https://ria.ru/20221010/potoki-1822921103.html

СМИ: генпрокуратура ФРГ инициировала расследование ЧП на "Северных потоках"

СМИ: генпрокуратура ФРГ инициировала расследование ЧП на "Северных потоках" - РИА Новости, 10.10.2022

СМИ: генпрокуратура ФРГ инициировала расследование ЧП на "Северных потоках"

После произошедших терактов на "Северных потоках" и начавшейся разведывательной миссии бундесвер и полиции на месте событий, генеральная прокуратура ФРГ... РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T18:23

2022-10-10T18:23

2022-10-10T18:24

в мире

мария захарова

россия

германия

северный поток

авария на "северных потоках"

северный поток — 2

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БЕРЛИН, 10 окт - РИА Новости. После произошедших терактов на "Северных потоках" и начавшейся разведывательной миссии бундесвер и полиции на месте событий, генеральная прокуратура ФРГ официально инициировала расследование ЧП, сообщает издание Spiegel."Федеральная прокуратура начала предварительное расследование в отношении неизвестных по факту нападения на три трубы газопровода "Северный поток" в Балтийском море. С понедельника власти Карлсруэ расследуют предполагаемые преднамеренный подрыв и антиконституционный саботаж", - пищет Spiegel со ссылкой на источники в немецкой прокуратуре.Ранее федеральная полиция и военно-морские силы Германии приступили к разведывательной миссии, чтобы выяснить обстоятельства взрыва на трубопроводах "Северного потока", как в воскресенье сообщили немецкие СМИ со ссылкой на ведомства.Теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке — 2". Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура РФ инициировала дело об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток".Министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод заявил о решительном настрое правительства отказать России в участии в расследовании произошедшей диверсии и установлении виновных.Как заявляла официальный представитель МИД России Мария Захарова, только при привлечении России к расследованию терактов его можно будет считать достоверным и объективным.

https://ria.ru/20221010/potok-1822834628.html

https://ria.ru/20220929/vzryvy-1820394714.html

россия

германия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, мария захарова, россия, германия, северный поток, авария на "северных потоках", северный поток — 2