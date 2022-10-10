https://ria.ru/20221010/potok-1822774937.html

Россию не допускают к расследованию ЧП на "Северных потоках", заявил Путин

Россию не допускают к расследованию ЧП на "Северных потоках", заявил Путин - РИА Новости, 10.10.2022

Россию не допускают к расследованию ЧП на "Северных потоках", заявил Путин

Россию не допускают к расследованию взрывов на "Северных потоках", заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T13:04

2022-10-10T13:04

2022-10-10T13:16

россия

частичная мобилизация в россии

в мире

цены на нефть

владимир путин

мария захарова

дания

балтийское море

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 окт - РИА Новости. Россию не допускают к расследованию взрывов на "Северных потоках", заявил президент РФ Владимир Путин."Как известно, представителей России не допускают к расследованию причин взрывов и уничтожения международных газотранспортных систем, проходящих по дну Балтийского моря. Но всем нам хорошо известен конечный бенефициар этого преступления", - сказал Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза.Теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура РФ инициировала дело об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток".Министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод заявил о решительном настрое правительства отказать России в участии в расследовании произошедшей диверсии и установлении виновных.Как заявляла официальный представитель МИД России Мария Захарова, только при привлечении России к расследованию терактов его можно будет считать достоверным и объективным.

https://ria.ru/20221003/spg-1820999894.html

https://ria.ru/20221009/vzryvy-1822634349.html

россия

дания

балтийское море

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