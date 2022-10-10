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СМИ: пикап врезался в группу людей у бара в Колорадо, один человек умер
СМИ: пикап врезался в группу людей у бара в Колорадо, один человек умер - РИА Новости, 10.10.2022
СМИ: пикап врезался в группу людей у бара в Колорадо, один человек умер
Водитель врезался в толпу возле бара в американском штате Колорадо, один человек погиб, семеро пострадали, сообщает издание HuffPost. РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T02:30
2022-10-10T02:30
2022-10-10T02:30
в мире
колорадо
происшествия
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ВАШИНГТОН, 10 окт - РИА Новости. Водитель врезался в толпу возле бара в американском штате Колорадо, один человек погиб, семеро пострадали, сообщает издание HuffPost.Полиция арестовала 29-летнего водителя по обвинению в убийстве после того, как он, предположительно, пытался покинуть место происшествия, говорится в сообщении. Один человек умер на месте, четверо попали в больницы, еще трое получили легкие травмы, уточняет издание.Власти предполагают, что у водителя и жертв до случившегося был спор, который и стал причиной инцидента, говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220903/ugonschik-1814275556.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, колорадо, происшествия
В мире, Колорадо, Происшествия
СМИ: пикап врезался в группу людей у бара в Колорадо, один человек умер
HuffPost: пикап врезался в группу людей у бара в штате Колорадо, семь человек ранены