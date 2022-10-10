https://ria.ru/20221010/problema-1822686720.html

Украинский офицер указал на проблему ВСУ

Украинский офицер указал на проблему ВСУ - РИА Новости, 10.10.2022

Украинский офицер указал на проблему ВСУ

ВСУ столкнулись с дефицитом инструкторов, заявил в беседе с The New York Times офицер Алексей Олексюк. РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T05:40

2022-10-10T05:40

2022-10-10T12:44

специальная военная операция на украине

в мире

владимир путин

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донбасс

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вооруженные силы украины

сша

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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. ВСУ столкнулись с дефицитом инструкторов, заявил в беседе с The New York Times офицер Алексей Олексюк.Как отмечает газета, это серьезная проблема, несмотря на "поток молодых людей, ожидающих своей очереди на вступление в армию".Издание также пообщалось с отставным американским полковником Эндрю Мельбурном, который приехал на Украину и разработал пятидневный курс для подготовки местных военных.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20221002/zima-1820931465.html

украина

донбасс

россия

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в мире, владимир путин, украина, донбасс, россия, вооруженные силы украины, сша