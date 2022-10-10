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Цены на пшеницу на Чикагской бирже растут после ударов ВС России по Украине - РИА Новости, 10.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221010/pshenitsa-1822822621.html
Цены на пшеницу на Чикагской бирже растут после ударов ВС России по Украине
Цены на пшеницу на Чикагской бирже растут после ударов ВС России по Украине - РИА Новости, 10.10.2022
Цены на пшеницу на Чикагской бирже растут после ударов ВС России по Украине
Стоимость пшеницы на бирже в Чикаго растет на 4,4% после того, как Россия нанесла удары по объектам украинской инфраструктуры, свидетельствуют данные торгов и... РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T15:12
2022-10-10T15:21
экономика
россия
украина
вооруженные силы рф
чикаго
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Стоимость пшеницы на бирже в Чикаго растет на 4,4% после того, как Россия нанесла удары по объектам украинской инфраструктуры, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика.По состоянию на 15.12 мск декабрьский фьючерс на пшеницу на Чикагской бирже растет в цене на 4,4%, до 9,18 доллара за бушель.Цены на пшеницу подскочили более чем на 4%, поскольку обострение геополитической ситуации подтолкнуло инвесторов к сомнениям относительно перспектив экспорта пшеницы с Украины. Как сообщает агентство Блумберг, проблемы с поставками украинского урожая уже возникли, так как количество отбывающих судов, ожидающих проверки в Стамбуле, увеличивается.Президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза в понедельник сообщил, что сегодня утром нанесен массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры. ЧП на Крымском мосту Путин назвал терактом, направленным на разрушение гражданской инфраструктуры. Кроме того, по словам президента, Украина совершила три теракта в отношении Курской АЭС и пыталась подорвать газопровод "Турецкий поток". В Минобороны РФ заявили, что цель проведенного в понедельник массированного удара высокоточным оружием по Украине достигнута.Украинские СМИ в понедельник сообщили о взрывах в Киеве и Киевской области, также под ракетные удары попали Харьков, Одесса, Днепропетровск, Львов и Львовская область, Ивано-Франковск, Тернополь, Хмельницкий, Конотоп, Ровенская и Полтавская области. Кроме того, в офисе Зеленского сообщили об ударах по энергообъектам Запорожья, Винницы, Сум, Житомира.
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экономика, россия, украина, вооруженные силы рф, чикаго
Экономика, Россия, Украина, Вооруженные силы РФ, Чикаго, Специальная военная операция на Украине
15:12 10.10.2022 (обновлено: 15:21 10.10.2022)
 
Цены на пшеницу на Чикагской бирже растут после ударов ВС России по Украине

Цены на пшеницу на Чикагской бирже выросли на 4,4 процента после ударов России по Украине

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкЗерно в элеваторе
Зерно в элеваторе - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Стоимость пшеницы на бирже в Чикаго растет на 4,4% после того, как Россия нанесла удары по объектам украинской инфраструктуры, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика.
По состоянию на 15.12 мск декабрьский фьючерс на пшеницу на Чикагской бирже растет в цене на 4,4%, до 9,18 доллара за бушель.
Ответы со стороны России будут жесткими – Путин о реакции на украинские теракты
Вчера, 13:05Специальная военная операция на Украине
Путин пригрозил Украине жестким ответом в случае продолжения терактов
Цены на пшеницу подскочили более чем на 4%, поскольку обострение геополитической ситуации подтолкнуло инвесторов к сомнениям относительно перспектив экспорта пшеницы с Украины. Как сообщает агентство Блумберг, проблемы с поставками украинского урожая уже возникли, так как количество отбывающих судов, ожидающих проверки в Стамбуле, увеличивается.
"Начало недели может быть очень нервным из-за перспектив роста напряженности в Черноморском бассейне", - приводит агентство Блумберг слова французской консалтинговой компании Agritel.
Президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза в понедельник сообщил, что сегодня утром нанесен массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры. ЧП на Крымском мосту Путин назвал терактом, направленным на разрушение гражданской инфраструктуры. Кроме того, по словам президента, Украина совершила три теракта в отношении Курской АЭС и пыталась подорвать газопровод "Турецкий поток". В Минобороны РФ заявили, что цель проведенного в понедельник массированного удара высокоточным оружием по Украине достигнута.
Украинские СМИ в понедельник сообщили о взрывах в Киеве и Киевской области, также под ракетные удары попали Харьков, Одесса, Днепропетровск, Львов и Львовская область, Ивано-Франковск, Тернополь, Хмельницкий, Конотоп, Ровенская и Полтавская области. Кроме того, в офисе Зеленского сообщили об ударах по энергообъектам Запорожья, Винницы, Сум, Житомира.
Удары по объектам инфраструктуры Украины
Вчера, 13:12Инфографика
Удары по объектам инфраструктуры Украины
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Специальная военная операция на УкраинеЭкономикаРоссияУкраинаВооруженные силы РФЧикаго
 
 
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