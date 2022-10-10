Рейтинг@Mail.ru
Оператор "Северного потока — 2" снизил давление во второй нитке - РИА Новости, 10.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221010/potok-1822834628.html
Оператор "Северного потока — 2" снизил давление во второй нитке
Оператор "Северного потока — 2" снизил давление во второй нитке - РИА Новости, 10.10.2022
Оператор "Северного потока — 2" снизил давление во второй нитке
Оператор Nord Stream AG в качестве меры предосторожности снизил давление во второй нитке трубопровода "Северный поток — 2", сообщила компания. РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T15:42
2022-10-10T17:15
экономика
северный поток — 2
авария на "северных потоках"
владимир путин
германия
россия
дания
северный поток
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1b/1819820329_0:0:1146:645_1920x0_80_0_0_0f68f186fb5e8c240652803496862afd.jpg
МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Оператор Nord Stream AG в качестве меры предосторожности снизил давление во второй нитке трубопровода "Северный поток — 2", сообщила компания."Оператор "Северного потока — 2" снизил давление в нитке В до примерно 50 бар в качестве меры предосторожности. Дальнейшие шаги будут определены по результатам обследования ниток и обсуждения с вовлеченными госорганами", — говорится в заявлении.Накануне портал Tagesschau сообщил, что федеральная полиция и Военно-морские силы Германии приступили к разведывательной миссии для выяснения причин взрывов на трубопроводах.Утечку газа на "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" обнаружили 26 сентября сразу в четырех местах. Как заявила компания-оператор Nord Stream AG, авария беспрецедентна и сроки ремонта оценить невозможно. Власти Германии, Дании и Швеции не исключили диверсию в качестве причины ЧП. Генеральная прокуратура России инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма.В начале октября СМИ писали, что американский самолет-разведчик P-8A Poseidon пролетал рядом с местом терактов на газопроводах через несколько часов после случившегося. При этом в командовании ВМС США утверждают, что воздушное судно совершало обычный разведывательный полет над Балтийским морем и он никак не связан с утечкой на "Северных потоках".В понедельник на заседании Совета безопасности президент Владимир Путин заявил, что Россию не допускают к расследованию взрывов, однако всем "хорошо известен конечный бенефициар этого преступления". Он также отмечал, что "англосаксам уже мало санкций", они приступили к уничтожению общеевропейской энергетической инфраструктуры.
https://ria.ru/20221003/spg-1820999894.html
https://ria.ru/20220929/vzryvy-1820394714.html
https://ria.ru/20221009/potok-1822649239.html
германия
россия
дания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1b/1819820329_0:0:926:694_1920x0_80_0_0_610adb630e666a735e04dbded69b33dc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, северный поток — 2, авария на "северных потоках", владимир путин, германия, россия, дания, северный поток, военно-морские силы сша
Экономика, Северный поток — 2, Авария на "Северных потоках", Владимир Путин, Германия, Россия, Дания, Северный поток, Военно-морские силы США
15:42 10.10.2022 (обновлено: 17:15 10.10.2022)
 
Оператор "Северного потока — 2" снизил давление во второй нитке

Оператор Nord Stream AG снизил давление в нитке B газопровода "Северный поток — 2"

© Фото : Danish Defence Место утечки на газопроводе "Северный поток — 2"
Место утечки на газопроводе Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
© Фото : Danish Defence
Место утечки на газопроводе "Северный поток — 2". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Оператор Nord Stream AG в качестве меры предосторожности снизил давление во второй нитке трубопровода "Северный поток — 2", сообщила компания.
"Оператор "Северного потока — 2" снизил давление в нитке В до примерно 50 бар в качестве меры предосторожности. Дальнейшие шаги будут определены по результатам обследования ниток и обсуждения с вовлеченными госорганами", — говорится в заявлении.
Резервуар с сжиженным природным газом на терминале для отгрузки в штате Мэриленд, США - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
3 октября, 08:00
Диверсии на "Северных потоках" не помогли рынку СПГ
Накануне портал Tagesschau сообщил, что федеральная полиция и Военно-морские силы Германии приступили к разведывательной миссии для выяснения причин взрывов на трубопроводах.
Утечку газа на "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" обнаружили 26 сентября сразу в четырех местах. Как заявила компания-оператор Nord Stream AG, авария беспрецедентна и сроки ремонта оценить невозможно. Власти Германии, Дании и Швеции не исключили диверсию в качестве причины ЧП. Генеральная прокуратура России инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма.
Место утечки на газопроводе Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
29 сентября, 17:48
Запад нашел виновного во взрывах на "Северных потоках"
В начале октября СМИ писали, что американский самолет-разведчик P-8A Poseidon пролетал рядом с местом терактов на газопроводах через несколько часов после случившегося. При этом в командовании ВМС США утверждают, что воздушное судно совершало обычный разведывательный полет над Балтийским морем и он никак не связан с утечкой на "Северных потоках".
В понедельник на заседании Совета безопасности президент Владимир Путин заявил, что Россию не допускают к расследованию взрывов, однако всем "хорошо известен конечный бенефициар этого преступления". Он также отмечал, что "англосаксам уже мало санкций", они приступили к уничтожению общеевропейской энергетической инфраструктуры.
Место утечки на газопроводе Северный поток
9 октября, 20:02
В США объяснили полет самолета-разведчика над "Северным потоками"
 
ЭкономикаСеверный поток — 2Авария на "Северных потоках"Владимир ПутинГерманияРоссияДанияСеверный потокВоенно-морские силы США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала