https://ria.ru/20221010/prostuda-1822677931.html

Врач перечислил народные средства от простуды, которые не помогают

Врач перечислил народные средства от простуды, которые не помогают - РИА Новости, 10.10.2022

Врач перечислил народные средства от простуды, которые не помогают

Некоторые привычные “народные” методы лечения простуды на самом деле неэффективны и не облегчают течение болезни, а в ряде случаев даже усложняют его. Это... РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T03:15

2022-10-10T03:15

2022-10-10T03:15

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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Некоторые привычные “народные” методы лечения простуды на самом деле неэффективны и не облегчают течение болезни, а в ряде случаев даже усложняют его. Это касается, например, ингаляций горячим паром от вареного картофеля, к которым прибегают многие, рассказал агентству "Прайм" врач-терапевт, врач-кардиолог "СМ-Клиника" Рустем Османов.Это народное средство не только неэффективно, но и вредно, поскольку может вызвать ожог слизистых оболочек.Еще одно “бабушкино” средство — горчичники — также противопоказаны при повышенной температуре, особенно при аутоимунных заболеваниях легких. Есть мнение, что они улучшают кровообращение в легких и помогают снизить воспаление, но доказательств этого нет. Метод может применяться при затяжном бронхите или бактериальной пневмонии, но уже на стадии рассасывания. Бесполезны и ножные ванны с горячей водой — от ОРВИ и гриппа они никак не помогут. А полоскания с содой и солью могут высушить слизистую, что повысит риск попадания на нее патогенных микробов, заключил врач.

https://ria.ru/20220902/zdorove-1813878676.html

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