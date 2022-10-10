18:23 10.10.2022 (обновлено: 18:24 10.10.2022)
СМИ: генпрокуратура ФРГ инициировала расследование ЧП на "Северных потоках"
Spiegel: генпрокуратура Германии инициировала расследование ЧП на "Северных потоках"
Место утечки на газопроводе "Северный поток — 1". Архивное фото
БЕРЛИН, 10 окт - РИА Новости. После произошедших терактов на "Северных потоках" и начавшейся разведывательной миссии бундесвер и полиции на месте событий, генеральная прокуратура ФРГ официально инициировала расследование ЧП, сообщает издание Spiegel.
"Федеральная прокуратура начала предварительное расследование в отношении неизвестных по факту нападения на три трубы газопровода "Северный поток" в Балтийском море. С понедельника власти Карлсруэ расследуют предполагаемые преднамеренный подрыв и антиконституционный саботаж", - пищет Spiegel со ссылкой на источники в немецкой прокуратуре.
Ранее федеральная полиция и военно-морские силы Германии приступили к разведывательной миссии, чтобы выяснить обстоятельства взрыва на трубопроводах "Северного потока", как в воскресенье сообщили немецкие СМИ со ссылкой на ведомства.
Теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке — 2". Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура РФ инициировала дело об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток".
Министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод заявил о решительном настрое правительства отказать России в участии в расследовании произошедшей диверсии и установлении виновных.
Как заявляла официальный представитель МИД России Мария Захарова, только при привлечении России к расследованию терактов его можно будет считать достоверным и объективным.
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