https://ria.ru/20221010/primore-1822685994.html

Власти Приморья рассказали о росте производства свинины в регионе

Власти Приморья рассказали о росте производства свинины в регионе - РИА Новости, 10.10.2022

Власти Приморья рассказали о росте производства свинины в регионе

Агропредприятия Приморья, как ожидается, по итогам года увеличат производство свинины в 2,5 раза – до 83 тысячи тонн, что позволит обеспечить мясом свой регион... РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T04:48

2022-10-10T04:48

2022-10-10T04:48

экономика

россия

уссурийск

приморский край

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ВЛАДИВОСТОК, 10 окт – РИА Новости. Агропредприятия Приморья, как ожидается, по итогам года увеличат производство свинины в 2,5 раза – до 83 тысячи тонн, что позволит обеспечить мясом свой регион и частично другие субъекты РФ, сообщает краевое правительство."В этом году выйдем на объем производства – 83 тысячи тонн мяса в живом весе, что в 2,5 раза больше уровня прошлого года. Таким образом, мы обеспечиваем свининой себя и частично другие регионы: Хабаровский, Красноярский края, Новосибирскую область", – приводят власти слова министра сельского хозяйства региона Андрея Бронца.Он отметил, что в 2023 году планируется увеличить производство свинины в регионе до 100 тысяч тонн.Сейчас в Приморье работают крупные производители свинины: "Приморский бекон", "Русагро-Приморье", "Мерси Агро Приморье", а также небольшие фермерские хозяйства в Уссурийске, Надеждинском и Партизанском районах.Ранее власти сообщали, что Приморье полностью перешло на импортозамещение свинины. Рост производства собственной продукции в регионах – главная задача продовольственной безопасности на фоне санкций. В 2022 году на развитие сельского хозяйства в Приморье будет направлено свыше 4 миллиардов рублей.В регионе действует госпрограмма Приморского края "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" на 2020 - 2027 годы. Ее целями являются доведение объема производства сельскохозяйственной продукции в регионе к 2027 году до 55 миллиардов рублей и обеспечение прироста и производительности труда в отрасли не менее 60% к 2027 году по сравнению с базовым 2016 годом.Кроме того, среди целей программы - увеличение объема отгруженных товаров собственного производства, работ и услуг по виду деятельности "Производство пищевых продуктов", за вычетом "Переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков", к 2027 году до 75 миллиардов рублей.

https://ria.ru/20220929/primore-1820226690.html

https://ria.ru/20220804/myaso-1807156512.html

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уссурийск

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экономика, россия, уссурийск, приморский край