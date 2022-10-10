https://ria.ru/20221010/putin-1822729375.html

Путин провел встречу с избранными губернаторами

Путин провел встречу с избранными губернаторами - РИА Новости, 10.10.2022

Путин провел встречу с избранными губернаторами

Президент России Владимир Путин встретился с избранными губернаторами. РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T11:12

2022-10-10T11:12

2022-10-10T12:22

политика

владимир путин

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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин встретился с избранными губернаторами.Глава государства подвел итоги избирательной кампании. Он отметил, что она прошла открыто, конкурентно и честно."Это говорит о том, что граждане вам доверяют, связывают с вами свои надежды на развитие регионов, на решение волнующих всех проблем", — добавил президент.Путин подчеркнул, что санкции, введенные против России, требуют консолидации и сплоченности общества, а также помощи новым регионам."Даже в условиях ограничений надо обеспечить выполнение всех соцобязательств и добиться роста экономики", — заявил он.Также российский лидер призвал глав регионов держать под контролем вопросы соблюдения законодательства при частичной мобилизации."Здесь (в вопросе частичной мобилизации. — Прим. ред.), к сожалению, бестолковщины у нас достаточно. Собственно говоря, как и, к сожалению, еще раз повторяю, часто бывает и по другим направлениям. Но если бы не начали этим заниматься так, как сейчас это делаем, никогда бы и не увидели тех проблем, которые там накапливались и, видимо, накапливались достаточно долго", — подчеркнул Путин.Он отметил, что главы регионов должны внимательно следить за выполнением мер поддержки семей мобилизованных."Все принятые решения, включая социальные гарантии, выплаты, дополнительную поддержку из региональных бюджетов семьям солдат, сержантов и офицеров, которые несут службу, пополняют сейчас ряды вооруженных сил, должны неукоснительно выполняться", — подчеркнул президент.Глава государства призвал чиновников прислушиваться к мнению людей, их нуждам и слушать их оценку и критику, даже если она не самая приятная."В этом залог доверия людей к власти, стабильности в обществе — это понимание, как оно реагирует на то, что мы делаем", — заявил Путин.Российский лидер выразил уверенность, что новоизбранные главы регионов сделают все, чтобы оправдать доверие.

https://ria.ru/20221010/kaliningrad-1822742170.html

https://ria.ru/20221010/mobilizatsiya-1822678705.html

https://ria.ru/20221009/mobilizatsiya-1822566148.html

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

политика, владимир путин