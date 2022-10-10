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Командир спецназа "Ахмат" рассказал о потерях ВСУ - РИА Новости, 10.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221010/poteri-1822972195.html
Командир спецназа "Ахмат" рассказал о потерях ВСУ
Командир спецназа "Ахмат" рассказал о потерях ВСУ - РИА Новости, 10.10.2022
Командир спецназа "Ахмат" рассказал о потерях ВСУ
Украинская армия потеряла более 50 процентов личного состава и техники, сообщил секретарь Совета безопасности Чечни, командир спецподразделений "Ахмат" Апты... РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T23:25
2022-10-10T23:58
специальная военная операция на украине
в мире
апты алаудинов
владимир путин
украина
россия
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ГРОЗНЫЙ, 10 окт — РИА Новости. Украинская армия потеряла более 50 процентов личного состава и техники, сообщил секретарь Совета безопасности Чечни, командир спецподразделений "Ахмат" Апты Алаудинов в интервью телеканалу "Россия 24"."Территория нашего участка фронта... расширилась до 100 километров, раньше было 56 километров... на нашем участке абсолютно контролируемая ситуация, мы каждый день планомерно уничтожаем противника, двигаемся вперед... Они уже потеряли более 50 процентов личного состава, и точно так же техники... Мы ожидаем, что дальше противник будет освобождать те участки, которые были им заняты за последний период времени", — рассказал он.Алаудинов также прокомментировал сегодняшние удары по объектам украинской военной и энергетической инфраструктуры, отметив, что Россия могла бы нанести их давно, если бы была "таким же террористическим государством". "Украина долгие годы — восемь лет — испытывала нервы и России, и тех территорий, которые... населены русскоязычным населением... Жалко тех людей, которые могли пострадать от этих ударов, кто невиновен... но в конечном итоге население должно понимать, что не может быть так, даже если руководство их сошло с ума и кидает в топку войны весь свой народ, что у них все будет хорошо, когда у нас что-то может быть плохо", — подчеркнул командир.Утром в понедельник российская армия нанесла массированный удар высокоточным оружием большой дальности по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины — в Киеве, Харькове, Одессе, Днепропетровске, Львове, Ивано-Франковске, Тернополе, Хмельницком, Конотопе и других городах и областях.Владимир Путин подчеркнул, что эти удары стали ответом на теракт, устроенный украинскими спецслужбами на Крымском мосту, и другие организованные ими атаки на объекты гражданской инфраструктуры. При этом глава государства предупредил, что Москва будет жестко реагировать на любые попытки совершить теракты на территории России.
https://ria.ru/20221010/dnr-1822898826.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, апты алаудинов, владимир путин, украина, россия, донбасс
Специальная военная операция на Украине, В мире, Апты Алаудинов, Владимир Путин, Украина, Россия, Донбасс
23:25 10.10.2022 (обновлено: 23:58 10.10.2022)
 
Командир спецназа "Ахмат" рассказал о потерях ВСУ

Командир спецназа "Ахмат" Алаудинов: ВСУ потеряли более 50 процентов личного состава

© РИА НовостиСекретарь Совбеза ЧР, командир Спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов
Секретарь Совбеза ЧР, командир Спецназа Ахмат Апты Алаудинов - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
© РИА Новости
Секретарь Совбеза ЧР, командир Спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов. Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 10 окт — РИА Новости. Украинская армия потеряла более 50 процентов личного состава и техники, сообщил секретарь Совета безопасности Чечни, командир спецподразделений "Ахмат" Апты Алаудинов в интервью телеканалу "Россия 24".
"Территория нашего участка фронта... расширилась до 100 километров, раньше было 56 километров... на нашем участке абсолютно контролируемая ситуация, мы каждый день планомерно уничтожаем противника, двигаемся вперед... Они уже потеряли более 50 процентов личного состава, и точно так же техники... Мы ожидаем, что дальше противник будет освобождать те участки, которые были им заняты за последний период времени", — рассказал он.
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Алаудинов также прокомментировал сегодняшние удары по объектам украинской военной и энергетической инфраструктуры, отметив, что Россия могла бы нанести их давно, если бы была "таким же террористическим государством".
"Украина долгие годы — восемь лет — испытывала нервы и России, и тех территорий, которые... населены русскоязычным населением... Жалко тех людей, которые могли пострадать от этих ударов, кто невиновен... но в конечном итоге население должно понимать, что не может быть так, даже если руководство их сошло с ума и кидает в топку войны весь свой народ, что у них все будет хорошо, когда у нас что-то может быть плохо", — подчеркнул командир.
Утром в понедельник российская армия нанесла массированный удар высокоточным оружием большой дальности по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины — в Киеве, Харькове, Одессе, Днепропетровске, Львове, Ивано-Франковске, Тернополе, Хмельницком, Конотопе и других городах и областях.
Владимир Путин подчеркнул, что эти удары стали ответом на теракт, устроенный украинскими спецслужбами на Крымском мосту, и другие организованные ими атаки на объекты гражданской инфраструктуры. При этом глава государства предупредил, что Москва будет жестко реагировать на любые попытки совершить теракты на территории России.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреАпты АлаудиновВладимир ПутинУкраинаРоссияДонбасс
 
 
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