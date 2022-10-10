https://ria.ru/20221010/putin-1822738328.html

Путин призвал губернаторов прислушиваться к мнению людей и их нуждам

Путин призвал губернаторов прислушиваться к мнению людей и их нуждам - РИА Новости, 10.10.2022

Путин призвал губернаторов прислушиваться к мнению людей и их нуждам

Необходимо прислушиваться к мнению людей, их нуждам и слушать их оценку и критику, даже если она не самая приятная, заявил президент России Владимир Путин на... РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T11:37

2022-10-10T11:37

2022-10-10T11:46

владимир путин

россия

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 окт - РИА Новости. Необходимо прислушиваться к мнению людей, их нуждам и слушать их оценку и критику, даже если она не самая приятная, заявил президент России Владимир Путин на встрече с избранными в сентябре главами регионов. Он отметил, что данные обещания не должны разниться с результатами их работы."Всё это напрямую влияет на качество жизни людей, и по всем этим вопросам крайне важно постоянно получать обратную связь, видеть ситуацию не только по бумажным отчётам, а по реальному мнению людей, учитывать их реакцию, оценку, в том числе, бывает, и не самую приятную, даже иногда и негативную. Но в этом залог доверия людей к власти, стабильности в обществе – это понимание, как оно реагирует на то, что мы делаем", - сказал Путин на встрече с избранными главами регионов."Я бы очень хотел, чтобы те обещания, которые вы давали гражданам в ходе избирательной кампании, и те результаты, которых вы будете добиваться, не разнились между собой, а наоборот. Если разнились, то в сторону увеличения тех показателей, которые вы ставили перед собой в качестве цели, к которой нужно стремиться", - добавил президент.

https://ria.ru/20221010/obyazatelstva-1822735257.html

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владимир путин, россия, общество