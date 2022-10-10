https://ria.ru/20221010/proekt-1822940162.html

ЕР предложила расширить основания для кредитных каникул мобилизованным

ЕР предложила расширить основания для кредитных каникул мобилизованным - РИА Новости, 10.10.2022

ЕР предложила расширить основания для кредитных каникул мобилизованным

"Единая Россия" внесла в Госдуму законопроект о расширении оснований для предоставления кредитных каникул мобилизованным, это даст право субъектам малого и... РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T19:37

2022-10-10T19:37

2022-10-10T19:48

специальная военная операция на украине

экономика

андрей турчак

госдума рф

единая россия

частичная мобилизация в россии

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. "Единая Россия" внесла в Госдуму законопроект о расширении оснований для предоставления кредитных каникул мобилизованным, это даст право субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП) на получение каникул, сообщили в пресс-службе партии.Отмечается, что инициатива партии поможет сохранить деятельность и платежеспособность большого количества юрлиц."По предварительным подсчетам, количество субъектов малого и среднего бизнеса с единственным владельцем-мужчиной не моложе 18 и не старше 60 лет, одновременно выполняющим функции единоличного исполнительного органа, составляет 797 тысяч. Для получения "кредитных каникул" необходимо будет обратиться к кредитору с соответствующим требованием, а также подтвердить фактическое осуществление деятельности", - уточнили в пресс-службе.Документ предусматривает приостановление исполнительных производств в отношении мобилизованных по их долгам, отметил секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак."Наша инициатива решает еще одну проблему. Сейчас в случае признания банкротом должник не может лично открывать банковские счета и вклады и получать по ним денежные средства. Таким образом, мобилизованные могут лишиться возможности своевременно получать положенные им выплаты. "Единая Россия" предлагает разрешить открывать новый счет для получения зарплаты за участие в боевых действиях", - добавил он.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, андрей турчак, госдума рф, единая россия, частичная мобилизация в россии