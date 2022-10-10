05:40 10.10.2022 (обновлено: 12:44 10.10.2022)
Украинский офицер указал на проблему ВСУ
NYT: ВСУ испытывают дефицит инструкторов из-за ранения и гибели многих из них
© AP Photo / Kostiantyn LiberovРаненые украинские военнослужащие
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Раненые украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. ВСУ столкнулись с дефицитом инструкторов, заявил в беседе с The New York Times офицер Алексей Олексюк.
Как отмечает газета, это серьезная проблема, несмотря на "поток молодых людей, ожидающих своей очереди на вступление в армию".
"Все украинские инструкторы находятся на передовой, ранены или погибли", — цитирует Олексюка издание.
Издание также пообщалось с отставным американским полковником Эндрю Мельбурном, который приехал на Украину и разработал пятидневный курс для подготовки местных военных.
"Мельбурн признает, что недели безнадежно мало для подготовки к бою, но он считает, что это лучше, чем ничего", — говорится в публикации.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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