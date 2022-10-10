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ГД подготовила проект о либерализации доступа иностранцев на валютный рынок - РИА Новости, 10.10.2022
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ГД подготовила проект о либерализации доступа иностранцев на валютный рынок
ГД подготовила проект о либерализации доступа иностранцев на валютный рынок - РИА Новости, 10.10.2022
ГД подготовила проект о либерализации доступа иностранцев на валютный рынок
Депутаты Госдумы подготовили законопроект, позволяющий иностранным участникам достаточно либерально входить на российский валютный рынок, сообщил председатель... РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T20:05
2022-10-10T20:11
экономика
анатолий аксаков
эльвира набиуллина
россия
госдума рф
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Депутаты Госдумы подготовили законопроект, позволяющий иностранным участникам достаточно либерально входить на российский валютный рынок, сообщил председатель комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков."У нас на валютную биржу вход иностранных участников крайне затруднен, и они практически не участвуют. Сегодня внесем законопроект, позволяющий иностранным участникам достаточно либерально входить на российскую валютную биржу, участвовать как участник и, соответственно, рассчитываем за счет этого повысится эффективность работы самой биржи и это позволит улучшить и взаиморасчёты при проведении экспортно-импортных операций", - сказал он в ходе выступления в Госдуме.Кроме того, планируется облегчить возможность работать в России филиалам иностранных банков, добавил глава комитета по финрынку."И еще одно нововведение, я думаю, в ближайшее время будет внесено – это возможность работать филиалам иностранных банков… Есть понимание, что филиалы иностранных банков, скорее всего, такая инициатива будет внесена, смогут открываться у нас в России и, соответственно, облегчится возможность операций опять же финансовых при обслуживании экспортно-импортных операций, сделок", - отметил он.Как в середине сентября говорила глава Банка России Эльвира Набиуллина, тема открытия иностранными банками филиалов в РФ находится на ранних стадиях обсуждения. По ее словам, желающие это сделать есть.
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экономика, анатолий аксаков, эльвира набиуллина, россия, госдума рф
Экономика, Анатолий Аксаков, Эльвира Набиуллина, Россия, Госдума РФ
20:05 10.10.2022 (обновлено: 20:11 10.10.2022)
 
ГД подготовила проект о либерализации доступа иностранцев на валютный рынок

Госдума подготовила проект о либерализации входа на валютный рынок для иностранцев

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкДевушка в здании Государственной Думы РФ
Девушка в здании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Девушка в здании Государственной Думы РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Депутаты Госдумы подготовили законопроект, позволяющий иностранным участникам достаточно либерально входить на российский валютный рынок, сообщил председатель комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.
"У нас на валютную биржу вход иностранных участников крайне затруднен, и они практически не участвуют. Сегодня внесем законопроект, позволяющий иностранным участникам достаточно либерально входить на российскую валютную биржу, участвовать как участник и, соответственно, рассчитываем за счет этого повысится эффективность работы самой биржи и это позволит улучшить и взаиморасчёты при проведении экспортно-импортных операций", - сказал он в ходе выступления в Госдуме.
Кроме того, планируется облегчить возможность работать в России филиалам иностранных банков, добавил глава комитета по финрынку.
"И еще одно нововведение, я думаю, в ближайшее время будет внесено – это возможность работать филиалам иностранных банков… Есть понимание, что филиалы иностранных банков, скорее всего, такая инициатива будет внесена, смогут открываться у нас в России и, соответственно, облегчится возможность операций опять же финансовых при обслуживании экспортно-импортных операций, сделок", - отметил он.
Как в середине сентября говорила глава Банка России Эльвира Набиуллина, тема открытия иностранными банками филиалов в РФ находится на ранних стадиях обсуждения. По ее словам, желающие это сделать есть.
В Государственной думе России - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
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В ГД внесли проект о праве участников спецоперации на работу в госорганах
 
ЭкономикаАнатолий АксаковЭльвира НабиуллинаРоссияГосдума РФ
 
 
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