https://ria.ru/20221010/putin-1822729375.html
Путин провел встречу с избранными губернаторами
Путин провел встречу с избранными губернаторами - РИА Новости, 10.10.2022
Путин провел встречу с избранными губернаторами
Президент России Владимир Путин встретился с избранными губернаторами. РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T11:12
2022-10-10T11:12
2022-10-10T12:22
политика
владимир путин
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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин встретился с избранными губернаторами.Глава государства подвел итоги избирательной кампании. Он отметил, что она прошла открыто, конкурентно и честно."Это говорит о том, что граждане вам доверяют, связывают с вами свои надежды на развитие регионов, на решение волнующих всех проблем", — добавил президент.Путин подчеркнул, что санкции, введенные против России, требуют консолидации и сплоченности общества, а также помощи новым регионам."Даже в условиях ограничений надо обеспечить выполнение всех соцобязательств и добиться роста экономики", — заявил он.Также российский лидер призвал глав регионов держать под контролем вопросы соблюдения законодательства при частичной мобилизации."Здесь (в вопросе частичной мобилизации. — Прим. ред.), к сожалению, бестолковщины у нас достаточно. Собственно говоря, как и, к сожалению, еще раз повторяю, часто бывает и по другим направлениям. Но если бы не начали этим заниматься так, как сейчас это делаем, никогда бы и не увидели тех проблем, которые там накапливались и, видимо, накапливались достаточно долго", — подчеркнул Путин.Он отметил, что главы регионов должны внимательно следить за выполнением мер поддержки семей мобилизованных."Все принятые решения, включая социальные гарантии, выплаты, дополнительную поддержку из региональных бюджетов семьям солдат, сержантов и офицеров, которые несут службу, пополняют сейчас ряды вооруженных сил, должны неукоснительно выполняться", — подчеркнул президент.Глава государства призвал чиновников прислушиваться к мнению людей, их нуждам и слушать их оценку и критику, даже если она не самая приятная."В этом залог доверия людей к власти, стабильности в обществе — это понимание, как оно реагирует на то, что мы делаем", — заявил Путин.Российский лидер выразил уверенность, что новоизбранные главы регионов сделают все, чтобы оправдать доверие.
https://ria.ru/20221010/kaliningrad-1822742170.html
https://ria.ru/20221010/mobilizatsiya-1822678705.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, владимир путин
11:12 10.10.2022 (обновлено: 12:22 10.10.2022)
Путин провел встречу с избранными губернаторами
Президент России Путин заявил о бестолковщине при проведении частичной мобилизации
МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин встретился с избранными губернаторами.
Глава государства подвел итоги избирательной кампании. Он отметил, что она прошла открыто, конкурентно и честно.
"Это говорит о том, что граждане вам доверяют, связывают с вами свои надежды на развитие регионов, на решение волнующих всех проблем", — добавил президент.
Путин подчеркнул, что санкции, введенные против России, требуют консолидации и сплоченности общества, а также помощи новым регионам.
"Даже в условиях ограничений надо обеспечить выполнение всех соцобязательств и добиться роста экономики", — заявил он.
Также российский лидер призвал глав регионов держать под контролем вопросы соблюдения законодательства при частичной мобилизации.
"Здесь (в вопросе частичной мобилизации. — Прим. ред.), к сожалению, бестолковщины у нас достаточно. Собственно говоря, как и, к сожалению, еще раз повторяю, часто бывает и по другим направлениям. Но если бы не начали этим заниматься так, как сейчас это делаем, никогда бы и не увидели тех проблем, которые там накапливались и, видимо, накапливались достаточно долго", — подчеркнул Путин.
Он отметил, что главы регионов должны внимательно следить за выполнением мер поддержки семей мобилизованных.
"Все принятые решения, включая социальные гарантии, выплаты, дополнительную поддержку из региональных бюджетов семьям солдат, сержантов и офицеров, которые несут службу, пополняют сейчас ряды вооруженных сил, должны неукоснительно выполняться", — подчеркнул президент.
Глава государства призвал чиновников прислушиваться к мнению людей, их нуждам и слушать их оценку и критику, даже если она не самая приятная.
"В этом залог доверия людей к власти, стабильности в обществе — это понимание, как оно реагирует на то, что мы делаем", — заявил Путин.
Российский лидер выразил уверенность, что новоизбранные главы регионов сделают все, чтобы оправдать доверие.