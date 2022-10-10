15:42 10.10.2022 (обновлено: 17:15 10.10.2022)
Оператор "Северного потока — 2" снизил давление во второй нитке
Оператор Nord Stream AG снизил давление в нитке B газопровода "Северный поток — 2"
Место утечки на газопроводе "Северный поток — 2". Архивное фото
МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Оператор Nord Stream AG в качестве меры предосторожности снизил давление во второй нитке трубопровода "Северный поток — 2", сообщила компания.
"Оператор "Северного потока — 2" снизил давление в нитке В до примерно 50 бар в качестве меры предосторожности. Дальнейшие шаги будут определены по результатам обследования ниток и обсуждения с вовлеченными госорганами", — говорится в заявлении.
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Накануне портал Tagesschau сообщил, что федеральная полиция и Военно-морские силы Германии приступили к разведывательной миссии для выяснения причин взрывов на трубопроводах.
Утечку газа на "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" обнаружили 26 сентября сразу в четырех местах. Как заявила компания-оператор Nord Stream AG, авария беспрецедентна и сроки ремонта оценить невозможно. Власти Германии, Дании и Швеции не исключили диверсию в качестве причины ЧП. Генеральная прокуратура России инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма.
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В начале октября СМИ писали, что американский самолет-разведчик P-8A Poseidon пролетал рядом с местом терактов на газопроводах через несколько часов после случившегося. При этом в командовании ВМС США утверждают, что воздушное судно совершало обычный разведывательный полет над Балтийским морем и он никак не связан с утечкой на "Северных потоках".
В понедельник на заседании Совета безопасности президент Владимир Путин заявил, что Россию не допускают к расследованию взрывов, однако всем "хорошо известен конечный бенефициар этого преступления". Он также отмечал, что "англосаксам уже мало санкций", они приступили к уничтожению общеевропейской энергетической инфраструктуры.