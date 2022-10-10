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Путин провел встречу с избранными губернаторами - РИА Новости, 10.10.2022
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Путин провел встречу с избранными губернаторами
Путин провел встречу с избранными губернаторами - РИА Новости, 10.10.2022
Путин провел встречу с избранными губернаторами
Президент России Владимир Путин встретился с избранными губернаторами. РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T11:12
2022-10-10T12:22
политика
владимир путин
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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин встретился с избранными губернаторами.Глава государства подвел итоги избирательной кампании. Он отметил, что она прошла открыто, конкурентно и честно."Это говорит о том, что граждане вам доверяют, связывают с вами свои надежды на развитие регионов, на решение волнующих всех проблем", — добавил президент.Путин подчеркнул, что санкции, введенные против России, требуют консолидации и сплоченности общества, а также помощи новым регионам."Даже в условиях ограничений надо обеспечить выполнение всех соцобязательств и добиться роста экономики", — заявил он.Также российский лидер призвал глав регионов держать под контролем вопросы соблюдения законодательства при частичной мобилизации."Здесь (в вопросе частичной мобилизации. — Прим. ред.), к сожалению, бестолковщины у нас достаточно. Собственно говоря, как и, к сожалению, еще раз повторяю, часто бывает и по другим направлениям. Но если бы не начали этим заниматься так, как сейчас это делаем, никогда бы и не увидели тех проблем, которые там накапливались и, видимо, накапливались достаточно долго", — подчеркнул Путин.Он отметил, что главы регионов должны внимательно следить за выполнением мер поддержки семей мобилизованных."Все принятые решения, включая социальные гарантии, выплаты, дополнительную поддержку из региональных бюджетов семьям солдат, сержантов и офицеров, которые несут службу, пополняют сейчас ряды вооруженных сил, должны неукоснительно выполняться", — подчеркнул президент.Глава государства призвал чиновников прислушиваться к мнению людей, их нуждам и слушать их оценку и критику, даже если она не самая приятная."В этом залог доверия людей к власти, стабильности в обществе — это понимание, как оно реагирует на то, что мы делаем", — заявил Путин.Российский лидер выразил уверенность, что новоизбранные главы регионов сделают все, чтобы оправдать доверие.
https://ria.ru/20221010/kaliningrad-1822742170.html
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политика, владимир путин
Политика, Владимир Путин
11:12 10.10.2022 (обновлено: 12:22 10.10.2022)
 
Путин провел встречу с избранными губернаторами

Президент России Путин заявил о бестолковщине при проведении частичной мобилизации

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин встретился с избранными губернаторами.
Глава государства подвел итоги избирательной кампании. Он отметил, что она прошла открыто, конкурентно и честно.
Калининградский морской торговый порт - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
11:50
Путин призвал сделать все для налаживания стабильности в Калининграде
"Это говорит о том, что граждане вам доверяют, связывают с вами свои надежды на развитие регионов, на решение волнующих всех проблем", — добавил президент.
Путин подчеркнул, что санкции, введенные против России, требуют консолидации и сплоченности общества, а также помощи новым регионам.
"Даже в условиях ограничений надо обеспечить выполнение всех соцобязательств и добиться роста экономики", — заявил он.
Также российский лидер призвал глав регионов держать под контролем вопросы соблюдения законодательства при частичной мобилизации.
"Здесь (в вопросе частичной мобилизации. — Прим. ред.), к сожалению, бестолковщины у нас достаточно. Собственно говоря, как и, к сожалению, еще раз повторяю, часто бывает и по другим направлениям. Но если бы не начали этим заниматься так, как сейчас это делаем, никогда бы и не увидели тех проблем, которые там накапливались и, видимо, накапливались достаточно долго", — подчеркнул Путин.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
00:08
Медведев прокомментировал частичную мобилизацию в России
Он отметил, что главы регионов должны внимательно следить за выполнением мер поддержки семей мобилизованных.
"Все принятые решения, включая социальные гарантии, выплаты, дополнительную поддержку из региональных бюджетов семьям солдат, сержантов и офицеров, которые несут службу, пополняют сейчас ряды вооруженных сил, должны неукоснительно выполняться", — подчеркнул президент.
Глава государства призвал чиновников прислушиваться к мнению людей, их нуждам и слушать их оценку и критику, даже если она не самая приятная.
"В этом залог доверия людей к власти, стабильности в обществе — это понимание, как оно реагирует на то, что мы делаем", — заявил Путин.
Российский лидер выразил уверенность, что новоизбранные главы регионов сделают все, чтобы оправдать доверие.
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ПолитикаВладимир Путин
 
 
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