https://ria.ru/20221010/pshenitsa-1822904049.html
Союз экспортеров зерна прокомментировал рост фьючерсов на пшеницу
Союз экспортеров зерна прокомментировал рост фьючерсов на пшеницу - РИА Новости, 10.10.2022
Союз экспортеров зерна прокомментировал рост фьючерсов на пшеницу
Ценовая динамика на рынке зерна в долгосрочной перспективе пока под вопросом, резкий рост фьючерсов на пшеницу - резонансный повод лишь для биржевых игроков,... РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T17:46
2022-10-10T17:46
2022-10-10T18:15
экономика
россия
украина
чикаго
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fao
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Ценовая динамика на рынке зерна в долгосрочной перспективе пока под вопросом, резкий рост фьючерсов на пшеницу - резонансный повод лишь для биржевых игроков, прокомментировал РИА Новости председатель правления российского Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин.Стоимость пшеницы на бирже в Чикаго в понедельник прибавила 4,4% после того, как Россия нанесла удары по объектам украинской инфраструктуры, поскольку обострение геополитической ситуации подтолкнуло инвесторов к сомнениям относительно перспектив экспорта пшеницы с Украины."Биржевым рынком зерна заправляют хедж-фонды и спекулянты. Эти категории игроков используют любую возможность для раскачивания рынка, тем более такие резонансные поводы, как события последних дней. Будут ли эти события иметь долгосрочный эффект для зернового рынка, мы узнаем в ближайшее время", - сказал Зернин."При любом росте геополитической напряжённости цена тоже растет. Прямого отношения события к зерновому коридору никакого не имеют", - сказал РИА Новости источник на зерновом рынке. По его словам, на какой величине закроются торги, станет ясно по итогам основной сессии, которая завершится ночью по московскому времени.Согласно опубликованным в пятницу материалам Продовольственной и сельскохозяйственной организации (FAO) ООН, в сентябре по сравнению с августом индекс цен на зерновые вырос на 1,5%; в частности, мировые цены на пшеницу выросли на 2,2% на опасениях недоувлажнения посевов в Аргентине и США. FAO также указывала, что рост мировых цен на пшеницу поддержали быстрые темпы ее экспорта из Евросоюза на фоне высокого внутреннего спроса и возросшей неопределенности относительно продолжения после ноября "зерновой сделки".Первый замминистра сельского хозяйства РФ Оксана Лут в конце сентября говорила об ожиданиях роста внутренних цен на пшеницу вслед за подъемом мировых цен.
https://ria.ru/20221009/turtsiya-1822595620.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, украина, чикаго, оксана лут, оон, fao
Экономика, Россия, Украина, Чикаго, Оксана Лут, ООН, FAO
17:46 10.10.2022 (обновлено: 18:15 10.10.2022)
Союз экспортеров зерна прокомментировал рост фьючерсов на пшеницу
Союз экспортеров зерна не увидел в росте цен на пшеницу повода для долгосрочных прогнозов
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Ценовая динамика на рынке зерна в долгосрочной перспективе пока под вопросом, резкий рост фьючерсов на пшеницу - резонансный повод лишь для биржевых игроков, прокомментировал РИА Новости председатель правления российского Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин.
Стоимость пшеницы на бирже в Чикаго
в понедельник прибавила 4,4% после того, как Россия
нанесла удары по объектам украинской инфраструктуры, поскольку обострение геополитической ситуации подтолкнуло инвесторов к сомнениям относительно перспектив экспорта пшеницы с Украины
.
"Биржевым рынком зерна заправляют хедж-фонды и спекулянты. Эти категории игроков используют любую возможность для раскачивания рынка, тем более такие резонансные поводы, как события последних дней. Будут ли эти события иметь долгосрочный эффект для зернового рынка, мы узнаем в ближайшее время", - сказал Зернин.
"При любом росте геополитической напряжённости цена тоже растет. Прямого отношения события к зерновому коридору никакого не имеют", - сказал РИА Новости источник на зерновом рынке. По его словам, на какой величине закроются торги, станет ясно по итогам основной сессии, которая завершится ночью по московскому времени.
Согласно опубликованным в пятницу материалам Продовольственной и сельскохозяйственной организации (FAO) ООН
, в сентябре по сравнению с августом индекс цен на зерновые вырос на 1,5%; в частности, мировые цены на пшеницу выросли на 2,2% на опасениях недоувлажнения посевов в Аргентине
и США
. FAO
также указывала, что рост мировых цен на пшеницу поддержали быстрые темпы ее экспорта из Евросоюза на фоне высокого внутреннего спроса и возросшей неопределенности относительно продолжения после ноября "зерновой сделки".
Первый замминистра сельского хозяйства РФ Оксана Лут
в конце сентября говорила об ожиданиях роста внутренних цен на пшеницу вслед за подъемом мировых цен.