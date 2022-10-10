https://ria.ru/20221010/psb-1822769186.html

ПСБ содействует внедрению ESG-принципов Чувашии

ПСБ содействует внедрению ESG-принципов Чувашии - РИА Новости, 10.10.2022

ПСБ содействует внедрению ESG-принципов Чувашии

ПСБ и власти Чувашии подписали "дорожную карту" реализации проектов устойчивого развития и "зеленой" повестки в республике, сообщает пресс-служба банка. РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T12:51

2022-10-10T12:51

2022-10-10T12:51

россия

антон дроздов

экономика

псб (банк псб)

новости компаний - экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/01/1578066714_0:312:1427:1115_1920x0_80_0_0_c83f5918a54018a4b5af9980ed980750.jpg

МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. ПСБ и власти Чувашии подписали "дорожную карту" реализации проектов устойчивого развития и "зеленой" повестки в республике, сообщает пресс-служба банка. Документ подписан в рамках ранее заключенного двустороннего соглашения о сотрудничестве."Дорожная карта" в частности предусматривает конкретные шаги по развитию ESG-принципов в регионе - создание экспертного совета и специальной рабочей группы, подготовку стратегии и перечня инвестиционных проектов устойчивого развития региона, разработку механизмов привлечения финансирования в регион с помощью инструментов ESG, участие в обучающих мероприятиях и форумах под эгидой республики."Сотрудничество с Чувашской республикой в сфере интеграции ESG-принципов стало для ПСБ первым пилотным проектом в рамках активной работы банка по внедрению проектов устойчивого развития в регионах России. Мы отмечаем, что руководство Чувашии заинтересовано в интенсивном и эффективном развитии ESG-проектов, видит, как и мы, в них большой потенциал. Мы будем использовать опыт сотрудничества с республикой при реализации "зелёных" инициатив и в других регионах страны", – отметил заместитель председателя ПСБ Антон Дроздов, слова которого приводит пресс-служба банка.Зампред ПСБ принял участие в заседании Высшего экономического совета Чувашии, посвященного вопросам экологии, ESG-экономики, перспективам финансирования проектов "зеленой" экономики в республике. В числе приоритетных финансовых инструментов устойчивого развития Дроздов назвал "зелёные" и переходные облигации с перспективой привлечения инвестиций для "зелёных" проектов Чувашии через финансовые инструменты устойчивого развития фондового рынка.

https://ria.ru/20220923/investinstrumenty-1818930424.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, антон дроздов, экономика, псб (банк псб), новости компаний - экономика