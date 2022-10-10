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ПСБ содействует внедрению ESG-принципов Чувашии
ПСБ содействует внедрению ESG-принципов Чувашии - РИА Новости, 10.10.2022
ПСБ содействует внедрению ESG-принципов Чувашии
ПСБ и власти Чувашии подписали "дорожную карту" реализации проектов устойчивого развития и "зеленой" повестки в республике, сообщает пресс-служба банка. РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T12:51
2022-10-10T12:51
2022-10-10T12:51
россия
антон дроздов
экономика
псб (банк псб)
новости компаний - экономика
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МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. ПСБ и власти Чувашии подписали "дорожную карту" реализации проектов устойчивого развития и "зеленой" повестки в республике, сообщает пресс-служба банка. Документ подписан в рамках ранее заключенного двустороннего соглашения о сотрудничестве."Дорожная карта" в частности предусматривает конкретные шаги по развитию ESG-принципов в регионе - создание экспертного совета и специальной рабочей группы, подготовку стратегии и перечня инвестиционных проектов устойчивого развития региона, разработку механизмов привлечения финансирования в регион с помощью инструментов ESG, участие в обучающих мероприятиях и форумах под эгидой республики."Сотрудничество с Чувашской республикой в сфере интеграции ESG-принципов стало для ПСБ первым пилотным проектом в рамках активной работы банка по внедрению проектов устойчивого развития в регионах России. Мы отмечаем, что руководство Чувашии заинтересовано в интенсивном и эффективном развитии ESG-проектов, видит, как и мы, в них большой потенциал. Мы будем использовать опыт сотрудничества с республикой при реализации "зелёных" инициатив и в других регионах страны", – отметил заместитель председателя ПСБ Антон Дроздов, слова которого приводит пресс-служба банка.Зампред ПСБ принял участие в заседании Высшего экономического совета Чувашии, посвященного вопросам экологии, ESG-экономики, перспективам финансирования проектов "зеленой" экономики в республике. В числе приоритетных финансовых инструментов устойчивого развития Дроздов назвал "зелёные" и переходные облигации с перспективой привлечения инвестиций для "зелёных" проектов Чувашии через финансовые инструменты устойчивого развития фондового рынка.
https://ria.ru/20220923/investinstrumenty-1818930424.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, антон дроздов, экономика, псб (банк псб), новости компаний - экономика
Россия, Антон Дроздов, Экономика, ПСБ (Банк ПСБ), Новости компаний - Экономика
МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. ПСБ и власти Чувашии подписали "дорожную карту" реализации проектов устойчивого развития и "зеленой" повестки в республике, сообщает пресс-служба банка.
Документ подписан в рамках ранее заключенного двустороннего соглашения о сотрудничестве.
"Дорожная карта" в частности предусматривает конкретные шаги по развитию ESG-принципов в регионе - создание экспертного совета и специальной рабочей группы, подготовку стратегии и перечня инвестиционных проектов устойчивого развития региона, разработку механизмов привлечения финансирования в регион с помощью инструментов ESG, участие в обучающих мероприятиях и форумах под эгидой республики.
"Сотрудничество с Чувашской республикой
в сфере интеграции ESG-принципов стало для ПСБ первым пилотным проектом в рамках активной работы банка по внедрению проектов устойчивого развития в регионах России
. Мы отмечаем, что руководство Чувашии заинтересовано в интенсивном и эффективном развитии ESG-проектов, видит, как и мы, в них большой потенциал. Мы будем использовать опыт сотрудничества с республикой при реализации "зелёных" инициатив и в других регионах страны", – отметил заместитель председателя ПСБ Антон Дроздов
, слова которого приводит пресс-служба банка.
Зампред ПСБ принял участие в заседании Высшего экономического совета Чувашии, посвященного вопросам экологии, ESG-экономики, перспективам финансирования проектов "зеленой" экономики в республике.
В числе приоритетных финансовых инструментов устойчивого развития Дроздов назвал "зелёные" и переходные облигации с перспективой привлечения инвестиций для "зелёных" проектов Чувашии через финансовые инструменты устойчивого развития фондового рынка.