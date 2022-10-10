https://ria.ru/20221010/potok-1822774937.html
Россию не допускают к расследованию ЧП на "Северных потоках", заявил Путин
Россию не допускают к расследованию ЧП на "Северных потоках", заявил Путин - РИА Новости, 10.10.2022
Россию не допускают к расследованию ЧП на "Северных потоках", заявил Путин
Россию не допускают к расследованию взрывов на "Северных потоках", заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T13:04
2022-10-10T13:04
2022-10-10T13:16
россия
частичная мобилизация в россии
в мире
цены на нефть
владимир путин
мария захарова
дания
балтийское море
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 окт - РИА Новости. Россию не допускают к расследованию взрывов на "Северных потоках", заявил президент РФ Владимир Путин."Как известно, представителей России не допускают к расследованию причин взрывов и уничтожения международных газотранспортных систем, проходящих по дну Балтийского моря. Но всем нам хорошо известен конечный бенефициар этого преступления", - сказал Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза.Теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура РФ инициировала дело об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток".Министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод заявил о решительном настрое правительства отказать России в участии в расследовании произошедшей диверсии и установлении виновных.Как заявляла официальный представитель МИД России Мария Захарова, только при привлечении России к расследованию терактов его можно будет считать достоверным и объективным.
https://ria.ru/20221003/spg-1820999894.html
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Россия, Частичная мобилизация в России, В мире, Цены на нефть, Владимир Путин, Мария Захарова, Дания, Балтийское море, Генеральная прокуратура РФ, Северный поток, Северный поток — 2, Авария на "Северных потоках"
13:04 10.10.2022 (обновлено: 13:16 10.10.2022)
Россию не допускают к расследованию ЧП на "Северных потоках", заявил Путин
Путин заявил, что Россию не допускают к расследованию взрывов на "Северных потоках"