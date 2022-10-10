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Врач перечислил народные средства от простуды, которые не помогают - РИА Новости, 10.10.2022
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Врач перечислил народные средства от простуды, которые не помогают
Врач перечислил народные средства от простуды, которые не помогают - РИА Новости, 10.10.2022
Врач перечислил народные средства от простуды, которые не помогают
Некоторые привычные “народные” методы лечения простуды на самом деле неэффективны и не облегчают течение болезни, а в ряде случаев даже усложняют его. Это... РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T03:15
2022-10-10T03:15
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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Некоторые привычные “народные” методы лечения простуды на самом деле неэффективны и не облегчают течение болезни, а в ряде случаев даже усложняют его. Это касается, например, ингаляций горячим паром от вареного картофеля, к которым прибегают многие, рассказал агентству "Прайм" врач-терапевт, врач-кардиолог "СМ-Клиника" Рустем Османов.Это народное средство не только неэффективно, но и вредно, поскольку может вызвать ожог слизистых оболочек.Еще одно “бабушкино” средство — горчичники — также противопоказаны при повышенной температуре, особенно при аутоимунных заболеваниях легких. Есть мнение, что они улучшают кровообращение в легких и помогают снизить воспаление, но доказательств этого нет. Метод может применяться при затяжном бронхите или бактериальной пневмонии, но уже на стадии рассасывания. Бесполезны и ножные ванны с горячей водой — от ОРВИ и гриппа они никак не помогут. А полоскания с содой и солью могут высушить слизистую, что повысит риск попадания на нее патогенных микробов, заключил врач.
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общество, россия, см-клиника
Общество, Россия, СМ-Клиника
03:15 10.10.2022
 
Врач перечислил народные средства от простуды, которые не помогают

Кардиолог Османов предупредил об опасности горчичников при повышенной температуре

© Depositphotos / racornПростуженный мужчина
Простуженный мужчина - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
© Depositphotos / racorn
Простуженный мужчина. Архивное фото
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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Некоторые привычные “народные” методы лечения простуды на самом деле неэффективны и не облегчают течение болезни, а в ряде случаев даже усложняют его. Это касается, например, ингаляций горячим паром от вареного картофеля, к которым прибегают многие, рассказал агентству "Прайм" врач-терапевт, врач-кардиолог "СМ-Клиника" Рустем Османов.
Это народное средство не только неэффективно, но и вредно, поскольку может вызвать ожог слизистых оболочек.
“Кроме того, из-за нагрева дыхательных путей отечность только усиливается, что может привести к проблемам с дыханием. Ингаляции категорически нельзя использовать при повышенной температуре тела (более 37,5 градусов)", — предупреждает он.
Еще одно “бабушкино” средство — горчичники — также противопоказаны при повышенной температуре, особенно при аутоимунных заболеваниях легких. Есть мнение, что они улучшают кровообращение в легких и помогают снизить воспаление, но доказательств этого нет. Метод может применяться при затяжном бронхите или бактериальной пневмонии, но уже на стадии рассасывания. Бесполезны и ножные ванны с горячей водой — от ОРВИ и гриппа они никак не помогут. А полоскания с содой и солью могут высушить слизистую, что повысит риск попадания на нее патогенных микробов, заключил врач.
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