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Украинский офицер указал на проблему ВСУ - РИА Новости, 10.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
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Украинский офицер указал на проблему ВСУ
Украинский офицер указал на проблему ВСУ - РИА Новости, 10.10.2022
Украинский офицер указал на проблему ВСУ
ВСУ столкнулись с дефицитом инструкторов, заявил в беседе с The New York Times офицер Алексей Олексюк. РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T05:40
2022-10-10T12:44
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
украина
донбасс
россия
вооруженные силы украины
сша
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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. ВСУ столкнулись с дефицитом инструкторов, заявил в беседе с The New York Times офицер Алексей Олексюк.Как отмечает газета, это серьезная проблема, несмотря на "поток молодых людей, ожидающих своей очереди на вступление в армию".Издание также пообщалось с отставным американским полковником Эндрю Мельбурном, который приехал на Украину и разработал пятидневный курс для подготовки местных военных.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20221002/zima-1820931465.html
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в мире, владимир путин, украина, донбасс, россия, вооруженные силы украины, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Путин, Украина, Донбасс, Россия, Вооруженные силы Украины, США
05:40 10.10.2022 (обновлено: 12:44 10.10.2022)
 
Украинский офицер указал на проблему ВСУ

NYT: ВСУ испытывают дефицит инструкторов из-за ранения и гибели многих из них

© AP Photo / Kostiantyn LiberovРаненые украинские военнослужащие
Раненые украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Раненые украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. ВСУ столкнулись с дефицитом инструкторов, заявил в беседе с The New York Times офицер Алексей Олексюк.
Как отмечает газета, это серьезная проблема, несмотря на "поток молодых людей, ожидающих своей очереди на вступление в армию".

"Все украинские инструкторы находятся на передовой, ранены или погибли", — цитирует Олексюка издание.

Издание также пообщалось с отставным американским полковником Эндрю Мельбурном, который приехал на Украину и разработал пятидневный курс для подготовки местных военных.

"Мельбурн признает, что недели безнадежно мало для подготовки к бою, но он считает, что это лучше, чем ничего", — говорится в публикации.

Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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