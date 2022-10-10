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СМИ: генпрокуратура ФРГ инициировала расследование ЧП на "Северных потоках" - РИА Новости, 10.10.2022
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СМИ: генпрокуратура ФРГ инициировала расследование ЧП на "Северных потоках"
СМИ: генпрокуратура ФРГ инициировала расследование ЧП на "Северных потоках" - РИА Новости, 10.10.2022
СМИ: генпрокуратура ФРГ инициировала расследование ЧП на "Северных потоках"
После произошедших терактов на "Северных потоках" и начавшейся разведывательной миссии бундесвер и полиции на месте событий, генеральная прокуратура ФРГ... РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T18:23
2022-10-10T18:24
в мире
мария захарова
россия
германия
северный поток
авария на "северных потоках"
северный поток — 2
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БЕРЛИН, 10 окт - РИА Новости. После произошедших терактов на "Северных потоках" и начавшейся разведывательной миссии бундесвер и полиции на месте событий, генеральная прокуратура ФРГ официально инициировала расследование ЧП, сообщает издание Spiegel."Федеральная прокуратура начала предварительное расследование в отношении неизвестных по факту нападения на три трубы газопровода "Северный поток" в Балтийском море. С понедельника власти Карлсруэ расследуют предполагаемые преднамеренный подрыв и антиконституционный саботаж", - пищет Spiegel со ссылкой на источники в немецкой прокуратуре.Ранее федеральная полиция и военно-морские силы Германии приступили к разведывательной миссии, чтобы выяснить обстоятельства взрыва на трубопроводах "Северного потока", как в воскресенье сообщили немецкие СМИ со ссылкой на ведомства.Теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке — 2". Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура РФ инициировала дело об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток".Министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод заявил о решительном настрое правительства отказать России в участии в расследовании произошедшей диверсии и установлении виновных.Как заявляла официальный представитель МИД России Мария Захарова, только при привлечении России к расследованию терактов его можно будет считать достоверным и объективным.
https://ria.ru/20221010/potok-1822834628.html
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в мире, мария захарова, россия, германия, северный поток, авария на "северных потоках", северный поток — 2
В мире, Мария Захарова, Россия, Германия, Северный поток, Авария на "Северных потоках", Северный поток — 2
18:23 10.10.2022 (обновлено: 18:24 10.10.2022)
 
СМИ: генпрокуратура ФРГ инициировала расследование ЧП на "Северных потоках"

Spiegel: генпрокуратура Германии инициировала расследование ЧП на "Северных потоках"

© Фото : Kustbevakningen Шведская береговая охранаМесто утечки на газопроводе "Северный поток — 1"
Место утечки на газопроводе Северный поток — 1 - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
© Фото : Kustbevakningen Шведская береговая охрана
Место утечки на газопроводе "Северный поток — 1". Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 10 окт - РИА Новости. После произошедших терактов на "Северных потоках" и начавшейся разведывательной миссии бундесвер и полиции на месте событий, генеральная прокуратура ФРГ официально инициировала расследование ЧП, сообщает издание Spiegel.
"Федеральная прокуратура начала предварительное расследование в отношении неизвестных по факту нападения на три трубы газопровода "Северный поток" в Балтийском море. С понедельника власти Карлсруэ расследуют предполагаемые преднамеренный подрыв и антиконституционный саботаж", - пищет Spiegel со ссылкой на источники в немецкой прокуратуре.
Место утечки на газопроводе Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
Вчера, 15:42
Оператор "Северного потока — 2" снизил давление во второй нитке
Ранее федеральная полиция и военно-морские силы Германии приступили к разведывательной миссии, чтобы выяснить обстоятельства взрыва на трубопроводах "Северного потока", как в воскресенье сообщили немецкие СМИ со ссылкой на ведомства.
Теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке — 2". Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура РФ инициировала дело об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток".
Министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод заявил о решительном настрое правительства отказать России в участии в расследовании произошедшей диверсии и установлении виновных.
Как заявляла официальный представитель МИД России Мария Захарова, только при привлечении России к расследованию терактов его можно будет считать достоверным и объективным.
Место утечки на газопроводе Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
29 сентября, 17:48
Запад нашел виновного во взрывах на "Северных потоках"
 
В миреМария ЗахароваРоссияГерманияСеверный потокАвария на "Северных потоках"Северный поток — 2
 
 
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