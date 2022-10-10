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Приднестровский вопрос невозможно решить без компромиссов, заявил Шор - РИА Новости, 10.10.2022
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Приднестровский вопрос невозможно решить без компромиссов, заявил Шор
Приднестровский вопрос невозможно решить без компромиссов, заявил Шор - РИА Новости, 10.10.2022
Приднестровский вопрос невозможно решить без компромиссов, заявил Шор
Официальный Кишинев не может предъявлять Тирасполю требования, не предлагая свои варианты приднестровского урегулирования, такое мнение высказал в интервью РИА... РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T08:37
2022-10-10T09:05
в мире
молдавия
кишинев
тирасполь
илан шор
збигнев рау
обсе
мид польши
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МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Официальный Кишинев не может предъявлять Тирасполю требования, не предлагая свои варианты приднестровского урегулирования, такое мнение высказал в интервью РИА Новости лидер оппозиционной партии "Шор" Илан Шор, с которым корреспондент агентства связался по Skype.Сам политик находится за пределами Молдавии, поскольку на родине его ждет заключение. С приходом к власти партии "Действие и солидарность" Шор был лишен парламентского иммунитета из-за подозрений в отмывании денег и мошенничестве в особо крупных размерах."Моя позиция, как и позиция партии, заключается в следующем: все вопросы Приднестровья — это процесс тонких, мягких, стратегических переговоров сторон конфликта. Официальный Кишинев не может требовать от Тирасполя каких-то решений, не предложив свои конкретные предложения для урегулирования проблемы. Я уверен, что, садясь за стол переговоров, стороны смогут найти решение в пользу жителей обеих берегов Днестра. Я считаю, что сегодня решение приднестровского вопроса — это поиск компромиссов", - считает Шор.В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели. Последний раунд переговоров состоялся в Братиславе 9 и 10 октября 2019 года. В феврале Украина приостановила деятельность военных наблюдателей в миротворческой операции на Днестре. Действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Польши Збигнев Рау в Кишиневе в конце марта заявил, что пока сложно обсуждать, когда и на каких условиях состоится следующая встреча в формате "5+2".Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.Читайте полный текст интервью Илана Шора &gt;&gt;
https://ria.ru/20221010/moldaviya-1822690331.html
https://ria.ru/20221010/moldaviya-1822690178.html
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в мире, молдавия, кишинев, тирасполь, илан шор, збигнев рау, обсе, мид польши
В мире, Молдавия, Кишинев, Тирасполь, Илан Шор, Збигнев Рау, ОБСЕ, МИД Польши
08:37 10.10.2022 (обновлено: 09:05 10.10.2022)
 
Приднестровский вопрос невозможно решить без компромиссов, заявил Шор

Оппозиционный молдавский политик Шор призвал к компромиссам по приднестровскому вопросу

© Sputnik / Miroslav RotariИлан Шор
Илан Шор - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
© Sputnik / Miroslav Rotari
Илан Шор. Архивное фото
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МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Официальный Кишинев не может предъявлять Тирасполю требования, не предлагая свои варианты приднестровского урегулирования, такое мнение высказал в интервью РИА Новости лидер оппозиционной партии "Шор" Илан Шор, с которым корреспондент агентства связался по Skype.
Сам политик находится за пределами Молдавии, поскольку на родине его ждет заключение. С приходом к власти партии "Действие и солидарность" Шор был лишен парламентского иммунитета из-за подозрений в отмывании денег и мошенничестве в особо крупных размерах.
Илан Шор - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
07:33
Политик Шор заявил, что вернется в Молдавию после прекращения произвола
"Моя позиция, как и позиция партии, заключается в следующем: все вопросы Приднестровья — это процесс тонких, мягких, стратегических переговоров сторон конфликта. Официальный Кишинев не может требовать от Тирасполя каких-то решений, не предложив свои конкретные предложения для урегулирования проблемы. Я уверен, что, садясь за стол переговоров, стороны смогут найти решение в пользу жителей обеих берегов Днестра. Я считаю, что сегодня решение приднестровского вопроса — это поиск компромиссов", - считает Шор.
В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели. Последний раунд переговоров состоялся в Братиславе 9 и 10 октября 2019 года. В феврале Украина приостановила деятельность военных наблюдателей в миротворческой операции на Днестре. Действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Польши Збигнев Рау в Кишиневе в конце марта заявил, что пока сложно обсуждать, когда и на каких условиях состоится следующая встреча в формате "5+2".
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
Читайте полный текст интервью Илана Шора >>
Далеко не предел – лидер оппозиционной партии Шор о массовых протестах в стране - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
07:29
Лидер молдавской партии "Шор" спрогнозировал усиление протестов в стране
 
В миреМолдавияКишиневТираспольИлан ШорЗбигнев РауОБСЕМИД Польши
 
 
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