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ЕР предложила расширить основания для кредитных каникул мобилизованным
ЕР предложила расширить основания для кредитных каникул мобилизованным - РИА Новости, 10.10.2022
ЕР предложила расширить основания для кредитных каникул мобилизованным
"Единая Россия" внесла в Госдуму законопроект о расширении оснований для предоставления кредитных каникул мобилизованным, это даст право субъектам малого и... РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T19:37
2022-10-10T19:37
2022-10-10T19:48
специальная военная операция на украине
экономика
андрей турчак
госдума рф
единая россия
частичная мобилизация в россии
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. "Единая Россия" внесла в Госдуму законопроект о расширении оснований для предоставления кредитных каникул мобилизованным, это даст право субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП) на получение каникул, сообщили в пресс-службе партии.Отмечается, что инициатива партии поможет сохранить деятельность и платежеспособность большого количества юрлиц."По предварительным подсчетам, количество субъектов малого и среднего бизнеса с единственным владельцем-мужчиной не моложе 18 и не старше 60 лет, одновременно выполняющим функции единоличного исполнительного органа, составляет 797 тысяч. Для получения "кредитных каникул" необходимо будет обратиться к кредитору с соответствующим требованием, а также подтвердить фактическое осуществление деятельности", - уточнили в пресс-службе.Документ предусматривает приостановление исполнительных производств в отношении мобилизованных по их долгам, отметил секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак."Наша инициатива решает еще одну проблему. Сейчас в случае признания банкротом должник не может лично открывать банковские счета и вклады и получать по ним денежные средства. Таким образом, мобилизованные могут лишиться возможности своевременно получать положенные им выплаты. "Единая Россия" предлагает разрешить открывать новый счет для получения зарплаты за участие в боевых действиях", - добавил он.
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, андрей турчак, госдума рф, единая россия, частичная мобилизация в россии
Специальная военная операция на Украине, Экономика, Андрей Турчак, Госдума РФ, Единая Россия, Частичная мобилизация в России
19:37 10.10.2022 (обновлено: 19:48 10.10.2022)
ЕР предложила расширить основания для кредитных каникул мобилизованным
ЕР внесла в Госдуму проект о расширении оснований для кредитных каникул мобилизованным
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости.
"Единая Россия" внесла в Госдуму законопроект о расширении оснований для предоставления кредитных каникул мобилизованным, это даст право субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП) на получение каникул, сообщили
в пресс-службе партии.
"Единая Россия" внесла законопроект о расширении оснований для предоставления кредитных каникул мобилизованным. Он дает право на получение "каникул" субъектам МСП, единственными владельцами которых являются мобилизованные, проходящие службу в зоне СВО", - сказано в сообщении.
Отмечается, что инициатива партии поможет сохранить деятельность и платежеспособность большого количества юрлиц.
"По предварительным подсчетам, количество субъектов малого и среднего бизнеса с единственным владельцем-мужчиной не моложе 18 и не старше 60 лет, одновременно выполняющим функции единоличного исполнительного органа, составляет 797 тысяч. Для получения "кредитных каникул" необходимо будет обратиться к кредитору с соответствующим требованием, а также подтвердить фактическое осуществление деятельности", - уточнили в пресс-службе.
Документ предусматривает приостановление исполнительных производств в отношении мобилизованных по их долгам, отметил секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак
.
"Наша инициатива решает еще одну проблему. Сейчас в случае признания банкротом должник не может лично открывать банковские счета и вклады и получать по ним денежные средства. Таким образом, мобилизованные могут лишиться возможности своевременно получать положенные им выплаты. "Единая Россия" предлагает разрешить открывать новый счет для получения зарплаты за участие в боевых действиях", - добавил он.