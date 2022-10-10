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СМИ: пикап врезался в группу людей у бара в Колорадо, один человек умер - РИА Новости, 10.10.2022
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СМИ: пикап врезался в группу людей у бара в Колорадо, один человек умер
СМИ: пикап врезался в группу людей у бара в Колорадо, один человек умер - РИА Новости, 10.10.2022
СМИ: пикап врезался в группу людей у бара в Колорадо, один человек умер
Водитель врезался в толпу возле бара в американском штате Колорадо, один человек погиб, семеро пострадали, сообщает издание HuffPost. РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T02:30
2022-10-10T02:30
в мире
колорадо
происшествия
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ВАШИНГТОН, 10 окт - РИА Новости. Водитель врезался в толпу возле бара в американском штате Колорадо, один человек погиб, семеро пострадали, сообщает издание HuffPost.Полиция арестовала 29-летнего водителя по обвинению в убийстве после того, как он, предположительно, пытался покинуть место происшествия, говорится в сообщении. Один человек умер на месте, четверо попали в больницы, еще трое получили легкие травмы, уточняет издание.Власти предполагают, что у водителя и жертв до случившегося был спор, который и стал причиной инцидента, говорится в сообщении.
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в мире, колорадо, происшествия
В мире, Колорадо, Происшествия
02:30 10.10.2022
 
СМИ: пикап врезался в группу людей у бара в Колорадо, один человек умер

HuffPost: пикап врезался в группу людей у бара в штате Колорадо, семь человек ранены

© AP Photo / Rich PedroncelliПолиция на месте массовой стрельбы в Сакраменто, Калифорния
Полиция на месте массовой стрельбы в Сакраменто, Калифорния - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
© AP Photo / Rich Pedroncelli
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ВАШИНГТОН, 10 окт - РИА Новости. Водитель врезался в толпу возле бара в американском штате Колорадо, один человек погиб, семеро пострадали, сообщает издание HuffPost.
"Один человек погиб, семеро ранены после наезда пикапа на группу людей снаружи бара в Колорадо утром воскресенья. Власти подозревают, что действия водителя были преднамеренными", - говорится в сообщении.
Полиция арестовала 29-летнего водителя по обвинению в убийстве после того, как он, предположительно, пытался покинуть место происшествия, говорится в сообщении. Один человек умер на месте, четверо попали в больницы, еще трое получили легкие травмы, уточняет издание.
Власти предполагают, что у водителя и жертв до случившегося был спор, который и стал причиной инцидента, говорится в сообщении.
Полиция, США - РИА Новости, 1920, 03.09.2022
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Полиция США арестовала угонщика самолета, угрожавшего протаранить магазин
 
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