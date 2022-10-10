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ЕР предложила расширить основания для кредитных каникул мобилизованным - РИА Новости, 10.10.2022
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ЕР предложила расширить основания для кредитных каникул мобилизованным
ЕР предложила расширить основания для кредитных каникул мобилизованным - РИА Новости, 10.10.2022
ЕР предложила расширить основания для кредитных каникул мобилизованным
"Единая Россия" внесла в Госдуму законопроект о расширении оснований для предоставления кредитных каникул мобилизованным, это даст право субъектам малого и... РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T19:37
2022-10-10T19:48
специальная военная операция на украине
экономика
андрей турчак
госдума рф
единая россия
частичная мобилизация в россии
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. "Единая Россия" внесла в Госдуму законопроект о расширении оснований для предоставления кредитных каникул мобилизованным, это даст право субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП) на получение каникул, сообщили в пресс-службе партии.Отмечается, что инициатива партии поможет сохранить деятельность и платежеспособность большого количества юрлиц."По предварительным подсчетам, количество субъектов малого и среднего бизнеса с единственным владельцем-мужчиной не моложе 18 и не старше 60 лет, одновременно выполняющим функции единоличного исполнительного органа, составляет 797 тысяч. Для получения "кредитных каникул" необходимо будет обратиться к кредитору с соответствующим требованием, а также подтвердить фактическое осуществление деятельности", - уточнили в пресс-службе.Документ предусматривает приостановление исполнительных производств в отношении мобилизованных по их долгам, отметил секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак."Наша инициатива решает еще одну проблему. Сейчас в случае признания банкротом должник не может лично открывать банковские счета и вклады и получать по ним денежные средства. Таким образом, мобилизованные могут лишиться возможности своевременно получать положенные им выплаты. "Единая Россия" предлагает разрешить открывать новый счет для получения зарплаты за участие в боевых действиях", - добавил он.
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экономика, андрей турчак, госдума рф, единая россия, частичная мобилизация в россии
Специальная военная операция на Украине, Экономика, Андрей Турчак, Госдума РФ, Единая Россия, Частичная мобилизация в России
19:37 10.10.2022 (обновлено: 19:48 10.10.2022)
 
ЕР предложила расширить основания для кредитных каникул мобилизованным

ЕР внесла в Госдуму проект о расширении оснований для кредитных каникул мобилизованным

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. "Единая Россия" внесла в Госдуму законопроект о расширении оснований для предоставления кредитных каникул мобилизованным, это даст право субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП) на получение каникул, сообщили в пресс-службе партии.
"Единая Россия" внесла законопроект о расширении оснований для предоставления кредитных каникул мобилизованным. Он дает право на получение "каникул" субъектам МСП, единственными владельцами которых являются мобилизованные, проходящие службу в зоне СВО", - сказано в сообщении.
Отмечается, что инициатива партии поможет сохранить деятельность и платежеспособность большого количества юрлиц.
"По предварительным подсчетам, количество субъектов малого и среднего бизнеса с единственным владельцем-мужчиной не моложе 18 и не старше 60 лет, одновременно выполняющим функции единоличного исполнительного органа, составляет 797 тысяч. Для получения "кредитных каникул" необходимо будет обратиться к кредитору с соответствующим требованием, а также подтвердить фактическое осуществление деятельности", - уточнили в пресс-службе.
Документ предусматривает приостановление исполнительных производств в отношении мобилизованных по их долгам, отметил секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак.
"Наша инициатива решает еще одну проблему. Сейчас в случае признания банкротом должник не может лично открывать банковские счета и вклады и получать по ним денежные средства. Таким образом, мобилизованные могут лишиться возможности своевременно получать положенные им выплаты. "Единая Россия" предлагает разрешить открывать новый счет для получения зарплаты за участие в боевых действиях", - добавил он.
 
Специальная военная операция на УкраинеЭкономикаАндрей ТурчакГосдума РФЕдиная РоссияЧастичная мобилизация в России
 
 
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