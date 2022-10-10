https://ria.ru/20221010/pshenitsa-1822904049.html

Союз экспортеров зерна прокомментировал рост фьючерсов на пшеницу

Союз экспортеров зерна прокомментировал рост фьючерсов на пшеницу - РИА Новости, 10.10.2022

Союз экспортеров зерна прокомментировал рост фьючерсов на пшеницу

Ценовая динамика на рынке зерна в долгосрочной перспективе пока под вопросом, резкий рост фьючерсов на пшеницу - резонансный повод лишь для биржевых игроков,... РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T17:46

2022-10-10T17:46

2022-10-10T18:15

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Ценовая динамика на рынке зерна в долгосрочной перспективе пока под вопросом, резкий рост фьючерсов на пшеницу - резонансный повод лишь для биржевых игроков, прокомментировал РИА Новости председатель правления российского Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин.Стоимость пшеницы на бирже в Чикаго в понедельник прибавила 4,4% после того, как Россия нанесла удары по объектам украинской инфраструктуры, поскольку обострение геополитической ситуации подтолкнуло инвесторов к сомнениям относительно перспектив экспорта пшеницы с Украины."Биржевым рынком зерна заправляют хедж-фонды и спекулянты. Эти категории игроков используют любую возможность для раскачивания рынка, тем более такие резонансные поводы, как события последних дней. Будут ли эти события иметь долгосрочный эффект для зернового рынка, мы узнаем в ближайшее время", - сказал Зернин."При любом росте геополитической напряжённости цена тоже растет. Прямого отношения события к зерновому коридору никакого не имеют", - сказал РИА Новости источник на зерновом рынке. По его словам, на какой величине закроются торги, станет ясно по итогам основной сессии, которая завершится ночью по московскому времени.Согласно опубликованным в пятницу материалам Продовольственной и сельскохозяйственной организации (FAO) ООН, в сентябре по сравнению с августом индекс цен на зерновые вырос на 1,5%; в частности, мировые цены на пшеницу выросли на 2,2% на опасениях недоувлажнения посевов в Аргентине и США. FAO также указывала, что рост мировых цен на пшеницу поддержали быстрые темпы ее экспорта из Евросоюза на фоне высокого внутреннего спроса и возросшей неопределенности относительно продолжения после ноября "зерновой сделки".Первый замминистра сельского хозяйства РФ Оксана Лут в конце сентября говорила об ожиданиях роста внутренних цен на пшеницу вслед за подъемом мировых цен.

https://ria.ru/20221009/turtsiya-1822595620.html

https://ria.ru/20221005/eksport-1821750833.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, украина, чикаго, оксана лут, оон, fao