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Оператор "Северного потока — 2" снизил давление во второй нитке

Оператор "Северного потока — 2" снизил давление во второй нитке - РИА Новости, 10.10.2022

Оператор "Северного потока — 2" снизил давление во второй нитке

Оператор Nord Stream AG в качестве меры предосторожности снизил давление во второй нитке трубопровода "Северный поток — 2", сообщила компания. РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T15:42

2022-10-10T15:42

2022-10-10T17:15

экономика

северный поток — 2

авария на "северных потоках"

владимир путин

германия

россия

дания

северный поток

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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Оператор Nord Stream AG в качестве меры предосторожности снизил давление во второй нитке трубопровода "Северный поток — 2", сообщила компания."Оператор "Северного потока — 2" снизил давление в нитке В до примерно 50 бар в качестве меры предосторожности. Дальнейшие шаги будут определены по результатам обследования ниток и обсуждения с вовлеченными госорганами", — говорится в заявлении.Накануне портал Tagesschau сообщил, что федеральная полиция и Военно-морские силы Германии приступили к разведывательной миссии для выяснения причин взрывов на трубопроводах.Утечку газа на "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" обнаружили 26 сентября сразу в четырех местах. Как заявила компания-оператор Nord Stream AG, авария беспрецедентна и сроки ремонта оценить невозможно. Власти Германии, Дании и Швеции не исключили диверсию в качестве причины ЧП. Генеральная прокуратура России инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма.В начале октября СМИ писали, что американский самолет-разведчик P-8A Poseidon пролетал рядом с местом терактов на газопроводах через несколько часов после случившегося. При этом в командовании ВМС США утверждают, что воздушное судно совершало обычный разведывательный полет над Балтийским морем и он никак не связан с утечкой на "Северных потоках".В понедельник на заседании Совета безопасности президент Владимир Путин заявил, что Россию не допускают к расследованию взрывов, однако всем "хорошо известен конечный бенефициар этого преступления". Он также отмечал, что "англосаксам уже мало санкций", они приступили к уничтожению общеевропейской энергетической инфраструктуры.

https://ria.ru/20221003/spg-1820999894.html

https://ria.ru/20220929/vzryvy-1820394714.html

https://ria.ru/20221009/potok-1822649239.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, северный поток — 2, авария на "северных потоках", владимир путин, германия, россия, дания, северный поток, военно-морские силы сша