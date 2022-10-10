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СМИ: пикап врезался в группу людей у бара в Колорадо, один человек умер

СМИ: пикап врезался в группу людей у бара в Колорадо, один человек умер - РИА Новости, 10.10.2022

СМИ: пикап врезался в группу людей у бара в Колорадо, один человек умер

Водитель врезался в толпу возле бара в американском штате Колорадо, один человек погиб, семеро пострадали, сообщает издание HuffPost. РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T02:30

2022-10-10T02:30

2022-10-10T02:30

в мире

колорадо

происшествия

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ВАШИНГТОН, 10 окт - РИА Новости. Водитель врезался в толпу возле бара в американском штате Колорадо, один человек погиб, семеро пострадали, сообщает издание HuffPost.Полиция арестовала 29-летнего водителя по обвинению в убийстве после того, как он, предположительно, пытался покинуть место происшествия, говорится в сообщении. Один человек умер на месте, четверо попали в больницы, еще трое получили легкие травмы, уточняет издание.Власти предполагают, что у водителя и жертв до случившегося был спор, который и стал причиной инцидента, говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220903/ugonschik-1814275556.html

колорадо

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, колорадо, происшествия