARS в районах населенных пунктов Казацкое, Отрадокаменка, Червоное Подолье и Новая Каховка Херсонской области, а также три противорадиолокационных ракеты HARM в районе населенного пункта Антоновка Херсонской области. Кроме того, над населенным пунктом Высокое Херсонской области сбита баллистическая ракета "Точка-У", - говорится в сообщении.Кроме того, российской ПВО были сбиты шесть украинских дронов в ЛНР, ДНР и Херсонской области.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
херсонская область
новая каховка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1a/1804967434_78:0:2809:2048_1920x0_80_0_0_98413b9d45c12f9cbc69fa68f0856f19.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, херсонская область , в мире, новая каховка
Специальная военная операция на Украине, Россия, Херсонская область , В мире, Новая Каховка
13:38 10.10.2022 (обновлено: 13:40 10.10.2022)
 
Системы ПВО сбили шесть ракет HIMARS, три HARM в Херсонской области

Минобороны: силы ПВО сбили шесть ракет HIMARS, три HARM, "Точку-У" в Херсонской области

© РИА Новости / Перейти в медиабанкВоеннослужащий Вооруженных сил России обходит территорию у зенитного ракетного комплекса "Тор М2У"
Военнослужащий Вооруженных сил России обходит территорию у зенитного ракетного комплекса Тор М2У - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Военнослужащий Вооруженных сил России обходит территорию у зенитного ракетного комплекса "Тор М2У". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили шесть украинских беспилотников, ракету "Точка-У", шесть снарядов РСЗО HIMARS и три противорадарные ракеты HARM, сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны РФ.
"Сбиты в воздухе шесть снарядов американской реактивной системы залпового огня HIMARS в районах населенных пунктов Казацкое, Отрадокаменка, Червоное Подолье и Новая Каховка Херсонской области, а также три противорадиолокационных ракеты HARM в районе населенного пункта Антоновка Херсонской области. Кроме того, над населенным пунктом Высокое Херсонской области сбита баллистическая ракета "Точка-У", - говорится в сообщении.
Кроме того, российской ПВО были сбиты шесть украинских дронов в ЛНР, ДНР и Херсонской области.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияХерсонская областьВ миреНовая Каховка
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала